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Бросая вперёд резервы, противник пытается удержать одну из взятых высот юго-восточнее Орехова

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Бросая вперёд резервы, противник пытается удержать одну из взятых высот юго-восточнее Орехова

Примерно с 5 часов утра противник начал очередную (уже третью) волну наступления на Запорожском направлении. И речи уже не идёт о разведке боем или о «прощупывании» наших позиций. Имеет место масштабная наступательная операция, начатая в ночное время суток.

Обращает на себя внимание следующий факт: враг не изменяет выбранной тактике и с упорством, достойным лучшего применения, уже в третий раз атакует на одном и том же участке. Это треугольник Орехов – Малая Токмачка – Работино.



По последним сведениям, через несколько часов ВСУ направили на это направление резервы. Противник, понеся значительные потери, и сначала откатившись, вновь пошёл вперёд, используя относительно свежие силы. При этом ему удалось овладеть одной из высот в так называемой «серой зоне» юго-восточнее Орехова. Усеянные телами военнослужащих ВСУ подступы к высоте украинское командование не смущают.

Постоянные накаты на линии обороны российских войск со стороны ВСУ свидетельствуют о том, что украинское командование получило задачу занять хотя бы что-то, чтобы этом потом можно было в медийном плане «продать» западным партнёрам, ожидающим от Украины «победы над Россией на поле боя».

К настоящему моменту вражеская артиллерия интенсивно работает по российским линиям обороны. В то же время российская боевая авиация наносит удары как по артиллерийским позициям противника, так и по тем подразделениям, которые находятся на одной из господствующих высот.

В районе Орехова по противнику отрабатывают ударные вертолёты: Ми-24, Ми-28, Ка-52. Также в дело вступили штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-34. Уничтожена попытавшаяся расширить плацдарм у взятой ВСУ высоты в районе Малой Токмачки очередная бронегруппа противника. Ведётся уничтожение бронетехники и живой силы врага, в том числе готовящихся вступить в бой резервов к северу от Орехова.

Боевые действия в Запорожской области продолжаются уже несколько часов.
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28 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:30
    +12
    Укронацистам пощады быть не должно, пусть они там лягут рядами, как французы на батарее Раевского.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:11
      +2
      Наверное хорошо было бы котлы им приготовить. Пускай лезут и думают ,что прорыв,а там их хлопать.
      1. леонидыч
        леонидыч Сегодня, 08:42
        +1
        Загнать в котёл всю эту 40 000 группировку или больше и сравнять с землёй.нашей авиацией и артиллерией.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:47
        +2
        Цитата: Аргон
        Наверное хорошо было бы котлы им приготовить. Пускай лезут и думают ,что прорыв,а там их хлопать.

        Вы имеете в виду огневые мешки? У котлов другой масштаб. Требуется прорыв линии фронта, а затем окружение.
        Сомнений больше нет: Укровермахт всё-таки дозрел до Курской битвы и бросил войска в наступление. Жарко сейчас на фронте.
        1. nobody75
          nobody75 Сегодня, 09:25
          0
          Не обязательно... Можно уничтожить плотины днепровского каскада спец боеприпасами и превратить днепр в радиоактивное болото... После сосредоточения войск противника на левом берегу... Делать это необязательно, но угрожать никто не запрещает...
          С Уважением
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:32
    +4
    Постоянные накаты на линии обороны российских войск со стороны ВСУ свидетельствуют о том, что украинское командование получило задачу занять хотя бы что-то, чтобы этом потом можно было в медийном плане «продать» западным партнёрам, ожидающим от Украины «победы над Россией на поле боя».
    . Вопрос... на сколь долго у противника хватит резервов и вообще, кого он в данный момент могилизируют?
    Пиррова победа и это если хоть какие то успехи будут...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:35
      +5
      Пусть шароварные выпускают весь пар в гудок.....
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:34
        +1
        К сожалению, это не гудок/свисток... они несут беды и разор другим.
        Строить "своё государство" на ненависти к другим, соседям, дело не просто рискованно, это прямой путь к катастрофе, по крайне мере для них только так.
  3. barclay
    barclay Сегодня, 07:32
    +11
    Это хорошо, что мы видим подходящие резервы. Дай бог, чтобы нашим войскам хватило терпения, сноровки и боеприпасов.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 08:44
      +1
      Конечно, видим, полями скрытно много не подбросишь. Думаю для рейха всё подготовили за несколько месяцев. Слово "перемалывать", которое уже набило оскомину", теперь уже подходит во всей красе. Скрести пальцы на наших пацанов.
  4. monetam
    monetam Сегодня, 07:35
    +7
    Что ж, с задачей обороны наши части справляются, противник очень медленно продвигается вперед, линия укреплений нигде не прорвана, потери врага избыточны, а это - тот результат, которого и ждут от обороны.
  5. мазута
    мазута Сегодня, 07:39
    +10
    Если всё так,как расписано,то это прекрасно.Храни Вас Господь Воины!
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:42
    +5
    Ведётся уничтожение бронетехники и живой силы врага, в том числе готовящихся вступить в бой резервов
    А ведь накопленные резервы не бесконечны и при активных боевых действиях и их использовании они рано или чуть позже заканчиваются. Интересно, на сколько суток еще хватит у ВСУ возможности активно атаковать при таких потерях?
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 08:48
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Интересно, на сколько суток еще хватит у ВСУ возможности активно атаковать при таких потерях?

      вообще не интересно, главное, что бы наши выстояли и как можно меньше было погибших и раненых
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:46
    +3
    По крайней мере в стандартах НАТО ни чего не изменилось в взламывании эщелонированной обороны - атака в лоб ,ни чего нового не придумано в военном искусстве.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:48
      +4
      Ну как-бы по науке то перед атакой в лоб должна быть арт-подготовка, использование бомбардировочной авиации, массированные авиаудары. И после перемалывания обороны - уже тогда атака. Танковыми группами с поддержкой пехоты.
      А без подготовки - это просто могилизация ЛС.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:17
        +2
        Артподготовка наверно всё таки была .А авиацией проблема - войсковая ПВО с обоих сторон.ВСУ обладает количеством самолётов для нанесения ударов на узком участке фронта.Прогресс может достигнут только в одном случае это ТЯО.У ВСУ его нет ,и у нас тоже .Оно у нас для НАТО.
    2. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 08:21
      +1
      А где вы НАТО там увидели? То что они обучены 3-6 месяцев и то не все натовскими инструкторами не ставит их на один уровень с кадровыми частями НАТО. Будь там НАТО, сначала была бы битва за воздух - Украина таким заниматься не может.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:41
        +1
        Центры управления войсками ВСУ наверно видели ,показывают у экранов только " рядовых " исполнителей - а кто сидит за их спинами - никогда.Вам известно количество военных аташе при посольствах стран НАТО в Киеве?Я думаю что у них сейчас штат на по мирному времени.Кстати очень удобно - военный аташе.
  8. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 08:17
    +3
    По крайней мере у Герасимова есть преимущество в авиации. Направление важнейшее. Запорожский фронт это центр нашей обороны и наиболее ожидаемое направление удара.
  9. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 08:25
    +4
    Не устану повторять,как же вовремя наши их пэтриоты подрезали. Авиация работает как надо,жжёт технику.
    И как тут только наших генералов помоями не поливали,а ведь они создали систему обороны которая уже третий удар держит!
  10. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:29
    +2
    враг не изменяет выбранной тактике и с упорством, достойным лучшего применения, уже в третий раз атакует на одном и том же участке. Это треугольник Орехов – Малая Токмачка – Работино.

    Свиньей что ли пытаются пробиться? По примеру псов-рыцарей? Точно Шольц подсказал, только не договорил про итоги.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 08:40
      +2
      Объективная реальность... у них нет возможности, сил, что б нажимать, пробить наши порядки более чем в паре мест, да и то, не более чем локальный прорыв, захват "серой зоны" и пары, тройки сопок, деревень вокруг них.
      Всё их потуги, это как впихнуть невпехуемое... нагадить под порогом, побольше.
      Вряд ли опытные забугорные спонсоры ожидают чего-то другого... а их политики, СМИ, ну те живут в своей реальности, давно.
    2. nobody75
      nobody75 Сегодня, 08:48
      +1
      Немецкий "танковый клин" был повернут острием в обратную сторону...
      С Уважением
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:35
    +3
    "Противник перезагружается. Сейчас его действия можно назвать мелкой моторикой - многовекторность имеет и свои минусы. Он не выдохся, но понял, что не совсем адекватно оценил готовность своих насильно отмобилизованных солдат умирать. Стычки последних дней показали, что при упорстве с нашей стаороны противник ломается и впадает в состояние фрустрации: как же так, - нам говорили, что "русня" сразу побежит - а они стреляют, убивают нас... что-то тут не совсем так, как нам обещали...
    Парни, упирайтесь, давите его. . Повернулся спиной - убит. Валишь в него изо всех стволов - он начинает ходить по-малому, не снимая штанов. Держитесь, мужики". (Ходаковский)
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:51
      0
      ВСУ вляпались в свой пиар- воевать может только ЧВК Вагнер и Пригожин во все свои скромные силы в этом помогал.Сейчас наверно ухмыляется!Ловить на слабо он мастер.
  12. nobody75
    nobody75 Сегодня, 08:46
    +3
    Начался этап "мясного штурма". Вчера противник пытался прорвать фронт на 4х узких участках в районе Орехова. И наверняка сумел ввести в бой ДРГ на легкобронированной колесной технике, так как ночью предпринял штурмовые действия. На данном этапе главное - не допустить отхода арты - связать боем и уничтожить вражеские дрг.
    С Уважением
  13. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 09:07
    0
    Я, честно говоря, до конца не сильно верил, что ВСУ решаться на такую авантюру. Наступать на хорошо подготовленную линию обороны без господства в воздухе и не подавив артиллерию, это больше напоминает психическую атаку из фильма "Чапаев". Сивков, по всей видимости, был прав когда прогнозировал, что у ВСУ просто не достаточно сил для операций такого масштаба.