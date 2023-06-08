Бросая вперёд резервы, противник пытается удержать одну из взятых высот юго-восточнее Орехова

Примерно с 5 часов утра противник начал очередную (уже третью) волну наступления на Запорожском направлении. И речи уже не идёт о разведке боем или о «прощупывании» наших позиций. Имеет место масштабная наступательная операция, начатая в ночное время суток.
Обращает на себя внимание следующий факт: враг не изменяет выбранной тактике и с упорством, достойным лучшего применения, уже в третий раз атакует на одном и том же участке. Это треугольник Орехов – Малая Токмачка – Работино.
По последним сведениям, через несколько часов ВСУ направили на это направление резервы. Противник, понеся значительные потери, и сначала откатившись, вновь пошёл вперёд, используя относительно свежие силы. При этом ему удалось овладеть одной из высот в так называемой «серой зоне» юго-восточнее Орехова. Усеянные телами военнослужащих ВСУ подступы к высоте украинское командование не смущают.
Постоянные накаты на линии обороны российских войск со стороны ВСУ свидетельствуют о том, что украинское командование получило задачу занять хотя бы что-то, чтобы этом потом можно было в медийном плане «продать» западным партнёрам, ожидающим от Украины «победы над Россией на поле боя».
К настоящему моменту вражеская артиллерия интенсивно работает по российским линиям обороны. В то же время российская боевая авиация наносит удары как по артиллерийским позициям противника, так и по тем подразделениям, которые находятся на одной из господствующих высот.
В районе Орехова по противнику отрабатывают ударные вертолёты: Ми-24, Ми-28, Ка-52. Также в дело вступили штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-34. Уничтожена попытавшаяся расширить плацдарм у взятой ВСУ высоты в районе Малой Токмачки очередная бронегруппа противника. Ведётся уничтожение бронетехники и живой силы врага, в том числе готовящихся вступить в бой резервов к северу от Орехова.
Боевые действия в Запорожской области продолжаются уже несколько часов.