Глава МАГАТЭ рассказал о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС для Запорожской АЭС

В настоящее время продолжается снижение уровня воды в Каховском водохранилище. На это обращает внимание и генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.По утверждению Гросси, после прорыва дамбы Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище стал снижаться и уже к вечеру 7 июня оценивался в 14,03 метра, снизившись примерно на 2,8 метра. Если уровень воды упадет ниже 12,7 метров, то Запорожская АЭС не сможет скачивать с него воду.Так как полный масштаб повреждений до сих пор неизвестен, не представляется возможной и нормальная оценка перспектив, ожидающих водохранилище и станцию. Если скорость падения, с которой опустошается водохранилище, сохранится, то в течение 8 и 9 июня будет достигнут критический уровень воды в водохранилище.Понятно, что персонал АЭС предусмотрел такое развитие событий. Поэтому электростанция постоянно пополняет большой пруд-охладитель и малые пруды-охладители, а также ближайшие каналы, закачивая туда воду из Каховского водохранилища. Этих прудов достаточно для обеспечения АЭС водой, которая требуется для охлаждения шести реакторов и отработанного топлива в течение нескольких месяцев.Гросси подчеркнул, что, хотя все реакторы ЗАЭС остановлены, но потребность в охлаждении сохраняется, так как нельзя допустить, чтобы топливо расплавилось и произошел возможный выброс радиоактивных материалов.