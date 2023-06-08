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Глава МАГАТЭ рассказал о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС для Запорожской АЭС

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Глава МАГАТЭ рассказал о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС для Запорожской АЭС

В настоящее время продолжается снижение уровня воды в Каховском водохранилище. На это обращает внимание и генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.


По утверждению Гросси, после прорыва дамбы Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище стал снижаться и уже к вечеру 7 июня оценивался в 14,03 метра, снизившись примерно на 2,8 метра. Если уровень воды упадет ниже 12,7 метров, то Запорожская АЭС не сможет скачивать с него воду.

Так как полный масштаб повреждений до сих пор неизвестен, не представляется возможной и нормальная оценка перспектив, ожидающих водохранилище и станцию. Если скорость падения, с которой опустошается водохранилище, сохранится, то в течение 8 и 9 июня будет достигнут критический уровень воды в водохранилище.

Понятно, что персонал АЭС предусмотрел такое развитие событий. Поэтому электростанция постоянно пополняет большой пруд-охладитель и малые пруды-охладители, а также ближайшие каналы, закачивая туда воду из Каховского водохранилища. Этих прудов достаточно для обеспечения АЭС водой, которая требуется для охлаждения шести реакторов и отработанного топлива в течение нескольких месяцев.

Гросси подчеркнул, что, хотя все реакторы ЗАЭС остановлены, но потребность в охлаждении сохраняется, так как нельзя допустить, чтобы топливо расплавилось и произошел возможный выброс радиоактивных материалов.
Использованы фотографии:
Wikipedia / DENAMAX
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19 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:05
    +6
    Глава МАГАТЭ рассказал о последствиях разрушения плотины Каховской ГЭС для Запорожской АЭС
    . Квохчат... только это не куры, а петух. Яиц не будет, сколько б они там не квохтали.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 08:40
      +2
      Цитата: rocket757
      Квохчат... только это не куры, а петух.
      Ой как неполиткорректно, по нынешним правилам правильным является выражение "лицо нетрадицианальной ориентации".
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 08:49
        +1
        Нам от той политкоректности держатся подальше... мы АЗИАТЫ - ВАРВАРЫ, должны выражается ПРАВИЛЬНО! Называть вещи своими именами.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 08:52
          0
          Цитата: rocket757
          Нам от той политкоректности держатся подальше... мы АЗИАТЫ - ВАРВАРЫ, должны выражается ПРАВИЛЬНО! Называть вещи своими именами.

          ......, они все. (С) Брат.
          А этот Рафаэль точно заднеприводный.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 08:47
      0
      Интересно, Виктор hi , неужели никак не доходит, что зеля ---- обезьяна с гранатой? И что может возникнуть в голове, одурманенной наркозом у такой обезьяны? Уж не забота о народе Украины. Да и не о гейропе. request
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:11
    +4
    Режим Зе открыл все запорные шлюзы на Днепрогэсе ,для увеличения эфекта наводнения.Моё мнение ,хотят засрать илом заборную арматуру насосной станции для пополнения бассейна накопителя ЗАЭС.
    1. Динго
      Динго Сегодня, 08:26
      +3
      хотят засрать илом заборную арматуру насосной станции для пополнения бассейна накопителя ЗАЭС.

      Это уже не СВО...И даже не война...
      Это геноцид (преступление против человечества).
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 08:32
        +3
        Цитата: Динго
        Это уже не СВО...И даже не война...
        Это геноцид (преступление против человечества).

        И это мы наблюдаем уже 9 лет.
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:57
        0
        Цитата: Динго
        хотят засрать илом заборную арматуру насосной станции для пополнения бассейна накопителя ЗАЭС.

        Это уже не СВО...И даже не война...
        Это геноцид (преступление против человечества).

        Так кто кого геноцидит? Украина геноцидит собственное население.
        Почему об этом так мало говорят в ООН наши представители?
        ООН стала подстилкой США. Чтобы перезапустить работу и придать значимость ООН, нужно открыть штаб-квартиры ООН в Пекине и Москве, как столицах государств постоянных членов Совета Безопасности. Не хрен в этот Нью-Йорк мотаться. ООН должна быть в Москве под присмотром ФСБ.
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 08:27
      +1
      Штука, конечно, неприятная, но не чрезвычайная - так каждый паводок происходит. т.е. раз в год минимум... Обычная лохляцкая зрада зраднючая - спустить себе плотину, накопав себе ворох проблем - с водозабором и генерацией электричества, например, чтоб русские недоуменно пожали плечами, прочистили водозабор и спросили - ню и?
      Назло мамке уши отморожу
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 08:33
        +2
        Цитата: Bingo
        Назло мамке уши отморожу

        Так они и думают, что Россия все восстанавливать будет! (((
    3. Наган
      Наган Сегодня, 08:43
      0
      Цитата: tralflot1832
      Режим Зе открыл все запорные шлюзы на Днепрогэсе ,для увеличения эфекта наводнения.Моё мнение ,хотят засрать илом заборную арматуру насосной станции для пополнения бассейна накопителя ЗАЭС.

      Притом все равно винні кляті мocкалі.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 09:07
        0
        Цитата: Наган
        Притом все равно винні кляті мocкалі.

        Ага, там новые сказки диду Панаса:

  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:28
    +5
    Гросси пустышка. Смысла с него, как с козла молока. Он уже должен такой шорох поднять, шутка ли, самая крупная станция в Европе. Но тогда станет ясно, что России это не к чему было подрывать шлюзы.....
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:46
    +1
    Если это произойдет РФ должна будет нанести ответный удар по АЭС Украины.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 09:26
      0
      Только по Ровенской. Остальные трогать категорически нельзя.
  5. Stas157
    Stas157 Сегодня, 08:50
    0
    Этих прудов достаточно для обеспечения АЭС водой, которая требуется для охлаждения шести реакторов и отработанного топлива в течение нескольких месяцев.

    А что потом?
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 09:28
      0
      Потом дожди и снег начнутся. Но за это время нужно будет копать канал от русла Днепра. И делать это придётся под обстрелом.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:56
    +2
    Гросси обязан был еще после первых ударов ВСУ по ЗАЭС забить такую тревогу во всех международных инстанциях, чтобы там за голову схватились от наступления возможных последствий. Но он хладнокровно и целенаправленно покрывал преступные действия Киева и при этом еще умудрялся косвенно обвинять Россию (у него лично на прямые обвинения смелости не хватило в отличии от других). Теперь когда случился прорыв на Каховской ГЭС и опять по вине Киева он вдруг заволновался охлаждением реакторов ЗАЭС. Пора уже определиться, что важнее - ядерная безопасность или интересы Киева?