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Посол России в США: В американских СМИ идёт целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС

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Посол России в США: В американских СМИ идёт целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС

Последствия разрушения дамбы на Каховской ГЭС продолжают сказываться на населении близлежащих территорий, а споры вокруг того, кто же несёт ответственность за это, не утихают.


На Западе как и всегда без всяких разбирательств всё решили свалить на Россию, как они это пытались сделать и с подрывами «Северных потоков».

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал реакцию Запада и в частности Соединённых Штатов на произошедшее с Каховской ГЭС.

По словам посла, в Штатах средствами массовой информации целенаправленно распространяется дезинформация по этому вопросу, суть которой сводится к тому, что Россия подорвала Каховскую ГЭС. Это же мнение поддерживают и американские власти, считает Антонов.

Представители власти (США) выстроили свою риторику так, будто на РФ в любом случае лежит ответственность за все инциденты, происходящие во время украинского конфликта

- сказал посол.

Антонов отметил, что Вашингтон постоянно пытается «обелить» киевский режим и оправдать все его действия, грубо нарушающие международное гуманитарное право.

Российский дипломат назвал диверсию на Каховской ГЭС очередной террористической атакой Киева, которая привела к экологической катастрофе.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Посольства РФ в США
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9 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:59
    0
    В американских СМИ идёт целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС
    Так все предсказуемо и закономерно. Спланированная информационная атака на Россию указывает на то, что план по Каховской ГЭС, как и другие разрабатывался не без участия Сша, ну и куда деться без Британии.
  2. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 09:04
    +1
    Их обвинения даже не удивляют. Очернение РИ, СССР, РФ и клевета были и будут продолжаться. Ведь не себя любимых обвинять.
    Особенно это бриттов касается. У них самый давний опыт козней и интриг
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:16
      0
      Привет Дмитрий soldier
      Они просто продолжают делать, говорить то, что до них их предки говорили... один в один.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:09
    0
    Да пусть живут США в своём параллельном мире,они так привыкли.Но с этим им с каждым днём труднее.Блинкин ещё не уехал и Саудовской Аравии а Моххамед Бен Салман уже созвонился с Путиным ВВ- тут американский чёрт приезжал и что то требовал.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:14
    0
    Посол России в США: В американских СМИ идёт целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС

    Чему удивляться??? Они, "просвещенная гейропа" и иже с ними, врали, обвиняли Россию всегда и во всем!!!
    Что показательно на фоне того, когда вонюсяя гейропа называла русских варварами и прочее, прочее...
    Простой вопрос... кем лучше быть, чистым "варваров" или грязным, вонюсим гейропейцем.
    А сейчас новая волна... телесного, вроде как они почище стали, наконец то, зато духовно... одна сплошная гниль от них идёт. Даже описать то, чем они становятся, с точки зрения каких то смыслов, НЕ МОЖНО!
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 09:23
      +1
      Даже описать то, чем они становятся, с точки зрения каких то смыслов, НЕ МОЖНО!
      Простите. Но слух режет.
      НЕЛЬЗЯ.
      Или НЕВОЗМОЖНО.
      Русский язык богаче мовы.
  5. Трямс
    Трямс Сегодня, 09:16
    0
    Непонятно, кому он рассказывает, чтоб КомДивы посудачили?
    Слабо. Лучше бы об умысле ведал, чтобы другие слушали РФ
    выше резко начали сброс придерживаемой месяцами воды
    водохранилище сузилось, т.е. демпфирующий эффект будет меньше
    а значит остаткам Каховской плотины грозит гидродинамический удар
    т.о. у всу появил/тся контроль над возм. переправами ниже по течению
    от этого Суровикин и ушел
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:20
    0
    ...споры вокруг того, кто же несёт ответственность за это, не утихают.
    Ну... ладно.
    Споры без фактов - это срач. Т.е. эмоции.
    А какие факты мы имеем на сейчас?
    1. Катастрофа случилась в ночь 06 июня.
    2. В момент аварии объект находился под полным контролем РФ.
    Смею предположить, что как объект критической инфраструктуры, подлежал особому контролю специалистов (энергетиков, гидротехников) и охранялся соответственно, т.е. на нём велось (должно было!) круглосуточное видеонаблюдение. В мирное время всегда так было...
    3. Те видео, которые попали в сеть, сняты скорее всего украинской стороной (дроном).
    4. Видео взрыва снято (скорее всего) камерой, которая была установлена на здании, которое контролировали ВС РФ.
    Говорят, взрыв произошел внутри. Те прилёты (на съемках) не могли
    5. Киев сразу заявил о своей непричастности. Ок.
    6. Москва тоже. Усатыми устами "кремля". Ок.
    7. Ни одна из сторон не заявила о начале расследования аварии (ну, как это обычно бывает в мирное время при техногенных авариях) и не предоставила доказательств своей непричастности.
    8. Все обвинения обоих сторон - косвенны.
    Я понимаю, это событие будет раскручено т.н. "Коллективным Западом", как были раскручены события "МН-7" и "Буча".
    И чтобы размазать их в ООН на руках у спецпредставителя (и посла) должны быть не эмоции, а неопровержимые доказательства, которые должны быть ОБНАРОДОВАНЫ.
    На весь мир.
    1. Трямс
      Трямс Сегодня, 09:23
      +1
      Ни одна из сторон не заявила о начале расследования аварии
      фейк. РФ начала. А У устами Подоляка целую историю выдала, мол, верьте на слово.