Представители власти (США) выстроили свою риторику так, будто на РФ в любом случае лежит ответственность за все инциденты, происходящие во время украинского конфликта

Последствия разрушения дамбы на Каховской ГЭС продолжают сказываться на населении близлежащих территорий, а споры вокруг того, кто же несёт ответственность за это, не утихают.На Западе как и всегда без всяких разбирательств всё решили свалить на Россию, как они это пытались сделать и с подрывами «Северных потоков».Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал реакцию Запада и в частности Соединённых Штатов на произошедшее с Каховской ГЭС.По словам посла, в Штатах средствами массовой информации целенаправленно распространяется дезинформация по этому вопросу, суть которой сводится к тому, что Россия подорвала Каховскую ГЭС. Это же мнение поддерживают и американские власти, считает Антонов.- сказал посол.Антонов отметил, что Вашингтон постоянно пытается «обелить» киевский режим и оправдать все его действия, грубо нарушающие международное гуманитарное право.Российский дипломат назвал диверсию на Каховской ГЭС очередной террористической атакой Киева, которая привела к экологической катастрофе.