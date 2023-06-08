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Глава ДНР: ВСУ нужно отодвинуть от границ новых регионов не менее чем на 500 км, а затем освобождать всю территорию Украины

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Глава ДНР: ВСУ нужно отодвинуть от границ новых регионов не менее чем на 500 км, а затем освобождать всю территорию Украины

В настоящее время необходимо отодвинуть украинские войска от границ новых регионов не менее чем на 500 километров. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.


Подобное оттеснение украинских войск действительно позволило бы обезопасить новые регионы России от постоянных ракетно-артиллерийских обстрелов ВСУ. Но таким оттеснением, даже если ВС РФ сумеют его осуществить, проблему не решить до конца.

Новый рубеж мог бы пройти по Днепру, но в дальнейшем нужно освобождать всю территорию Украины

- подчеркнул Денис Пушилин.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что Украина после завершения специальной военной операции должна стать нейтральным государством. В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что если киевский режим не выиграет в вооруженном конфликте, то говорить о членстве Украины в Североатлантическом альянсе не имеет смысла.

Таким образом, на Западе фактически дали понять украинским властям, что им придется вести боевые действия против России «до конца», либо поддержки со стороны западных стран не будет и о перспективах так называемой «евроатлантической интеграции» Киеву придется навсегда забыть. Но ведь это и есть желаемая для России цель - обеспечить невозможность вступления Украины в западные военно-политические альянсы даже в далеком будущем, освободив русские территории и решив вопрос с политическим статусом оставшихся территорий.
Использованы фотографии:
https://denis-pushilin.ru/
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12 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:48
    +2
    Солидарен: граница по Дунаю и Днепру, с выходом к границам Приднестровья.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 08:52
      0
      Только по Дунаю, по Днепру нельзя. Если хоть что-то останется, то получим новые уничтоженные дамбы и не только. Этот режим выбора не оставляет.
    2. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 08:56
      0
      Никакой украины вообще не должно быть. Только Россия до самых западных границ бывшей украины. Ну может галичину отдать польше, Закарпатье Венгрии и всё остальное в Россию.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:50
    +1
    Да отдать ЗУ Европе и пусть они уже с бандеровцами разбираются. А вся Украина пойдет под Россию.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:58
    0
    Глава ДНР: ВСУ нужно отодвинуть от границ новых регионов не менее чем на 500 км, а затем освобождать всю территорию Украины
    . Теперешняя скакуасия, это... в общем, пока она есть ТАКАЯ, рядом, мира и покоя не будет и не только у нас.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 09:25
      0
      на 500 км,это как раз под киевом будет.
  4. Жнец
    Жнец Сегодня, 09:17
    0
    ни в коем случае нам вся украина не нужна! западная пусть западу достаётся, им тамошние жители как раз по нутру придутся
  5. Essex62
    Essex62 Сегодня, 09:21
    +1
    Надо. Конечно надо ,ликвидировать это преступное образование и вернуть окраину домой,в Россию. Но сколько на это понадобится времени и какими силами это осуществлять,с учётом начавшегося очередного крестового похода запада против нас? Снабжать и поддерживать политически ,таран против РФ ,масоны не перестанут ни при каких условиях. Монолита общества,для достижения такой масштабной цели ,у нас не наблюдается. Да и власть таких задач не ставит. Денацификация и демилитаризация,о чем уже и не слышно, слишком расплывчато. Тогда какова цель?
  6. Million
    Million Сегодня, 09:21
    +2
    Хотя бы от Белгородской области отодвинули...А потом уже и дальше можно идти.
  7. Eduard Petrov
    Eduard Petrov Сегодня, 09:23
    +1
    Новый рубеж мог бы пройти по Днепру, но в дальнейшем нужно освобождать всю территорию Украины

    Что же должно измениться, чтобы иметь возможность реализовать сие?
  8. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:23
    0
    Да простому народу это давно понятно, а есть ли силы и политическая воля для воплощения этих планов в жизнь.
  9. mag nit
    mag nit Сегодня, 09:25
    -1
    Новый рубеж должен пройти по границе времён СССР, а хрюклов депортировать в Арктику. Пусть осваивают.