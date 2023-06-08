Глава ДНР: ВСУ нужно отодвинуть от границ новых регионов не менее чем на 500 км, а затем освобождать всю территорию Украины

Новый рубеж мог бы пройти по Днепру, но в дальнейшем нужно освобождать всю территорию Украины

В настоящее время необходимо отодвинуть украинские войска от границ новых регионов не менее чем на 500 километров. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Подобное оттеснение украинских войск действительно позволило бы обезопасить новые регионы России от постоянных ракетно-артиллерийских обстрелов ВСУ. Но таким оттеснением, даже если ВС РФ сумеют его осуществить, проблему не решить до конца.- подчеркнул Денис Пушилин.Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что Украина после завершения специальной военной операции должна стать нейтральным государством. В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что если киевский режим не выиграет в вооруженном конфликте, то говорить о членстве Украины в Североатлантическом альянсе не имеет смысла.Таким образом, на Западе фактически дали понять украинским властям, что им придется вести боевые действия против России «до конца», либо поддержки со стороны западных стран не будет и о перспективах так называемой «евроатлантической интеграции» Киеву придется навсегда забыть. Но ведь это и есть желаемая для России цель - обеспечить невозможность вступления Украины в западные военно-политические альянсы даже в далеком будущем, освободив русские территории и решив вопрос с политическим статусом оставшихся территорий.