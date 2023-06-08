Военное обозрение
Войти Регистрация

Бывший генсек НАТО не исключает возможности отправки войск альянса на Украину

15
Бывший генсек НАТО не исключает возможности отправки войск альянса на Украину

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что страны Североатлантического альянса могут отправить свой войска на Украину, но при определённых условиях.


Вот что поведал об этом экс-глава альянса в беседе с The Guardian:

Не исключена возможность ввода войск стран НАТО на Украину. Это может произойти в том случае если государства-члены, включая США, не сумеют предоставить Киеву необходимых гарантий безопасности на предстоящем саммите блока в Вильнюсе

Как уточнил Расмуссен, на этом может настоять Польша, либо одна из стран Прибалтики. Таким образом, это позволит сформировать коалицию, которая приложит усилия для оказания более широкой поддержки этой стране.

Тем временем нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявил о том, что в случае поражения Киева в украинском конфликте, переговоры о его возможном вступлении в этот военно-политический блок окажутся нецелесообразными. Тем не менее, он призвал всех членов альянса «продемонстрировать свою единую позицию» по поддержке Украины.

Как сообщала ранее американская газета The Wall Street Journal, в ходе саммита, который состоится в период с 11 по 12 июля в Литве, Украина сможет рассчитывать на безоговорочную помощь НАТО, однако, перспективы её вступления в альянс выглядят крайне туманными.

Когда в апреле Столтенберг коснулся темы предстоящего саммита в Вильнюсе, на котором будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, он назвал сумму выделенных ей средств со стороны членов альянса с начала спецоперации. По его словам, она уже достигла отметки в 150 млн евро.

Напомним, что Киев подал заявку на вступление в блок 30 сентября прошлого года. Комментируя это событие, президент страны Владимир Зеленский заявил о том, что Украина уже «фактически находится в НАТО, а её армия приведена в соответствии со стандартами альянса».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:56
    +2
    Расмуссен только не сказал прямо; на коалицию им созданную распространяется 5 я статья НАТО- скромно умолчал.Прибалты счас ломанутся из своих стран,чтобы призывать под штык ни кого небыло.Сезон летних отпусков.Где у них будет - " Верхний Ларс"?
  2. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 09:00
    +4
    НЕ умный человек этот Расмуссен. Это 100% ядерная война Вот из за таких придурков мир может перестать существовать.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:26
      0
      Цитата: леонидыч
      НЕ умный человек этот Расмуссен. Это 100% ядерная война Вот из за таких придурков мир может перестать существовать.

      Эх если бы, только Расмуссен был один такой, а их сотни или тысячи, которые правят Западом.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:03
    -1
    Бывший генсек НАТО не исключает возможности отправки войск альянса на Украину
    . Бывшие вообще болтливых, много где. А уж такая спесфисскся должность, как генсек НАТОшки, прям гнездо по выращиванию говорунов - болтунов.
  4. nobody75
    nobody75 Сегодня, 09:04
    0
    Именно для этого сценария и заготовлен "рейд Шермана" из Белорусии по западной украине. Он позволит отсечь интервентов от баз снабжения в Польше. А войска "коалиции" придется перебрасывать на восток украины с длинным логистическим плечем...
    Так что все идет по плану!
    С Уважением
  5. Фразах
    Фразах Сегодня, 09:12
    +1
    Банды польских наемников уже вовсю воюют, так что бюргеров и ситуайенов подготавливают к мысли, что следующая их очередь защищать хозяйскую свободу и демократию, а то туземцы оборзели, хотят жить сами по себе. В общем, Украину решили стереть с лица земли.
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:13
    0
    То что Европа, та же Польша,введёт свои войска на территории западных областей Украины - факт, вопрос только во времени. На Украине уже приравняли поляков с правами украинцев, поляки могут занимать должности чиновников, военных, судей...
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 09:18
      +2
      То что Европа, та же Польша,введёт свои войска на территории западных областей Украины - факт, вопрос только во времени.

      Вы несколько опоздали с прогнозами. Причем тут западные области Украины, если поляки с оружием и на танках, достаточно не плохо себя чувствуют вместе с РДК на территории РФ? Например, они уже неделю контролируют Новую Таволжанку, и утверждают что другой власти там нет.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 09:26
        +1
        Не сильно то я и опоздал. Все же те поляки про которых вы говорите, официально не представляют Польшу, хоть могут и являться кадровыми военными находящимися в "отпуске". Я говорю про введение официально регулярных войск, полиции....
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 09:31
          0
          Граждане минусующие может ответите тогда, кто помешает Польше ввести свои регулярные войска и полицию на территории западных областей Украины, тем более если будет официальный запрос от властей Украины, да ещё и поляки в своих правах приравнены к жителям Украины?
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:32
        +1
        Цитата: NotPetya
        Причем тут западные области Украины, если поляки с оружием и на танках, достаточно не плохо себя чувствуют вместе с РДК на территории РФ?

        ПДК — это спецподразделение, которое выполняет разведывательно-диверсионные задачи. Подразделение независимо от Интернационального легиона ТрО Украины и подчиняется непосредственно Министерству обороны Украины.
        Подразделение имеет собственную материально-техническую базу и символику. Их символом стала эмблема Добровольческого конного дивизиона (Dywizjon Jazdy Ochotniczej), больше известного как кавалерийский эскадрон Гусары смерти, который поляки создали в 1920 году для борьбы с большевиками.
      3. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 09:32
        0
        ... Уже неделю рисуют в фотошопе картинки "из Новой Таволжанки" и что только не подписывают под этими картинками ...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:13
    +1
    Не исключена возможность ввода войск стран НАТО на Украину.
    Что у трезвого на уме, то у бывшего чиновника на языке. У эксов частенько бывает, что действительная правда, которую они столько лет с усилием сдерживали прорывается наружу и иногда потоком. И Польшу с Прибалтикой Расмуссен не зря вспомнил, т.к. очевидно, что в планах НАТО разрабатывался и такой вариант на случай поражения ВСУ.
  8. МВГ
    МВГ Сегодня, 09:21
    +1
    Как уточнил Расмуссен, на этом может настоять Польша, либо одна из стран Прибалтики.

    очередная оговорка по Фрейду. Все роли расписаны. В западной банде роль сопливого начинателя конфликта отведена "молодым демократиям". По принципу дворовой гопоты работают.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:28
    0
    Бывшие генсеки, президенты, премьер-министы и дажу вахтеры с журналистами могут говорить все, что им взбредет в голову. Потому что цена их словам - полный ноль! (по русски - пустая болтовня).