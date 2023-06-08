Бывший генсек НАТО не исключает возможности отправки войск альянса на Украину

Не исключена возможность ввода войск стран НАТО на Украину. Это может произойти в том случае если государства-члены, включая США, не сумеют предоставить Киеву необходимых гарантий безопасности на предстоящем саммите блока в Вильнюсе

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что страны Североатлантического альянса могут отправить свой войска на Украину, но при определённых условиях.Вот что поведал об этом экс-глава альянса в беседе с The Guardian:Как уточнил Расмуссен, на этом может настоять Польша, либо одна из стран Прибалтики. Таким образом, это позволит сформировать коалицию, которая приложит усилия для оказания более широкой поддержки этой стране.Тем временем нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявил о том, что в случае поражения Киева в украинском конфликте, переговоры о его возможном вступлении в этот военно-политический блок окажутся нецелесообразными. Тем не менее, он призвал всех членов альянса «продемонстрировать свою единую позицию» по поддержке Украины.Как сообщала ранее американская газета The Wall Street Journal, в ходе саммита, который состоится в период с 11 по 12 июля в Литве, Украина сможет рассчитывать на безоговорочную помощь НАТО, однако, перспективы её вступления в альянс выглядят крайне туманными.Когда в апреле Столтенберг коснулся темы предстоящего саммита в Вильнюсе, на котором будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, он назвал сумму выделенных ей средств со стороны членов альянса с начала спецоперации. По его словам, она уже достигла отметки в 150 млн евро.Напомним, что Киев подал заявку на вступление в блок 30 сентября прошлого года. Комментируя это событие, президент страны Владимир Зеленский заявил о том, что Украина уже «фактически находится в НАТО, а её армия приведена в соответствии со стандартами альянса».