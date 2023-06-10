Как дёшево России обходятся мигранты

У нас официальные СМИ давно утверждают, что труд гастарбайтеров фактически очень дешёв. Потому они и востребованы, хотя реально всё дело в том, что мигранты – это удобно. Рассчитаться с ними можно без проблем хоть за час, никакой социалки, медицины и ответственности.
Именно поэтому их сюда и везут поездами, самолетами и автобусами, но за такое, с позволения сказать, «удобство», можно и переплатить. С другой стороны, подумайте, если бы жить и работать в России было невыгодно, кто бы сюда ехал и ехал.
И вовсе не стремился уезжать, а наоборот, хотел бы остаться? Вот и посмотрим, дешево или дорого обходятся мигранты нашему бюджету. Также популярно утверждение, что зарплаты у мигрантов – сущий мизер. А на самом деле?
Сколько же получают мигранты?
Как вы считаете 110 000 рублей в месяц – это мало? Но именно столько получают в месяц, например, московские таксисты – гастарбайтеры из Средней Азии. Аналогичная ситуация с водителями маршруток и автобусов.
Зашла на сайт «Вакансии для мигрантов в России». Зарплаты там указаны такие:
Строительство: средняя зарплата 80 000 рублей.
Курьеры: средняя зарплата 74 000 рублей.
Швеи: средняя зарплата 63 тысячи рублей.
Про рынки промолчу. Там фактически вообще одни мигранты!
А вот информация для сравнения: в одном из крупнейших оборонных предприятий юга России – АО «Электроавтоматика» – 14 активных вакансий. Например, технику по обработке материалов предлагают зарплату от 20,9 до 25,4 тысячи рублей в месяц. В обязанности сотрудника будет входить «обработка и оформление материалов испытаний, технологических тренировок».
На работу готовы взять человека со средним специальным образованием по электротехническому профилю с опытом работы от одного года.
Чуть больше будет получать автоматчик холодно-высадочных автоматов – от 28 тысяч до 30,8 тысячи рублей. Квалифицированному инженеру-программисту обещают платить от 33 тысяч рублей, а системному программисту С/С++ сулят зарплату от 48 тысяч до 52,2 тысячи рублей.
А теперь снова посмотрите на заплаты мигрантов, у которых нет никакого образования. Да оно и не требуется.
Школы и вузы для дорогих гастарбайтеров!
И ведь действительно дорогих! Так, Россия потратила почти 5,7 млрд рублей на создание русскоязычных школ в Таджикистане и их оснащение всем необходимым. Как думаете, туалеты в этих школах какие? Деревянный домик во дворе или канализация плюс горячее водоснабжение? Конечно, в этих школах есть всё, что надо.
А между тем в школах России не всё хорошо с туалетами и отоплением. «Интерфакс» писал, что ещё в сентябре 2019 года правительство пообещало потратить 12 миллиардов рублей на строительство тёплых школьных туалетов. Но не потратило. В 2020 году карельские школьники сняли видео о школьных туалетах и рассказали, что там холодно и летают комары.
Не так давно на сайте Фонда президентских грантов была размещена информация, что проект карельской общественной организации «В городе» по созданию комфортных школьных туалетов не получил господдержки. Многие школьные туалеты не ремонтируются десятилетиями, в 2020 году суд закрыл на 90 дней единственную туалетную комнату забайкальской школы: помещение не ремонтировали 50 лет.
По экспертным данным, в 2021 году в 10 российских регионах в каждой пятой школе не было канализации, про отопление и водопровод умолчим… Думаете, что сегодня эта проблема решена? Похоже, чиновники решили, что дети в русских регионах и без туалета проживут, а вот таджикским детям нужно всё самое лучшее. Зато вырастут и сразу к нам приедут. А русские пусть уезжают…
Кстати, и сегодня дети гастарбайтеров бесплатно учатся в наших школах. И им выдаются места в детских садах. В некоторых городах России есть школы, где русские дети в меньшинстве, а детки приезжих командуют и устанавливают свои порядки.
Да и учиться в вузах России дети граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других славных республик СНГ смогут бесплатно, за наш с вами счёт. Это детям проживающих в России народов надо долго копить на учёбу в вузах, брать кредиты, потому что бесплатные места ежегодно сокращаются. А вот детки мигрантов получат бесплатные места. Было бы желание. Не верите?
Вот что сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, в настоящее время в России обучается порядка 185 тысяч студентов из стран Центральной Азии, из них за счёт российского бюджета – порядка 68 тыс. человек.
Но, как сказал Галузин, квоты для наших дорогих жителей из стран Центральной Азии будут увеличены, видимо, за счёт сокращения квот исконных жителей России. Ведь об увеличении бюджета на образование Галузин ничего не сказал.
Лечить всегда, лечить везде
Но не только бесплатным образованием Россия одаривает мигрантов. Есть ещё для них и бесплатная медицина. Так, по экспертным оценкам, на лечение гастарбайтеров к 2020 году потребовалось до 20 % от всех госрасходов России на медицину.
Как отметили на круглом столе, где рассматривались проблемы в сфере здравоохранения, связанные с медицинским обслуживанием иностранных граждан, возрастающее и неконтролируемое присутствие мигрантов в нашей стране ухудшает общероссийскую статистику заболеваемости гепатитом, ВИЧ-инфекциями, туберкулезом.
Так, глава столичного медицинского диагностического центра, работающего с эпидемиологически опасным контингентом, Всеволод Храмцов заявил, что после усиления роста трудовой миграции в Россию количество опасных заболеваний возросло в пять раз. По его данным, с 1995 по 2000 год, например, заболеваемость туберкулезом в Москве выросла с 20 тыс. до 100 тыс. человек.
А директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский отметил, что в России практически нет реальных данных о состоянии здоровья приезжих. Проблемы всплывают зачастую лишь после обследования во время попадания в стационар. Ключевой загвоздкой в данной ситуации является отсутствие у подавляющего большинства мигрантов медицинского полиса.
В результате из бюджетов российских регионов тратятся значительные суммы денег (зачастую они идут на лечение нелегалов, заболевших ещё до въезда в нашу страну). Медики отмечают, что часть гастарбайтеров едут в Россию, заранее зная о своей болезни, некоторые даже уже состоят на учёте у себя на родине.
Среди прочего, ряды трудовых мигрантов активно пополняется ВИЧ-больными, которые затем оказываются в клиниках. Их лечение там обходится бюджету примерно в 200 тыс. рублей на одного. Хотя при въезде в Россию мигранты обязаны предъявлять на таможне страховой медицинский полис.
Однако на практике это требование не соблюдается из-за бюрократической несогласованности. При этом средства на покупку фальшивки мигранты найти могут.
Ещё неприятная новость: в 2022 году число инфицированных сифилисом в России после многолетнего снижения резко выросло. В Минздраве объясняют это возвращением мигрантов после пандемийных ограничений. Лечение таких больных тоже обходится в копеечку.
Не забудем, что некоторые дамы из южных стран СНГ специально приезжают к нам, чтобы родить ребёнка. Согласно законодательству РФ, роды для иностранных граждан входят в разряд экстренной медицинской помощи. Ведь вне зависимости от того, есть ли у дамы гражданство и страховой медицинский полис, роженицу обязаны направить в роддом и оказать там должную поддержку совершенно бесплатно.
А вот в Москве мэрия выплачивает мигрантам по 20 тысяч рублей за рождение каждого ребенка в столице. На такие выплаты ежегодно уходит по 700 млн рублей. Для иностранцев, которые имеют РВП или ВНЖ, больничный лист оплачивается так же, как и россиянам. Иностранцы выходцы из стран-участников ЕАЭС имеют особый статус и привилегии. Киргизы, армяне, казахи и белорусы вправе получать пособие по нетрудоспособности с первого дня работы.
А сколько денег они выводят?
За 2022 год денежные переводы из России в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению и Киргизию достигли рекордных объемов. По некоторым направлениям они выросли в разы. Из России в Казахстан в 2022 году было направлено 357 млрд тенге или около 775,4 млн долларов, следует из данных, опубликованных Нацбанком Казахстана.
Это рекорд минимум с 2014 года – с этого периода доступна статистика. Данные включают операции только через системы денежных переводов и не учитывают отправления с одного банковского счета на другой.
В Грузию из России в 2022 году (тоже через системы денежных переводов) было отправлено около 2 млрд долл. Данные ЦБ Грузии.
Объём денежных переводов из России в Узбекистан по итогам 2022 года составил 14,5 млрд долл – за год он увеличился в 2,6 раза, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ЦБ Узбекистана.
По данным ЦБ Армении, по итогам 11 месяцев 2022 года объем переводов из России в Армению составил 3,1 млрд долларов.
В Киргизию из России, по данным ЦБ республики, физические лица за январь – ноябрь 2022 года отправили 2,6 млрд долларов. Киргизия, наряду с Узбекистаном и Таджикистаном, входит в тройку стран-лидеров по притоку трудовых мигрантов в Россию.
Сколько денег будет выведено гастарбайтерами из России в 2023 году, пока, конечно, не известно. Но суммы будут точно увеличены, так как и гастарбайтеров в этом году значительно больше. А в нашем бюджете денег-то из-за санкций всё меньше. И вот так нам важно сейчас увеличивать средства на лечение и обучение гастарбайтеров?