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Зеленский: вину РФ в произошедшем на Каховской ГЭС докажут после перехода станции под контроль Киева

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Зеленский: вину РФ в произошедшем на Каховской ГЭС докажут после перехода станции под контроль Киева

У киевских властей нет никаких доказательств того, что российские военные причастны к прорыву дамбы гидроэлектростанции в Каховке. Вину РФ в катастрофе на Каховской ГЭС якобы докажут после перехода станции под контроль Киева.


Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам немецкой газеты Bild.

Он отметил, что пока станцию контролирует Москва, расследование якобы провести невозможно.

Когда мы будем на месте, то соберем доказательства

- пообещал политик.

Он также хотел бы привлечь к расследованию международных экспертов. Правда, в виновности России он уверен уже сейчас.

Это произошло только из-за России и людей, которые сейчас контролируют этот регион

- утверждает Зеленский.

По его словам, российские военные якобы специально подорвали дамбу электростанции, чтобы затруднить контрнаступление ВСУ.

Также глава киевского режима выразило недовольство реакцией ООН и Международного Красного Креста на каховские события. Он утверждает, что эти организации либо проигнорировали призыв Киева о помощи, либо дипломатично и завуалировано отказались помогать.

Ранее российское руководство обвинило Киев в трагедии на Каховской ГЭС, назвав произошедшее террористическим актом. Такое заявление сделал 7 июня лично президент России Владимир Путин. По его словам, подрыв дамбы является варварской акцией киевского режима, стремящегося к эскалации конфликта на Украине.
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27 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:04
    +2
    Информационным шумом о Каховской ГЭС ,Зелибоба прикрывает своё фиаско на Запорожской направлении.В западных СМИ на первых полосах только " душераздирающие " фото наводнения и всё.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:09
      +1
      Ну а что, типично "гениальный" ход - сами взорвали, и ещё обвинили что из-за этого они наступать на нас не могут... шароварные в своем репертуаре.

      зы Зеля всерьёз думает что деньги и вооружения будут давать бесконечно.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:11
        +3
        Цитата: Nexcom
        Ну а что, типично гениальный ход - сами взорвали, и ещё обвинили что из-за этого они наступать на нас не могут...

        Катынь в Смоленской области тому пример, Зеленский достойный приемник Геббельса.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:04
    +3
    А также поведает тебе, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе wassat
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:04
    +4
    вину РФ в катастрофе на Каховской ГЭС докажут после перехода станции под контроль Киева
    Какая уверенность не в доказательстве вины, а в захвате территории. "Оптимист" даже после четырех суток получения по зубам, причем крепко. На Банковой наверное потоком бравурные доклады об "удачных прорывах и уничтожении российской армии"?
    Когда мы будем на месте, то соберем доказательства
    Говорил бы уж прямо, что сфальсифицируем, как это произошло в Буче, а до этого со сбитым "Боингом" и др. провокациями.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:18
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Говорил бы уж прямо, что сфальсифицируем, как это произошло в Буче, а до этого со сбитым "Боингом" и др. провокациями.

      Бандеровцы другого ничего не могут придумать, как их деды и батьки.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:05
    +1
    Зеленский: вину РФ в произошедшем на Каховской ГЭС докажут после перехода станции под контроль Киева
    . Прокапался, что ли? Что то вумное пытался сказать... не помогло.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:19
      0
      Цитата: rocket757
      Прокапался, что ли?

      От "кокса" прокапывание не помогает, это не водка.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:05
    +1
    Это мы, в Буче видели... А вообще условиями мира должна быть выдача ЗЕ и К° российскому правосудию, с последуещим вынесением приговора, как в Нюрнберге, в отношении главных нацистких преступников: Заукель, Зейсс-Инкварт, Йодль, Кальтенбруннер, Кейтель, Риббентроп, Розенберг, Франк, Фрик, Штрейхер.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:22
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      А вообще условиями мира должна быть выдача ЗЕ и К° российскому правосудию, с последуещим вынесением приговора, как в Нюрнберге.

      Не получится, запад уберет Зелю, введет "НАТОвских миротворцев" на Украину и получим новый Афганистан, Ирак, Сирию.
    2. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 09:32
      0
      Если бы Бучу (Изюм,Купянск...) бездарно не сдали, мы бы и не "видели".
  6. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 09:05
    +2
    Надо побыстрее уничтожить эту сволоту пока он ещё чего нибудь не взорвал. Освободить южные регионы причерноморья и доказать что это сделали именно украинцы. Следы от ракет все равно остались на конструкциях плотины.
  7. teron
    teron Сегодня, 09:06
    0
    При таком раскладе украинские власти что угодно "докажут". Даже вмешательство инопланетян, если это понадобится.
  8. Виктор Масюк
    Виктор Масюк Сегодня, 09:06
    +1
    А что еще остается говорить прококаиненому клоуну?
  9. Максим Шалак
    Максим Шалак Сегодня, 09:10
    +1
    Висеть будут, твари!!! Как и делал Сталин с бандеровцами!
  10. К-50
    К-50 Сегодня, 09:12
    0
    Зеленский: вину РФ в произошедшем на Каховской ГЭС докажут после перехода станции под контроль Киева

    Похоже на то, как "доказали" вину СССР в расстреле пшекских солдат под Катынью.
    Как говорится, если факты противоречат заявленному, тем хуже для фактов. lol
  11. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 09:13
    +1
    Ну ещё бы. Схема уже успешно опробована в буче.
  12. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 09:13
    0
    Отличная логика! То есть сейчас свою непричастность они не могут доказать ничем?
  13. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:21
    0
    Пианист нюхнул и понеслось. Доказательства будут из серии "хайли лайкли" или "больше некому". Хотя более ржачную версию чем историю подрыва СП2 придумать будет сложно.
  14. Seal
    Seal Сегодня, 09:22
    +1
    Цитата: carpenter
    Зеленский достойный приемник Геббельса.
    Доктор Геббельс в сравнении с честными представителями современных западных информационных агентств - наивный дилетант.
    А в сравнении с Зеленским и представителями современных украинских информационных агентств - наверное просто святой.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 09:33
      0
      Политика Запада - ссы в глаза, всё Божья роса.
  15. Жнец
    Жнец Сегодня, 09:22
    0
    зачем что- то доказывать и кому? Виновник уже определён, без всяких доказательств. Кому сегодня доказательства нужны? Северные потоки тому пример
  16. arnulla
    arnulla Сегодня, 09:25
    0
    Сказочный долб…
    Смысла нет писать более длинный комментарий))
  17. АИК05
    АИК05 Сегодня, 09:25
    +1
    То есть, никогда не докажут, контроль над станцией не видать им как своих ушей.
    Нашли отмазку, бандерлоги.
  18. Трямс
    Трямс Сегодня, 09:28
    0
    По его словам, российские военные якобы специально подорвали дамбу электростанции, чтобы затруднить контрнаступление ВСУ.
    Всю историю подрывали не чтобы "затруднить", а чтобы еще и смыть втянутых. Просто так пулять дамбой вхолостую для ВСРФ вообще нет смысла.
    Есть смысл именно для ВСУ - теперь они контролируют водосброс, выше, а знчт и переправы.
  19. HAM
    HAM Сегодня, 09:29
    0
    "....Зеленский: вину РФ в произошедшем на Каховской ГЭС докажут после перехода станции под контроль Киева....."

    "А в это время в твоём доме будет играть музыка! Только ты её уже не услышишь!"@........
  20. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:31
    0
    Ну а у нас уже есть доказательства того, что это ВСУки сделали.