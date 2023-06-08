Когда мы будем на месте, то соберем доказательства

Это произошло только из-за России и людей, которые сейчас контролируют этот регион

У киевских властей нет никаких доказательств того, что российские военные причастны к прорыву дамбы гидроэлектростанции в Каховке. Вину РФ в катастрофе на Каховской ГЭС якобы докажут после перехода станции под контроль Киева.Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам немецкой газеты Bild.Он отметил, что пока станцию контролирует Москва, расследование якобы провести невозможно.- пообещал политик.Он также хотел бы привлечь к расследованию международных экспертов. Правда, в виновности России он уверен уже сейчас.- утверждает Зеленский.По его словам, российские военные якобы специально подорвали дамбу электростанции, чтобы затруднить контрнаступление ВСУ.Также глава киевского режима выразило недовольство реакцией ООН и Международного Красного Креста на каховские события. Он утверждает, что эти организации либо проигнорировали призыв Киева о помощи, либо дипломатично и завуалировано отказались помогать.Ранее российское руководство обвинило Киев в трагедии на Каховской ГЭС, назвав произошедшее террористическим актом. Такое заявление сделал 7 июня лично президент России Владимир Путин. По его словам, подрыв дамбы является варварской акцией киевского режима, стремящегося к эскалации конфликта на Украине.