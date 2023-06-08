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Военкоры: Российские средства РЭБ дезорганизовали управление ВСУ под Клещеевкой на Артемовском направлении

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Военкоры: Российские средства РЭБ дезорганизовали управление ВСУ под Клещеевкой на Артемовском направлении

На ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции украинские формирования вчера предприняли попытки атаковать позиции российских войск. Однако при проведении наступательных действий ВСУ совершали непростительные ошибки. Об одной из них пишет Telegram-канал «Изнанка военки».


По утверждению военкоров, под Клещеевкой на Артемовском направлении ВСУ «совершили накат сами на себя». Выглядело это следующим образом. Первая группа штурмующих украинских формирований натолкнулась на минные поля и попыталась перегруппироваться для продолжения атаки, но в это время к ней подошла уже вторая группа украинских войск.

В результате произошло скопление личного состава и военной техники ВСУ на достаточно узком участке фронта. Соответственно, действовать эффективно в такой ситуации украинские военные не смогли. И тут в дело вмешались российские авиация и артиллерия. Итог - не менее 13 уничтоженных танков и бронемашин противника.


Telegram-канал называет главной причиной несогласованности между командирами различных формирований ВСУ работу российских средств радиоэлектронной борьбы. Наши средства РЭБ не позволили противнику быстро обмениваться оперативной информацией, что привело к несогласованности действий и дезорганизации наступления на данном участке фронта.

Таким образом, эффективная работа средств РЭБ является в текущей ситуации важным подспорьем для отражения атак украинских формирований. Можно не сомневаться, что еще не раз украинские формирования будут нести потери из-за работы РЭБ ВС РФ.

Напомним, что вчера украинские формирования предприняли попытки атаковать российские позиции сразу на нескольких направлениях, в том числе на Артемовском, Южно-Донецком, Запорожском. В итоге нигде ВСУ не добились успеха, но понесли значительные потери в личном составе, военной технике, в том числе западного производства, и вооружениях.
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1 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:26
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    Так и представляю себе картину - главный по Российскому РЭБу ,а позвать ко мне всех военкоров ,я им расскажу как мы сопоставить глушили на всех частотах.А может причина банальная- у всех ВСУ шников батареи на рациях повзврывались.