Военное обозрение
Войти Регистрация

Британские военные эксперты: В сегодняшнем состоянии Королевские вооруженные силы не готовы к войне с Россией

15
Британские военные эксперты: В сегодняшнем состоянии Королевские вооруженные силы не готовы к войне с Россией

На Западе, особенно в некоторых европейских странах, продолжают нагнетать нарратив по поводу неизбежного военного конфликта с Россией. Действующие и отставные военачальники, политики, министры обороны государств Европы лихорадочно подсчитывают оскудевшие из-за глобальной военной поддержки Украины арсеналы и возможности собственных предприятий ВПК по воспроизводству утраченных вооружений. И приходят к неутешительным выводам, что случись гипотетический конфликт с Россией, их национальные армии в сегодняшнем состоянии наверняка будут обречены на поражение.


О слабости оборонительных возможностей Соединенного Королевства британский парламент предупредили военные эксперты, пишет газета The Times. При этом в случае возможного военного противостояния с Россией британская армия не сможет рассчитывать на помощь США. По мнению аналитиков, новый глобальный военный конфликт может разразиться приблизительно в 2026-2028 годах, когда по их прикидкам Китай готов будет напасть на Тайвань, и Штатам станет не до проблем Европы.

Сейчас мы к войне не готовы

— сообщил комитету по обороне парламента Великобритании военный историк из Королевского колледжа Лондона Саймон Энглим.

По расчетам экспертов, в сегодняшнем состоянии Королевские вооруженные силы способны выставить только одну «недоукомплектованную дивизию» в составе двух бригад. В то время как армия Польши может ввести в бой четыре дивизии, а Турция — пять.

Раскритиковал военный аналитик и решение министра обороны Бена Уоллеса сократить количество основных боевых танков с 227 до 148 и урезать численность армии до 73 тысяч военнослужащих. Энглим считает, что значимость бронетехники в сухопутных сражениях не уменьшилась, а ставка на киберзащиту не даст военного преимущества в конфликте, если армия не способна физически контролировать территорию.

Профессор Джастин Бронк вместе с другими военными экспертами призвал правительство и парламент Великобритании уже сейчас озаботиться увеличением военных расходов и укреплением национальной армии, дабы подготовиться к угрозам, которые могут возникнуть во второй половине текущего десятилетия. Британские аналитики считают, что в перспективе сохранится угроза национальной безопасности страны не только со стороны России, к ней добавится и необходимость возможного участия в противостоянии с Китаем в рамках обязательств членства в НАТО.

По оценкам экспертов, принятого недавно решения правительства Великобритании об увеличении расходов на оборону на 11 млрд фунтов стерлингов недостаточно. Они заявили, что на эти цели должно уходить 3% ВВП, если власти хотят, чтобы британские вооруженные силы были готовы к боевым действиям в Европе в этом десятилетии.
Использованы фотографии:
Сайт Минобороны Великобритании
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
15 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. кредо
    кредо Сегодня, 10:50
    +2
    Кто же угрожает этим попуасам с берегов туманного Альбиона? Не уж то мы или китайцы с иранцами. crying
    1. Ил-18
      Ил-18 Сегодня, 10:54
      +1
      Цитата: кредо
      Кто же угрожает этим попуасам с берегов туманного Альбиона? Не уж то мы или китайцы с иранцами. crying

      верховный морской бог, один из трёх главных богов-олимпийцев вместе с Зевсом и Аидом. Сын титана Кроноса и Реи, брат Зевса, Аида, Геры, Деметры и Гестии - Посейдон wassat
      1. Южноукраинец
        Южноукраинец Сегодня, 11:02
        +1
        Цитата: Ил-18
        верховный морской бог, один из трёх главных богов-олимпийцев вместе с Зевсом и Аидом. Сын титана Кроноса и Реи, брат Зевса, Аида, Геры, Деметры и Гестии - Посейдон

        Вы отлично ориентируетесь в Греческой мифологии. wink
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 11:02
        0
        Посейдон по сей день угрожает??? Вроде ушли старые боги
  2. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 10:53
    0
    Готовьтесь лучше сразу к земле, эксперды! laughing
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:53
    0
    "Британские военные эксперты: В сегодняшнем состоянии Королевские вооруженные силы не готовы к войне с Россией"
    Стесняюсь спросить...
    Самое время?
    Они на это намекают?..
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:03
      0
      Ну, если бы на Украине не увязли..
      Тттть
  4. Трямс
    Трямс Сегодня, 10:57
    +2
    Сейчас мы к войне не готовы
    если ты силен, покажи, что слаб
    добавится и необходимость возможного участия в противостоянии с Китаем в рамках обязательств членства в НАТО
    на какую страну Нато может напасть Китай? Не скрывают своих планов вообще. И не "власть", а сам народ считает это нормальным - из него все и растет
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:58
    0
    А что будет если СФ на днях пошлёт эсадру для сопровождения очень важного для нас конвоя.Конвой взял курс 334 на обход Англии с запада .Sаам FSU прошёл траверз Испании.От этих ушлёпков можно чего угодно ожидать.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:03
    +2
    Сейчас мы к войне не готовы
    . Может кто то может сказать, что именно они готовы к войне, прямо счаз з з?
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:04
    +3
    решения правительства Великобритании об увеличении расходов на оборону на 11 млрд фунтов стерлингов недостаточно

    Дай, дай, дай! Дай денег, дай денег, дай денег! Дай!
  8. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:10
    +3
    Английский солдат будет готов к бою, только тогда, когда будет пришита последняя пуговица на его мундире. Примерно так сказал Черчилль 80 лет назад. Сегодня, кроме сил специальных операций, английская армия это почти пустое место.
  9. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 11:16
    0
    Как вообще можно быть готовым к войне с Россией? Масштаб этой войны будет иметь глобальный характер. Ввязаться в эту войну можно, а быть готовым к ней - нет.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:17
    0
    в случае возможного военного противостояния с Россией британская армия не сможет рассчитывать на помощь США.
    Хоть тут соображалка работает и есть понимание того, что британские провокации для них добром не кончатся и американцы на помощь не придут.
    Сейчас мы к войне не готовы
    Так может стоит просто прекратить "дразнить" и провоцировать Россию, пытаться "победить ее на поле боя" и тогда проблем поубавится? Нет, не поймут такого предложения.
  11. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:28
    0
    И приходят к неутешительным выводам, что случись гипотетический конфликт с Россией, их национальные армии в сегодняшнем состоянии наверняка будут обречены на поражение.
    fool Што за не обоснованный оптимизм, шапкозакидательство какое то, а еще говорят что оно присуще только нам. recourse Правильно так: случись гипотетический конфликт с Россией, их страны наверняка будут обречены на уничтожение