На Западе, особенно в некоторых европейских странах, продолжают нагнетать нарратив по поводу неизбежного военного конфликта с Россией. Действующие и отставные военачальники, политики, министры обороны государств Европы лихорадочно подсчитывают оскудевшие из-за глобальной военной поддержки Украины арсеналы и возможности собственных предприятий ВПК по воспроизводству утраченных вооружений. И приходят к неутешительным выводам, что случись гипотетический конфликт с Россией, их национальные армии в сегодняшнем состоянии наверняка будут обречены на поражение.
О слабости оборонительных возможностей Соединенного Королевства британский парламент предупредили военные эксперты, пишет газета The Times. При этом в случае возможного военного противостояния с Россией британская армия не сможет рассчитывать на помощь США. По мнению аналитиков, новый глобальный военный конфликт может разразиться приблизительно в 2026-2028 годах, когда по их прикидкам Китай готов будет напасть на Тайвань, и Штатам станет не до проблем Европы.
Сейчас мы к войне не готовы
— сообщил комитету по обороне парламента Великобритании военный историк из Королевского колледжа Лондона Саймон Энглим.
По расчетам экспертов, в сегодняшнем состоянии Королевские вооруженные силы способны выставить только одну «недоукомплектованную дивизию» в составе двух бригад. В то время как армия Польши может ввести в бой четыре дивизии, а Турция — пять.
Раскритиковал военный аналитик и решение министра обороны Бена Уоллеса сократить количество основных боевых танков с 227 до 148 и урезать численность армии до 73 тысяч военнослужащих. Энглим считает, что значимость бронетехники в сухопутных сражениях не уменьшилась, а ставка на киберзащиту не даст военного преимущества в конфликте, если армия не способна физически контролировать территорию.
Профессор Джастин Бронк вместе с другими военными экспертами призвал правительство и парламент Великобритании уже сейчас озаботиться увеличением военных расходов и укреплением национальной армии, дабы подготовиться к угрозам, которые могут возникнуть во второй половине текущего десятилетия. Британские аналитики считают, что в перспективе сохранится угроза национальной безопасности страны не только со стороны России, к ней добавится и необходимость возможного участия в противостоянии с Китаем в рамках обязательств членства в НАТО.
По оценкам экспертов, принятого недавно решения правительства Великобритании об увеличении расходов на оборону на 11 млрд фунтов стерлингов недостаточно. Они заявили, что на эти цели должно уходить 3% ВВП, если власти хотят, чтобы британские вооруженные силы были готовы к боевым действиям в Европе в этом десятилетии.