В МИД РФ заявили о мерах, которые предпримет Москва в случае возникновения угрозы безопасности российским миротворцам в Приднестровье

Ни у кого не должно быть сомнений в том, что Вооружённых силы Российской Федерации будут вынуждены адекватно реагировать на любые провокации против наших военных в Приднестровье. Россия будет защищать должным образом своих соотечественников, российский миротворческий контингент, военнослужащих, а также военные склады в селе Колбасна, тщательно охраняемые ими

Как известно всем, российские военнослужащие находятся в Приднестровье в составе миротворческих сил и оперативной группы российских войск на законных основаниях. Их размещение непосредственно связано с перспективами политического урегулирования приднестровского вопроса, в процессе которого Россия выступает в качестве посредника и гаранта

Выступая накануне на брифинге, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил о том, что Москва оставляет за собой право предпринять соответствующие меры на случай возникновения угроз безопасности российскими миротворцам в Приднестровье. Так российский дипломат ответила на вопрос журналистов о возможных угрозах, которые могут исходить от Киева в отношении российских военнослужащих, находящихся на территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).В то же время, подчеркнула Захарова, любые действия, которые представляют угрозу их безопасности, будут расценены Москвой, как нападение на Россию в соответствии с международным правом. Вместе с тем, добавила она, РФ продолжает пристально наблюдать за ситуацией в республике, чтобы не допустить каких-либо попыток дестабилизации ситуации в регионе.– резюмировала дипломат.Отметим, что на вопрос молдавских журналистов о возможном оказании помощи официальному Кишинёву со стороны Киева в случае военных действий на территории ПМР, президент Украины Владимир Зеленский ответил отрицательно. По словам украинского лидера, такой сценарий может быть допущен лишь в случае обращения руководства Молдовы с соответствующей просьбой к властям его страны. В противном же случае, как уточнил он, Украина не имеет на то права.Вместе с тем, как утверждает глава украинского государства, Киев не претендует на территорию Приднестровья.В последнее время руководство Республики Молдова (РМ) всё чаще заявляет о необходимости скорейшего вывода российских войск с территории непризнанной республики и стремлении решить приднестровский конфликт «исключительно мирным путём, с сохранением территориальной целостности и суверенитета страны, с приданием особого статуса этому региону». При этом официальный Кишинёв должен прекрасно понимать и не забывать о том, что размещение там миротворческих сил (МС) и оперативной группы российских войск (ОГРВ) подкреплено двусторонним соглашением от 1992 года, которое никто не отменял.