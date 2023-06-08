Польская пресса: Правительство закрывает районы на границе с Украиной в связи с военными учениями

Польшу можно назвать самой антироссийски настроенной страной Европы. В стране систематически проходятся военные учения, в том числе с участием американского военного контингента. Не секрет, что они направлены против России и соседней с Польшей Белоруссии.На этот раз польские власти решили закрыть целые районы, прилегающие к украинской границе. Как пишет польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny, доступ граждан в ряд приграничных с Украиной районов закрыт на три месяца. Издание отмечает, что такое решение принято в связи с готовящимися очередными военными учениями стран НАТО на территории Польши.Сообщается, что временный запрет был введён в некоторых районах ещё с 23 мая на 90 дней. По мнению экспертов, данный запрет может быть связан и с планами формирования и подготовки объединенного контингента войск Польши, Украины и Литвы.Напомним, что ранее ряд СМИ сообщали о готовящейся в Польше военной операции по смене власти в Белоруссии. Такое мнение озвучил и бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак, заявивший, что Варшава готова оказать силовую поддержку возможному перевороту в Белоруссии. А президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что для переворота в Польше, Литве и Украине готовят боевиков.