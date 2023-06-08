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Польская пресса: Правительство закрывает районы на границе с Украиной в связи с военными учениями

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Польская пресса: Правительство закрывает районы на границе с Украиной в связи с военными учениями

Польшу можно назвать самой антироссийски настроенной страной Европы. В стране систематически проходятся военные учения, в том числе с участием американского военного контингента. Не секрет, что они направлены против России и соседней с Польшей Белоруссии.


На этот раз польские власти решили закрыть целые районы, прилегающие к украинской границе. Как пишет польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny, доступ граждан в ряд приграничных с Украиной районов закрыт на три месяца. Издание отмечает, что такое решение принято в связи с готовящимися очередными военными учениями стран НАТО на территории Польши.

Сообщается, что временный запрет был введён в некоторых районах ещё с 23 мая на 90 дней. По мнению экспертов, данный запрет может быть связан и с планами формирования и подготовки объединенного контингента войск Польши, Украины и Литвы.

Напомним, что ранее ряд СМИ сообщали о готовящейся в Польше военной операции по смене власти в Белоруссии. Такое мнение озвучил и бывший замминистра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак, заявивший, что Варшава готова оказать силовую поддержку возможному перевороту в Белоруссии. А президент Белоруссии Лукашенко отмечал, что для переворота в Польше, Литве и Украине готовят боевиков.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны Польши
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11 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 10:21
    +2
    доступ граждан в ряд приграничных с Украиной районов закрыт на три месяца.

    Выжидают? Боятся, что в случае поражения окраины к ним бурным потоком хлынут чубатые?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:21
    0
    Сообщается, что временный запрет был введён в некоторых районах ещё с 23 мая на 90 дней. По мнению экспертов, данный запрет может быть связан и с планами формирования и подготовки объединенного контингента войск Польши, Украины и Литвы.
    . Где они укропных наберут, для своих целей??? По всей гейропе отлавливать будут?
    Сомнительно, что сбежавший добровольно на такое пойдут... хотя, фиг её знает, каков предел жадности, глупости у бегунков?
  3. zloybond
    zloybond Сегодня, 10:25
    +1
    значит будет движение польских и прочих войск в Окраину и назад на отдых. Тренировки прошли - теперь только для участия в боях. Все закончится вводом войск. Теперь нам остается только регулярно перепахивать западное приграничье Окраины, иначе после концентрации польские войска рванут по территории Окраины к нам навстречу.
  4. LAlexAlex
    LAlexAlex Сегодня, 10:25
    0
    Поляки (даже при поддержке) не смогут одновременно оккупировать западные регионы Украины и поддерживать, что то типа майдана в Белоруссии, так что сейчас скорее всего пойдет их подвижка на Украину, что им гораздо интереснее.
    Так же сомнительно что они полноценно, официально, массово поедут на ЛБС на восток вместе с ВСУ.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:26
    0
    Польша ввела безвизговый режим с Уpкаиной)))
  6. Boris63
    Boris63 Сегодня, 10:35
    0
    По поводу Белоруси, теперь бабка на двое сказала... При пересечении границы войсками НАТО, я думаю,
    наши искандеров с тяо запустят, для защиты союзного государства.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:43
    0
    Что нибудь одно: или Восточные Кресы или Белоруссия: и в том и в другом случае присутстует риск напороться на применение ТЯО. Вашингтон их не поддержит, ст. 5-ть Устава НАТО здесь нет.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:57
    0
    запрет может быть связан и с планами формирования и подготовки объединенного контингента войск Польши, Украины и Литвы.
    У Киева наверное "избыток" войск поэтому мало того, что держат на границе с Приднестровьем, так еще совместно с ляхами и чухонцами участвуют в подготовке "объединенного контингента". А не планируется ли он для действий на Западной Украине или сразу кинут на "восточный фронт"? Украине сегодня уж точно не до Белоруссии.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:05
    0
    Официально не попрут ибо кирдык и натя немыркнет. Остается массовое переодевание и вперед. Впрочем это тоже чревато, минимум наплывом гробов и вопросами от родственников. Остается под видом типа миротворцев и без мандата оон зайти и занять области, тогда мы не сможем эти области бомбить и чубатым будет перемога.
    1. сойка_тк
      сойка_тк Сегодня, 11:45
      +1
      с какой такой стати мы не сможем бомбить что-то там на Украине, занятое пшеками? что нам мешает это делать сейчас и так далее? а уж при массовом иностранном вторжении - тем более - не только ничего не мешает, наоборот, способствует многократному усилению бомбежки. какая нам нафиг разница в их платьях: хотят, пусть пропадают в этих платьях без вести, хотят - пусть транспортируются в них до своих кладбищ.
  10. gmss
    gmss Сегодня, 11:33
    0
    халтурщики краковские, нагуталиниться нормально не могут