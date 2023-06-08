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Российские военные публикуют кадры уничтожения РЛС зенитного комплекса IRIS-T ВСУ в зоне спецоперации

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Российские военные публикуют кадры уничтожения РЛС зенитного комплекса IRIS-T ВСУ в зоне спецоперации

Российские войска всё более эффективно применяют барражирующие боеприпасы для поражения различной техники противника в зоне спецоперации. На этот раз ВС РФ с помощью дрона «Ланцет» уничтожили радар зенитного ракетного комплекса IRIS-T, поставленного немецким правительством, спонсирующим войну на Украине.


На кадрах можно видеть, как ВСУ укрыли радар Hensoldt TRML-4D в лесопосадке. Затем появился военный грузовик снабжения. По всей видимости, он осуществлял перевозку боеприпасов – возможно, и для пусковых установок немецкого «Ириса», находившихся неподалёку.



В результате удара была повреждена РЛС немецкого ЗРК. И, вероятно, в результате разлёта осколков или ударно-теплового воздействия произошёл взрыв боеприпасов. Перед взрывом украинские военные начали разбегаться из лесопосадки в разные стороны. Одежда одного из солдат противника объята пламенем.



В результате точного попадания и детонация РЛС ЗРК IRIS-Т, его шасси, а также машина снабжения ВСУ были полностью уничтожены.


Надо полагать, просьбы к правительству ФРГ со стороны режима Зеленского о поставках новых IRIS-T приобретают дополнительную актуальность.
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17 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:51
    +7
    Какой переполох произвели наши"поллитрушки с крылушками"что зе приходится гнать к ЛБС технику которая для этого не очень предназначена.Особенно приколен оператор загоравший на крыше- может он немец,очень странное поведение.
    1. Hexenmeister
      Hexenmeister Сегодня, 10:15
      +5
      Особенно приколен оператор загоравший на крыше
      Если РЛС работала на излучение, то человеку на крыше делать нечего... Вспомнилась древняя шутка:
      "На кабину "П" залез, ободрал все пальцы,
      По антенне ток прошел, отвалились я..."
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:30
        0
        Судя по видео комплекс находился в режиме ожидания,в засаде.Ждали внешнего целеуказания.
        1. Простой
          Простой Сегодня, 10:58
          0
          Судя по обслуге на крыше пытающийся натянуть маскировочную сеть на "розовую пони", РЛС сама недавно приехала.
      2. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 10:56
        +1
        Цитата: Hexenmeister
        Если РЛС работала на излучение, то человеку на крыше делать нечего...

        Если РЛС работала на излучение, то жизнь комплекса при нормальной РТР у противника будет яркой и недолгой. smile Либо ПРР прилетит, либо армейцы по координатам отработают.
        Залог эффективной работы ПВО - скрытность и смена позиций. Сидим на эквиваленте до последнего, обстановку получаем "сверху" от КП на ВИКО / планшет (обнаружением целей занимаются не ЗРВ, а РТВ), в эфир выходим только при получении ЦУ на уничтожение цели, после пуска и поражения цели в большинстве случаев уходим на другую позицию.
        1. Hexenmeister
          Hexenmeister Сегодня, 11:17
          0
          В целом информации мало, с одной стороны, судя по картинке, "белая" в зеленке, могли и обнаружить визуально, но поскольку она там не одна стоит значит заехали уже "давно". Не будем гадать, да и включение РЛС еще ничего не значит, могли работать по низколетящим целям, по которым внешнего целеуказания для них быть не может.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:53
    +7
    Кстати. в комментариях к видео народ репу чешет - походу БЧ на Ланцете поменяли -= вокруг пораженного объекта куча вторичных возгорания... Походу, добавили что-то зажигательное
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:00
      +2
      Краем уха слышал в сети ,за инпортный ЗРК ,оператору БПЛА - героя России "автоматом".
      1. Woroshilow
        Woroshilow Сегодня, 10:14
        +2
        Звезду Героя наврятли дадут, но вот оден Мужества вполне могут присвоить, надо поднимать престиж новой воинской специальности.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:01
    +3
    Подтянули все таки с Киева в зону "контрнаступа" западные вундервафли . Тем хуже для бункерных стратегов в Киеве.
    1. spirit
      spirit Сегодня, 10:34
      0
      А у них выхода просто нет.Авиации истребительной почти нет, отгонять вертушки и су-шки наши нечем(а они основные кто шатает там технику) вот на передок и везут зрк.
    2. Простой
      Простой Сегодня, 11:03
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Подтянули все таки с Киева в зону "контрнаступа" западные вундервафли . Тем хуже для бункерных стратегов в Киеве.


      Можно обратно "оттянуть" налетами "гераней" на Киев.
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:05
    +1
    Отлично! На самом деле супер гут!!!! good
  5. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 10:11
    +1
    Вот и "реклама" западного оружия пошла. У нашего населения горящая западная техника превратится в восприятии в аналог горящих тигров Великой Отечественной.
  6. Woroshilow
    Woroshilow Сегодня, 10:15
    +2
    А кто нибудь в курсе сколько он стоит этот Hensoldt TRML-4D? Подождите отвечать, дайте валидола сперва глотну!
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:17
    +1
    Надо полагать, просьбы к правительству ФРГ со стороны режима Зеленского о поставках новых IRIS-T приобретают дополнительную актуальность.
    . Пускай у ливерной колбасы голова болит, что и откуда взять, кукуевским отдать.
  8. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:25
    0
    В результате удара была повреждена РЛС немецкого ЗРК.

    В результате точного попадания и детонация РЛС ЗРК IRIS-Т, его шасси, а также машина снабжения ВСУ были полностью уничтожены

    Слушайте, ну можно новости всё-таки корректно писать? Наши жалобы к текстам по прежнему игнорируют. Понятно, что все хорошо, но ведь сами создаёте неточности, редакция. Проверяйте тексты перед публикацией, это же элементарное КУ request