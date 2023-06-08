Из-за подрыва плотины Каховской ГЭС оказалась отрезанной от суши Кинбурнская коса в Николаевской области. После отхода из Херсона эта территория оказалась крайним западным выступом, на котором располагаются позиции российской армии.Сообщается, что из-за разлива Днепра оказалась затопленной соединяющая полуостров с материком дорога в районе села Геройское. Кроме того, на полуострове фиксируются масштабные лесные пожары, вызванные обстрелами со стороны боевиков киевского режима.Украинская сторона выражают надежду на возможный лёгкий захват Кинбурнской косы ВСУ, однако пропаганда киевского режима даже не задается вопросом, каким образом боевики в этом случае собираются удерживать полностью простреливаемый ВС РФ полуостров.Кроме того, украинские источники старательно пытаются обойти тот факт, что после подрыва плотины затопленным оказался также оккупированный ВСУ Херсон и вода дошла до Николаевской области. Также под водой оказались острова, на которых располагались наблюдательные позиции украинских войск.Разрушение плотины и обмеление Каховского водохранилища ощутимо отразится на возможностях ведения сельского хозяйства в прилегающих к нему регионах, включая подконтрольную Киеву Днепропетровскую область, где сельскохозяйственная отрасль, по оценкам экспертов, потеряет около 30% нынешнего объема.