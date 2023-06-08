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Украинское командование надеется «легко взять под контроль» оказавшуюся отрезанной от суши Кинбурнскую косу

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Украинское командование надеется «легко взять под контроль» оказавшуюся отрезанной от суши Кинбурнскую косу

Из-за подрыва плотины Каховской ГЭС оказалась отрезанной от суши Кинбурнская коса в Николаевской области. После отхода из Херсона эта территория оказалась крайним западным выступом, на котором располагаются позиции российской армии.


Сообщается, что из-за разлива Днепра оказалась затопленной соединяющая полуостров с материком дорога в районе села Геройское. Кроме того, на полуострове фиксируются масштабные лесные пожары, вызванные обстрелами со стороны боевиков киевского режима.

Украинская сторона выражают надежду на возможный лёгкий захват Кинбурнской косы ВСУ, однако пропаганда киевского режима даже не задается вопросом, каким образом боевики в этом случае собираются удерживать полностью простреливаемый ВС РФ полуостров.

Кроме того, украинские источники старательно пытаются обойти тот факт, что после подрыва плотины затопленным оказался также оккупированный ВСУ Херсон и вода дошла до Николаевской области. Также под водой оказались острова, на которых располагались наблюдательные позиции украинских войск.

Разрушение плотины и обмеление Каховского водохранилища ощутимо отразится на возможностях ведения сельского хозяйства в прилегающих к нему регионах, включая подконтрольную Киеву Днепропетровскую область, где сельскохозяйственная отрасль, по оценкам экспертов, потеряет около 30% нынешнего объема.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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21 комментарий
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  1. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 10:15
    +3
    А что с нашим гарнизоном там?
    Надеюсь что снабжение возможно.
    1. LAlexAlex
      LAlexAlex Сегодня, 10:38
      +3
      Не любят у нас про наших писать почему то.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 10:39
      +1
      Украинская сторона выражают надежду на возможный лёгкий захват Кинбурнской косы ВСУ, однако пропаганда киевского режима даже не задается вопросом, каким образом боевики в этом случае собираются удерживать полностью простреливаемый ВС РФ полуостров.

      Чудны фантазии чудных людей,
      Сколько не пьют, всё "Налей и налей". fool
    3. роман66
      роман66 Сегодня, 10:51
      0
      Ну, как бы, теперь это задача флота, пора показать себя
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:18
    -1
    Их надо оставливать: любыми средствами вплоть до 3БВ2 и 3БВ3.
  3. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 10:19
    +8
    Как зайдёт, так и выйдет. Это хуже Змеиного.
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:20
    -4
    Украинское командование надеется «легко взять под контроль» оказавшуюся отрезанной от суши Кинбурнскую косу
    Хм...
    А чей сейчас о. Змеиный?
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 10:41
      -2
      Правильно!
      Ничей.
      Так и с этой косой будет.
      Пока.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:02
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      Хм...
      А чей сейчас о. Змеиный?

      Ваш конечно, зачем спрашивать, сажайте тыква огурцы.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:21
    +2
    А кто их будет жалеть,высадятся как милые.Военная целесообразность высадки на Кинбурскую косу ничто,самое главное селфи с флагом и крики на весь мир ,мы отжали у русских косу.Свои трупы они снимать конечно не будут.Там сейчас толком и не окопаешься ,а наши укрепления развёрнуты совсем в другую сторону.Было уже видео с нашими вертолётами ,но по нему ничего не понятно - что это было.Прилетели и улетели.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 10:27
      -1
      Цитата: tralflot1832
      Прилетели и улетели.

      Во-первых, приплыли, прилететь не дадут. А во-вторых, улетят они оттуда точно к Бандере, как и на Змеином
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:37
        +3
        Вертолёты наши Российские и непонятно что они делали.Но это жу - жу не просто так.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:27
    +1
    Украинская сторона выражают надежду на возможный лёгкий захват Кинбурнской косы ВСУ, однако пропаганда киевского режима даже не задается вопросом, каким образом боевики в этом случае собираются удерживать полностью простреливаемый ВС РФ полуостров.
    . Разместить серьёзные силы, на ней, никто не сможет, а без этого какая у неё ценность?
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 10:50
      +2
      Когда вода отступит эта коса станет плацдармом на нашем берегу Днепра. Плацдарм притянет наши силы для его сдерживания. Сил потребуется больше чем просто для удержания косы,которая имеет перед собой водную преграду.
      1. Степан S
        Степан S Сегодня, 11:09
        +4
        Так себе плацдарм на узкой косе, еще хуже, чем плацдарм на о. Змеиный был в ВС России. Достаточно перекрыть минными полями и небольшой группировкой выход из косы, и регулярно прореживать артиллерией тех, кто туда высадится.
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:35
    0
    . однако пропаганда киевского режима даже не задается вопросом, каким образом боевики в этом случае собираются удерживать полностью простреливаемый ВС РФ полуостров.

    Я надеюсь, что наши удержат косу. А если нет, то хунте плевать, сколько её солдат там ляжет.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:41
    0
    Украинская сторона выражают надежду на возможный лёгкий захват Кинбурнской косы ВСУ,

    Змеиный 2.0.
    З.Ы. Вода скоро спадёт, если не взорвать ДнепроГЭС.
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 10:44
      -1
      О!
      Рад снова видеть рыцаря )
      Здравого смысла много не бывает. drinks
  9. vladcub
    vladcub Сегодня, 10:52
    +1
    Разве только Днепропетровская область?
    Новокаховка ещё долго будет "икаться".
    Я селянин и представляю, что это для сельского хозяйства
    1. Степан S
      Степан S Сегодня, 11:11
      0
      Новокаховка ещё долго будет "икаться".
      Я селянин и представляю, что это для сельского хозяйства

      На нашей стороне Днепра сельское хозяйство умрёт уже в этом году. Все высохнет летом, и никто ничем помочь тут не сможет. Сейчас жара наступит, без полива мало что выживет.
  10. Степан S
    Степан S Сегодня, 11:06
    +1
    Разрушение плотины и обмеление Каховского водохранилища ощутимо отразится на возможностях ведения сельского хозяйства в прилегающих к нему регионах, включая подконтрольную Киеву Днепропетровскую область, где сельскохозяйственная отрасль, по оценкам экспертов, потеряет около 30% нынешнего объема.

    Как стыдливо в статье умолчали о том, что в Херсонской области сельское хозяйство просто умрет на 95%. И это новая большая проблема. Или территория будет безлюдной, и людей надо переселять или кормить на месте миллион ртов, или надо решать вопрос с водой, а до окончания боевых действий, или ухода ЛБС за Днепр этого сделать невозможно.