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Президент Украины заявил, что не приказывал устраивать диверсию против «Северных потоков»

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Президент Украины заявил, что не приказывал устраивать диверсию против «Северных потоков»

Украина не имеет отношения к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. Об этом в интервью изданию Politico заявил президент Украины Владимир Зеленский.


Как отметил глава киевского режима, он не отдавал соответствующего приказа на организацию и проведение диверсии против российских газопроводов. Зеленский подчеркнул, что он президент и был бы в курсе любых подобных действий.

Я бы никогда так не поступил

- попытался оправдаться Зеленский.

Украинский лидер призвал западную прессу не обвинять Киев в причастности к диверсиям, а предоставить реальные доказательства того, что эти диверсии были проведены украинскими властями.

Перед этим Зеленский заявил, что не располагает доказательствами причастности России к разрушению Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), поэтому надо расследовать причины этого события с привлечением международного экспертного сообщества.

Подобные заявления Зеленского контрастируют с более ранними выступлениями различных украинских политиков, которые выражали одобрение диверсии на «Северных потоках». Вероятно, Зеленский испугался, что его имидж на Западе стремительно ухудшается. В западных СМИ появляется все больше публикаций о причастности киевского режима к различным диверсиям, о покровительстве Киева ультраправым нацистским группировкам. Теперь Зеленскому уже приходится оправдываться перед западными журналистами.
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14 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 10:12
    0
    Типичный ответ хохла.. , а цЭ нЭ я. ЦЭ- вонЫ.»
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:34
      -1
      На западе уже давно начали подозревать, что умственные способности Зеленского не соответствуют его нынешней должности и вместо того, чтобы сопереживать его "горю", начинают шутить, например так:
      "Американский радиоведущий Гарланд Никсон — о «преступлениях» России:

      «По данным основных СМИ, Россия:

      1. Атаковала свои собственные трубопроводы
      2. Взорвала Крымский мост
      3. Атаковала собственную атомную электростанцию
      4. Атаковала Крымский мост
      5. Взорвала собственную плотину
      6. Атаковала Кремль с помощью беспилотников».
  2. belovvladimir
    belovvladimir Сегодня, 10:16
    0
    Зе ты чё, хозяин назначил главную жену быть виноватой, а ты решила ослушаться , как то не по европейских быть героем, на быть терпилой, в США сказали что виноваты укры, вот и вытери слезу молча проглотил горечь обиды!
    Всё упорнее США пытаются выставить Украину виноватой, а то что технически силами 6 человек любители и пару тон взрывчатки на лодке не доставить, это уже замылили и виноватым назначили, вот она свобода толерантного демократического мира, за что боролся на то и напоролся!
  3. Дес
    Дес Сегодня, 10:19
    0
    Из статьи(а кто автор то?))) : "Перед этим Зеленский заявил, что не располагает доказательствами причастности России к разрушению Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), поэтому надо расследовать причины этого события с привлечением международного экспертного сообщества."
    Так и у нас таких доказательств нет. Здравомыслящая статья уже была на ВО.
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:20
    +1
    Зеля начинает догонять, что эту собаку хотят повесить на него. И, наверное, уговорят. Ты все равно умрёшь, бери все на себя, а мы тебе памятник поставим в центре Брюсселя.
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 10:54
      0
      Зеля начинает догонять, что эту собаку хотят повесить на него. И, наверное, уговорят. Ты все равно умрёшь, бери все на себя, а мы тебе памятник поставим в центре Брюсселя.

      В Европе много памятников собакам. Обойдется зеля без памятника. Разве что удобный столбик для собачек в его честь установят. sad
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:00
      0
      Цитата: Южноукраинец
      Зеля начинает догонять, что эту собаку хотят повесить на него. И, наверное, уговорят.

      Трудно будет перевести стрелки с самих себя на Зелю. Для этого его западным хозяевам придется натянуть маленькую сову на большой глобус. Найти в Балтийском море украинские батискафы и подводные лодки с боевыми чубатыми пловцами. request
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:23
    0
    Президент Украины заявил, что не приказывал устраивать диверсию против «Северных потоков»
    "Прокапайте" клоуна ещё раз, а то... впрочем, варианты разные могут быть, это не нам и не ему решать.
  6. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 10:24
    +2
    Нет оснований не верить, глаза честные.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:25
    +1
    Есть такая арабская идиома: "...Ты лжёшь, как дышишь..."
  8. К-50
    К-50 Сегодня, 10:28
    0
    Президент Украины заявил, что не приказывал устраивать диверсию против «Северных потоков»

    Клоун!
    Не ты приказал, а тебе приказали! fool
    Ты как гнусная шавка перед хозяином вертишься. lol
  9. blackcat
    blackcat Сегодня, 10:46
    0
    А он что может приказывать , этот ретранслятор американской воли ? am
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:02
    0
    Я бы никогда так не поступил
    Сам бы не поступил в связи с отсутствием сил и средств для проведения такой диверсии международного масштаба, а поучаствовать с англосаксами мог. Но в любом случае "друзья" англосаксы сейчас пытаются перевести стрелки на Зеленского используя все свои возможности в подконтрольных СМИ. Вот и приходится оправдываться.
  11. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 11:12
    0
    Он говорит правду. Диверсию приказали осуществить англичане. С польской территории. Подготовленными британцами украинскими диверсантами.