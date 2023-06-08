Я бы никогда так не поступил

Украина не имеет отношения к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. Об этом в интервью изданию Politico заявил президент Украины Владимир Зеленский.Как отметил глава киевского режима, он не отдавал соответствующего приказа на организацию и проведение диверсии против российских газопроводов. Зеленский подчеркнул, что он президент и был бы в курсе любых подобных действий.- попытался оправдаться Зеленский.Украинский лидер призвал западную прессу не обвинять Киев в причастности к диверсиям, а предоставить реальные доказательства того, что эти диверсии были проведены украинскими властями.Перед этим Зеленский заявил, что не располагает доказательствами причастности России к разрушению Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), поэтому надо расследовать причины этого события с привлечением международного экспертного сообщества.Подобные заявления Зеленского контрастируют с более ранними выступлениями различных украинских политиков, которые выражали одобрение диверсии на «Северных потоках». Вероятно, Зеленский испугался, что его имидж на Западе стремительно ухудшается. В западных СМИ появляется все больше публикаций о причастности киевского режима к различным диверсиям, о покровительстве Киева ультраправым нацистским группировкам. Теперь Зеленскому уже приходится оправдываться перед западными журналистами.