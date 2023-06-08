Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронированной техники ВСУ вертолетами Ка-52 на Южно-Донецком направлении

В последние дни украинские военные предпринимают активные попытки наступления на Южно-Донецком направлении. При этом большинство таких атак оборачиваются для ВСУ крупными потерями в живой силе и технике.
Доказательством тому выступают многочисленные кадры, на которых запечатлены моменты ударов по наступающему противнику артиллерией, дронами-камикадзе и авиацией. Одно из таких видео опубликовало Минобороны РФ.
На кадрах запечатлена «охота» экипажей российских вертолетов Ка-52 за бронетехникой противника. В описании говорится, что действие происходит на Южно-Донецком направлении.
Сообщается, что экипажи «Аллигаторов» вскрыли позиции САУ и поддерживающей пехоту бронетехники ВСУ. По противнику был нанесен удар управляемыми ракетами. В результате удачной атаки российские вертолеты уничтожили четыре ББМ противника.
Стоит добавить, что украинские военные несут существенные потери не только на Южно-Донецком направлении. Согласно сообщениям от российских военкоров, ВСУ сегодня ночью предпринимали попытки атаковать на Бахмутском (Артемовском) и Запорожском направлениях. По наступающим порядкам противника активно работает артиллерия и авиация ВС РФ, нанося ему ощутимые потери в живой силе и технике.