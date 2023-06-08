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Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронированной техники ВСУ вертолетами Ка-52 на Южно-Донецком направлении

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Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронированной техники ВСУ вертолетами Ка-52 на Южно-Донецком направлении

В последние дни украинские военные предпринимают активные попытки наступления на Южно-Донецком направлении. При этом большинство таких атак оборачиваются для ВСУ крупными потерями в живой силе и технике.


Доказательством тому выступают многочисленные кадры, на которых запечатлены моменты ударов по наступающему противнику артиллерией, дронами-камикадзе и авиацией. Одно из таких видео опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах запечатлена «охота» экипажей российских вертолетов Ка-52 за бронетехникой противника. В описании говорится, что действие происходит на Южно-Донецком направлении.



Сообщается, что экипажи «Аллигаторов» вскрыли позиции САУ и поддерживающей пехоту бронетехники ВСУ. По противнику был нанесен удар управляемыми ракетами. В результате удачной атаки российские вертолеты уничтожили четыре ББМ противника.




Стоит добавить, что украинские военные несут существенные потери не только на Южно-Донецком направлении. Согласно сообщениям от российских военкоров, ВСУ сегодня ночью предпринимали попытки атаковать на Бахмутском (Артемовском) и Запорожском направлениях. По наступающим порядкам противника активно работает артиллерия и авиация ВС РФ, нанося ему ощутимые потери в живой силе и технике.
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23 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:20
    +2
    Хороша кашка, да мала чашка. feel Еще бы.....
  2. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 11:22
    +6
    Молодцы ребята! Им бы аппаратуру получше, не видно по этим приборам нифига...
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:36
      +7
      это не видно здесь на видео а на экране достаточно нормально видно и это ночная съемка и большое расстояние до цели
      1. Буквоед
        Буквоед Сегодня, 12:08
        -2
        Вы пилот ударного вертолета? Откуда информация?
    2. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 11:47
      +4
      Цитата: Jovanni
      не видно по этим приборам нифига
      Кто же покажет штатским реальное изображение с прицельных систем вертолёта? Это явно пересъёмка прямо с экрана и наверняка с ухудшенным качеством.
      1. Гнусный скептик
        Гнусный скептик Сегодня, 12:18
        0
        Кто же покажет штатским реальное изображение с прицельных систем вертолёта?

        Нашли секрет Полишинеля
      2. wladimirjankov
        wladimirjankov Сегодня, 12:19
        0
        зачем это надо ухудшать качество изображения?. Вводить врагов и друзей в заблуждение? Особого смысла в этом нет. Скорей всего это реальная картинка с приборов ночного видения. Да они у нас такие что делать. Но у вертолетчиков скорей всего есть и тепловизионный канал на котором изображение должно быть более информационным.
  3. certero
    certero Сегодня, 11:27
    +1
    Выкладывая такие и похожие на это ролики министерство обороны только подставляется на критику.
    Потому что ролики это прежде всего пропаганда и агитация.
    Она должна быть безупречной, здесь мы ни хрена не видим и даём только повод для противопропаганды противнику который умеет работать.
    Не надо даже придумать посмотреть на ролики времён войны за Карабах 3 года назад как грамотно делали азербайджанцы. Поэтому никто не сомневался в том что именно их управляемое оружие внесло главный вклад в победу хотя на самом деле как всегда всё решилось на земле пехотой.
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 12:07
      +2
      Цитата: certero
      как грамотно делали азербайджанцы ... никто не сомневался в том что именно их управляемое оружие внесло главный вклад в победу
      А это имеет какое-то военное значение, кто там в чём уверен? Да, военным, пофигу, вообще-то, на мнение штатских...
  4. DmSol
    DmSol Сегодня, 11:28
    +9
    в тему стремительно врывается Скоморохов со соей недавней статьей про вертолеты которые фсё устарели короче.
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 11:42
      +1
      здесь мы ни хрена не видим и даём только повод для противопропаганды противнику который умеет работать.

      в тему стремительно врывается Скоморохов со соей недавней статьей про вертолеты которые фсё устарели короче.

      belay
    2. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 12:11
      0
      А он это...типа усыплял бдительность шаровар :)
  5. Garris199
    Garris199 Сегодня, 11:28
    +5
    Вертолеты очень грозное оружие особенно в сочетании дальнобойной, пробивной ПТУР. Вот казалось бы, ок не можем сейчас в связь в старлинк и прочее, ну сделайте упор на вертолеты, разберитесь с проектом «Гермес» столько времени было же… Можно было бы укров просто закошмарить.
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:36
    +3
    Неординарный боевой вертолет Ка 52 Аллигатор уничтожает противника
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 11:51
      +3
      Цитата: Carlos Sala
      Неординарный боевой вертолет Ка 52 Аллигатор уничтожает противника

      Великолепный Ка 52 ! Грозный летающий витязь - воин .
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 12:16
        0
        По слухам они парой работают ка-52, ми-28
  7. Есаул
    Есаул Сегодня, 11:37
    +2
    Отлично, осталось сделать приборы наблюдения нормальные и боеприпасы типа "выстрелил и забыл".
    1. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 12:28
      0
      Цитата: Есаул
      боеприпасы типа "выстрелил и забыл".

      Не все так просто. Дальность ракет "выстрелил и забыл" с оптическим наведением 2..2,5 км, запуск можно осуществить только через 30 сек после активации. И в эти 30 сек вертолет будет отличной мишенью. Вихрь же можно пускать днем с дистанции 10 км, а ночью с 6 км и летит он до цели всего 14 сек.
  8. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 12:09
    0
    Хорошая работа вертолетчиков. Она была бы еще лучше, если бы у них вместо ПТРК вихрь на борту были ракеты гермес с дальностью 30 км или изделие 305 с дальностью 14.5 км.Наши Вертолеты тогда бы работали более уверенно и эффективно и безопасно. Но о гермесе почему то совсем сейчас не слышно, а "305"-х похоже пока очень мало.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:14
      0
      Они почему-то и так не нервничали судя по голосам.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:12
    0
    Командование уже отметило эффективные действия ВКС и армейской авиации по уничтожению бронетанковой техники противника. Так держать, ребята!
  10. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 12:12
    0
    Всу опять, вместо того чтобы сосредоточить все силы на одном направлении, чего многие опасались, распылили силы на множество направлений. Хотя их всё равно с вертушек положили бы. Но они хотя бы действительно хоть куда-то вклиниться могли
  11. certero
    certero Сегодня, 12:17
    0
    Цитата: Есаул
    сделать приборы наблюдения нормальные и боеприпасы типа "выстрелил и забыл".

    На к-52 стоят отличные приборы наблюдения. Пока вы свой half-фаер будете настраивать на выстрелил и забыл к-52 уже десяток Вихрей отправят.
    Заодно посмотрим как half-файр попадёт в движущуюся на высокой скорости цель А вот ка-52 машина на высокой скорости поразил