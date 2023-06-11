F-16 хватит на один бой

«Дождись, когда противник получит самолеты. Затем начерти красную линию».
Сунь Цзы «Искусство войны»
Сунь Цзы «Искусство войны»
Киев проявил интерес ко многим типам боевых самолетов. Среди которых следующие.
Динозавр холодной войны – противотанковый штурмовик А-10 «Тандерболт».
Французский «Мираж 2000». Несмотря свой возраст, способный применять многие виды современного высокоточного оружия.
Ровесник «Миража» – истребитель-бомбардировщик «Торнадо» с изменяемой стреловидностью крыла.
Легкий многоцелевой «Грипен» шведского производства.
Изъеденный морской солью F/A-18 «Хорнет».
Также существовал хитрый план получить истребители «Еврофайтер Тайфун».
И наконец – выбор в пользу F-16.
Из-за ограниченных боевых качеств и/или технической изношенности, все запрашиваемые Киевом самолеты не представляют высокой ценности для ВВС стран НАТО. Только на таких унизительных условиях Украина может рассчитывать на получение западной авиатехники.
До совсем игрушечных по размерам F-16 дело дошло не сразу.
Первым на страницах СМИ возник образ противотанкового штурмовика с семиствольной пушкой. Медленный и архаичный, такой бы отлично смотрелся в руках украинских «дикарей».
«Тандерболты» не смогут закрыть потребности в многоцелевых истребителях. Квоты поставок ограничены. В нынешних условиях Киев вряд ли будет делать акцент на столь «нишевых» ударных самолетах. Не случайно штурмовик «Тандерболт» никогда не поставлялся на экспорт – ни один из союзников США не мог позволить себе настолько узкоспециализированную технику.
По этой же причине маловероятной видится передача F-15C. Столь крупный и сложный в обслуживании истребитель, предназначенный исключительно для ведения воздушного боя.
Желто-голубой мечтой бандеровского режима был и остается шведский SAAB JAS 39 «Грипен». Самый легкий истребитель 4-го поколения со взлетной массой 14 тонн. Один двигатель, минимальная стоимость летного часа. С полным функционалом многоцелевого истребителя.
Малочисленность «Грипенов» отменяет любые разговоры о поставках таких самолетов. Передача «Грифонов» последней модификации (JAS 39E) находится за гранью фантастики. Единственная новость, приближенная к реальности – командование ВВС Швеции обещает познакомить украинских летчиков с возможностями современной авиации.
Один из наиболее сложных и дорогостоящих современных истребителей «Еврофайтер Тайфун» оказался в списке далеко не случайно. «Тайфуны» первой серии (Tranche 1) по состоянию на 2023 год считаются на западе ограниченно боеспособными единицами, требующими дорогостоящей модернизации. При том, что они наиболее изношены в техническом отношении – после двух десятилетий патрулирования в небе над Афганистаном и Ираком.
В сложившейся ситуации в Киеве видели возможность получения уцененных «Тайфунов».
Пока эксперты высказывали разные предположения, за кулисами большой политики уже решилась судьба бандеровских «люфтваффе».
Закономерным выбором стал «Боевой Сокол». Поставки других самолетов обсуждались, чтобы создать шум и втянуть в игру как можно больше участников. И еще потешить самолюбие бандеровцев.
В пользу F-16 сыграло множество факторов
В настоящий момент каждый четвертый истребитель в мире является F-16 (выпущено 4 600 единиц, принят на вооружение в 24 странах).
F-16 относительно дешев и прост (дешевле только «Грипен»).
Конструкция F-16 содержит минимум военных секретов. За более чем 40 лет эксплуатации все особенности F-16 были давно раскрыты.
Несмотря на свои малые размеры, F-16 является истребителем и ударным самолетом с максимальной боевой нагрузкой около 7 тонн (оружие, дополнительные топливные баки, прицельное оборудование). «Соколы» поздних модификаций способны применять практически весь арсенал западных авиационных вооружений. Данные качества F-16 будут представлять для ВСУ особое значение.
При всей известности «Сокола», во всех материалах для широкой публики пропущена четкая и ясная формулировка – в чем главная особенность F-16?
Да, легкий истребитель. Универсальный. Сослуживец и напарник для «старшего» по рангу F-15. За свою карьеру претерпел серию обширных модернизаций.
Модернизаций?!
Среди аудитории посетителей ВО уже слышен сдержанный смех?
Гадкий утёнок вырос во взрослого стервятника
Ракеты малой дальности «Сайдуиндер» с тепловым наведением. Шестиствольная пушка в корневой части крыла. Бомбы-«чугунки» серии MK.80. И все.
Самым постыдным было ограничение на ночные полеты – «Сокол» мог применяться только в светлое время суток!
На календаре был 1980 год, и «новейший» истребитель в таком виде перспектив не имел.
Описанные недостатки не являлись чем-то вроде детских болезней. Истребитель F-16 был намеренно сконструирован самым уродливым образом. В точности так, как было в техническом задании – дешевое средство для охоты на МиГ-21.
Участники программы Lightweight Fighter Program (LWF) чересчур недооценивали развитие советской авиации. К концу 70-х основным противником в воздухе выступал МиГ-23. Способный уничтожить F-16 с вдвое большего расстояния, чем позволяли ракеты «Сайдуиндер»!
А вдалеке уже совершал пробежки МиГ-29...
Пентагон запустил срочную программу по приведению в чувство мертворожденного самолета, MSIP (Multinational Staged Improvement Program). Изменения в конструкцию F-16 вносились непрерывно на протяжении десяти лет. Начиная с самого первого дня. Различные версии истребителя выпускались параллельно на разных сборочных линиях. Другие проходили модернизацию уже в процессе службы. Все идеи, способные повысить боевые качества F-16, немедленно испытывались на практике.
Инженеры бросали на кульман все подряд и смотрели, какая технология «прилипнет».
Именно это отличало MSIP истребителя F-16 от других «поэтапных» и запланированных программ модернизации боевых самолетов. Все лихорадочные изменения представляли борьбу с последствиями ошибочных представлений о роли и значении «легкого истребителя». Опыт войны во Вьетнаме оказался совершенно неприемлем в условиях 1980-х годов.
Понимая, что с одними ракетами «Сайдуиндер» охотник быстро превратится в жертву, уже к 1981 году самолеты F-16 вооружили УР средней дальности с радиолокационной головкой наведения. «Соколу» вернули его главное и важнейшее оружие, без которого немыслим истребитель 4-го поколения.
Данная версия получила обозначение «Блок 15».
В 1984 году появился следующий «Блок 25». Изменился радар, теперь его характеристики не уступали БРЛС советских МиГов. Система управления оружием позволила применять УР «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM. Под крылом «Блок 25» впервые засветилось управляемое оружие для поражения наземных целей – ракета «Мэврик».
1985 год. «Блок 30/32» – истребители этих версий могли подавлять средства ПВО с помощью противорадарных ракет AGM-88 HARM. К этому времени компания «Дженерал Электрик» сумела отжать часть заказов на двигатели у компании «Пратт & Уитни» – так в обозначении появился двойной индекс (30/32).
Летные качества F-16 с двигателем «Дженерал Электрик» поначалу получились ограниченными. Двигатели не смогли развивать полную стендовую тягу. Так возникло понятие «малый» и «большой рот», прямо указывающее на изменение размеров воздухозаборника.
По мнению американских пилотов «Блок 30» с «большим ртом» является лучшей версией F-16 для ближнего боя. К этому времени F-16 еще не успел заметно располнеть от модернизаций, но уже получил двигатель с увеличенным значением тяги. Впрочем, это может оказаться всего лишь субъективным мнением отставного пилота ВВС, что летал именно на таком истребителе...
1989 год. Тогда появился «Блок 40/42» с говорящим именем «Ночной сокол». Подвесные контейнеры с прицельным и навигационным оборудованием (LANTIRN) позволили совершать полеты на малых высотах, находить и поражать цели в любое время суток. Арсенал самолета был значительно расширен за счет бомб с лазерным наведением.
F-16C Block 40 на авиабазе Авиано, 1999 г.
Обломки этого самолета в музее в Белграде
За десять лет из «пустышки» вырос универсальный истребитель-бомбардировщик 4-го поколения – догнал и перегнал многих ровесников.
«Сокола» оживили путём обильного вливания средств. В противном случае мы бы сейчас говорили не про F-16, а про какие-нибудь F-26.
Наконец, если бы компания «Дженерал Дайнемикс» изначально создавала истребитель с таким заделом на будущее, то в 1974 году в воздух поднялся бы прототип совершенно иного самолета.
Появившийся в 1991 году «Блок» с номерами 50/52 не содержал громких изменений. Был исправлен ряд недостатков, возникших из-за резкого скачка боевых возможностей в прежнем десятилетии. В арсенале появились противокорабельные ракеты «Гарпун» и относительно дешевые управляемые бомбы с обвесом JDAM.
Финальный аккорд программы MSIP.
С таким набором боевых качеств F-16 продолжают летать до настоящего времени
Закупки F-16 для ВВС США были прекращены в 2005 году. Все последующие версии были рассчитаны на зарубежных заказчиков, желавших получить максимум из легкого истребителя 4-го поколения с одним двигателем. Редкий «Блок 60» для очень богатых восточных эмиров. И утонувший в гламуре высоких технологий «Блок 70/72».
С появлением радаров с АФАР все разговоры о легком истребителе утратили смысл. Ценник «Блок 70/72» устремился далеко за отметку в 100 млн долларов.
Легкой осталась только взлетная масса – она по-прежнему ограничена значениями в пределах 20 тонн.
Впрочем, в Киеве могут быть спокойны. Бандеровским «люфтваффе» не светит получить новейшие «Блок 70/72».
Если решение о поставках F-16 будет одобрено, дальнейший ход событий и возможные угрозы станут понятны по номерам «блоков».
Имеющиеся на вооружении Бельгии и Нидерландов истребители «Block 15OCU», более продвинутый Block 25, Block 30... или, может, Block 32... Марка двигателя для нас не будет иметь принципиального значения. Важна только первая цифра модификации. Как вы могли убедиться, этот отряд соколиных включает в себя самолеты с совершенно разными возможностями.
Согласно законам эволюции, наибольшую угрозу представляют истребители, относящиеся к 40-му и 50-му блоку. Способные действовать круглые сутки и применять широкий спектр высокоточного оружия.
Автор не берется предугадать конкретную версию. Киев имеет шанс получить многоцелевые F-16 любой из перечисленных модификаций, рожденных в период с середины 1980 по начало 1990-х гг.
Снятые с хранения или взятые прямо из боевого состава ВВС США и европейских стран. В точности как это происходило с поставками наземной боевой техники.
Напоследок – небольшой технический блиц.
Плюсы и минусы F-16
Могло сложиться ложное впечатление, что конструкторы «Дженерал Дайнмикс» были отчаянно глупы. Но это не так. Создатели F-16 как следует поработали c вихревой динамикой. Первыми внедрили полностью цифровую электро-дистанционную систему управления, а также экспериментировали с интегральной компоновкой.
Вкратце: интегральная компоновка означает, что при расчетах подъемной силы все элементы конструкции самолета нельзя рассматривать изолированно друг от друга.
На иллюстрации – наглядное объяснение вихревой динамики. Воздушные вихри, создаваемые в корневой части крыла, значительно улучшают эффективность управляющих элементов. Признак всех современных истребителей. В данном случае эффект во многом ослабевает из-за отсутствия второго киля. F-16 – единственный истребитель четвертого поколения с нормальной аэродинамической схемой и однокилевым вертикальным оперением.
Об удобстве ручки управления на подлокотнике пилоты спорят уже полвека, пока летает F-16. Но все признают удачную конструкцию фонаря кабины, обеспечивающую отличный обзор.
В этой «пустышке» имелся определенный потенциал – поэтому с F-16 так долго возились, пытаясь привести его в чувство.
И конечно – сумасшедшая тяга двигателя. На момент своего рождения F-16 обладал наибольшей тяговооруженностью среди всех боевых самолетов. В процессе модернизаций нормальная взлетная масса Block 50/52 увеличилась почти на четверть – в сравнении с оригиналом. Однако тяга двигателей «Пратт & Уитни» и «Джернерал Электрик» также возросла почти на треть. Без форсажа двигатели развивают 8 тонн тяги. На форсаже – почти 13 тонн.
«Если бы у нас был такой двигатель, как «Пратт Уитни» – мы бы спроектировали однодвигательный истребитель». Такое заявление прозвучало из уст представителя фирмы МиГ после знакомства с F-16. По крайней мере, утверждает легенда, возникшая после авиасалона МАКС-1995.
Верить легендам или нет – личное дело каждого. Но компоновка с одним двигателем стала одной из причин превращения F-16 в мировой бестселлер.
Полет при повреждении одного из двух двигателей – в боевой ситуации большая редкость. Заказчики однодвигательного F-16 отдавали приоритет снижению стоимости и ежедневных эксплуатационных затрат. Что позволяло приобрести большее количество истребителей и подвергать их более интенсивной эксплуатации.
То, что F-16 является далеко не лучшим представителем 4-го поколения – в этом не было никакого секрета. Заказчики выбирали F-16 как лучший вариант из доступных.
За океаном так легкомысленно относились ко всем недостаткам F-16, потому что на вооружении имелся F-15. И еще потому, что F-15 и F-16 летают на одинаковых двигателях. И, как известно, «кровь плотней воды». Такая родственная связь со старшим по рангу когда-то позволила F-16 обойти своего главного конкурента – F/A-18, которому «Сокол» уступал по многим боевым качествам.
Фаворит определен. Несмотря на это, существуют сценарии с поставками других типов устаревших истребителей. «США не возражают против передачи списанных австралийских F/A-18».
Памятуя историю с французскими танками, проложившими дорогу «Леопардам», автор допускает возможность поставок некоторого количества европейских истребителей, например «Мираж-2000».