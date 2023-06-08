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Пелену дыма от канадских пожаров в Нью-Йорке жители мегаполиса назвали «отражением политики Байдена»

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Пелену дыма от канадских пожаров в Нью-Йорке жители мегаполиса назвали «отражением политики Байдена»

Дым от мощного лесного пожара, разразившегося в Канаде, уже дошёл и до США.


Крупнейший американский город – Нью-Йорк уже окутан едким дымом. По этой причине в городе были вынуждены закрыть зоопарк, парки и поля для гольфа. В связи со случившимся началась раздача масок местным жителям. Граждане, проживающие в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк, Коннектикут, Пенсильвания и Вермонт тоже были проинформированы об опасном уровне загрязнения воздуха. Немногим лучше обстоят дела в Миннесоте, Висконсине, Иллинойсе, Огайо, Индиане и в отдельных районах Кентукки и Вирджинии.

Стоит отметить, что качество воздуха из-за этого существенно ухудшилось. Показатель загрязнения воздуха в 8 раз превысил норму.



Вместе с тем местные власти настоятельно просят людей оставаться дома в целях безопасности. С таким призывом к горожанам обратился мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. В этой связи градоначальник также объявил об отмене всех школьных мероприятий, запланированных к проведению на отрытом воздухе.

Как отметило издание, такая ситуация может продлиться ещё несколько дней, хотя, по мнению одного из метеорологов CNN, жуткий оранжевый дым, окрасивший небо в результате лесных пожаров в Квебеке может удерживаться в Штатах на протяжении всего лета.

Нью-Йорк даже вошёл в число самых загрязнённых городов мира.

Ранее министр обеспечения готовности к ЧС Канады Уильям Блэр сообщил об эвакуации в стране более 25 тыс человек в связи с крупными лесными пожарами. По его словам, на данном этапе зафиксировано более 400 очагов возгораний, из них в Квебеке – 160 и ещё 47 в северной части Онтарио. В то же время чиновник не уточнил общую площадь, охваченную этим стихийным бедствием.

В США, комментируя непроглядную пелену дыма над Нью-Йорком, назвали её полный соответствием политике Байдена.

Житель Нью-Йорка:

Байден должен выделить средства не на далёкую войну, а на помощь нам, его согражданам. Я за него голосовал, но если пойдёт на второй срок, то уже он не получит моего голоса.

Посмотрите вокруг: всё это - отражение политики нашего президента. Никакой ясности. Только опасность.
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12 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:40
    +3
    Интересно негры будут рады такой дымовухе ,не грех воспользоваться .
    1. Антоха
      Антоха Сегодня, 11:33
      0
      Нет необходимости. Им уже давно разрешили заходить в магазины и брать всё, что захотят.
  2. Чеширский
    Чеширский Сегодня, 10:42
    0
    Каким образом это нас касается?
    recourse
    Нам эта новость поможет отвоевать Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:57
      +2
      Нет, но даст возможность слегка позлорадствовать
    2. Forcecom
      Forcecom Сегодня, 10:58
      +3
      ну как, у соседа сгорел сарай wink Как говориться в горе соседа есть нечто веселящее.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:12
        0
        США и Канада тушат лесные пожары используя переоборудованное летающее " говно" причём частное.
  3. кредо
    кредо Сегодня, 10:43
    +4
    При всём негативе к Байдену хотелось бы понять в чём виновато его правление в нынешних пожарах на территории Канады и как он может помочь американцам в разгоне гари, щёки что ли надуть и дунуть что есть мочи в сторону Канады. lol
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:09
      0
      Цитата: кредо
      хотелось бы понять в чём виновато его правление в нынешних пожарах на территории Канады

      Влияет на жителей США? А значит это уже проблема США, что они не обеспечивают своим гражданам нормальный уровень жизни... В симметричном случае с пожарами например в Финляндии и задымлением всей Ленинградской области никто бы и не усомнился, что властям что-то надо делать, да? Например при пожарах в Подмосковье прилетало почему-то мэру Москвы, а он тут при чем, Подмосковье ему никак не подчинено
    2. Azim77
      Azim77 Сегодня, 11:19
      0
      Цитата: кредо
      При всём негативе к Байдену

      У японцев кажись есть такой обычай. На стену повесить фото человека, который не нравится или начальника и кричать на него, пока не полегчает. Вот Байден очень кстати для этого сейчас в США. Предполагаю, что он хоть и стар, но понимает свою жертвенную роль.
  4. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 10:56
    0
    Не ребятки, это просто колдунья Арахна из Волшебной страны, которая по книгам Волкова располагается где-то в Канзасе решила распространить свой Желтый туман и на соседние регионы. Придется америкосам за Тилли-Вилли к япошкам обращаться, они же любят БЧР.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:05
    +2
    Ждем вопли онижидитей и прочего светлоликого стада про то, что Байден все слил, чиновники разворовали, где наши налоги, дикая стара - пожары из года в год(кстати, это именно про США, а не про Россию - в России как раз не выгорает регион КАЖДЫЙ год без исключений, а вот Калифорния - лет сто минимум - именно каждый год)
    А тут все просто - кто-то например этим занимается. как например затоплением торфяников в Подмосковье - уже не горят давно, верно? А кому-то веселей бюджет пилить на Замволтах да убогих Жирных Дристунах Ф-35, а пожары... Сто лет горели, еще сто погорят - им не привыкать
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:11
    +4
    Дым от мощного лесного пожара, разразившегося в Канаде, уже дошёл и до США
    Хорошо очевидно горит канадская природа. Это вам не злорадствовать над техногенными авариями и природными пожарами в России, вкусите все "прелести" этого лично и поделитесь с американцами.
    Посмотрите вокруг: всё это - отражение политики нашего президента.
    Ну как не вспомнить х/ф "Кин-дза-дза" - "Я скажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ! Пацаки чатланам на голову сели!"