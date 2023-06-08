Пелену дыма от канадских пожаров в Нью-Йорке жители мегаполиса назвали «отражением политики Байдена»

Байден должен выделить средства не на далёкую войну, а на помощь нам, его согражданам. Я за него голосовал, но если пойдёт на второй срок, то уже он не получит моего голоса.

Посмотрите вокруг: всё это - отражение политики нашего президента. Никакой ясности. Только опасность.

Дым от мощного лесного пожара, разразившегося в Канаде, уже дошёл и до США.Крупнейший американский город – Нью-Йорк уже окутан едким дымом. По этой причине в городе были вынуждены закрыть зоопарк, парки и поля для гольфа. В связи со случившимся началась раздача масок местным жителям. Граждане, проживающие в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк, Коннектикут, Пенсильвания и Вермонт тоже были проинформированы об опасном уровне загрязнения воздуха. Немногим лучше обстоят дела в Миннесоте, Висконсине, Иллинойсе, Огайо, Индиане и в отдельных районах Кентукки и Вирджинии.Стоит отметить, что качество воздуха из-за этого существенно ухудшилось. Показатель загрязнения воздуха в 8 раз превысил норму.Вместе с тем местные власти настоятельно просят людей оставаться дома в целях безопасности. С таким призывом к горожанам обратился мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. В этой связи градоначальник также объявил об отмене всех школьных мероприятий, запланированных к проведению на отрытом воздухе.Как отметило издание, такая ситуация может продлиться ещё несколько дней, хотя, по мнению одного из метеорологов CNN, жуткий оранжевый дым, окрасивший небо в результате лесных пожаров в Квебеке может удерживаться в Штатах на протяжении всего лета.Нью-Йорк даже вошёл в число самых загрязнённых городов мира.Ранее министр обеспечения готовности к ЧС Канады Уильям Блэр сообщил об эвакуации в стране более 25 тыс человек в связи с крупными лесными пожарами. По его словам, на данном этапе зафиксировано более 400 очагов возгораний, из них в Квебеке – 160 и ещё 47 в северной части Онтарио. В то же время чиновник не уточнил общую площадь, охваченную этим стихийным бедствием.В США, комментируя непроглядную пелену дыма над Нью-Йорком, назвали её полный соответствием политике Байдена.Житель Нью-Йорка: