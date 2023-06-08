В американской прессе: в БРИКС стремятся даже бывшие союзники США

Хотя БРИКС – это не формальный альянс, а между членами существуют значительные геополитические разногласия, их общая заинтересованность в укреплении экономических и торговых механизмов вне западных рамок демонстрирует растущую привлекательность за рубежом

В БРИКС стремятся попасть многие страны мира, в том числе даже бывшие союзники США. Для большинства из них сотрудничество с этим относительно новым межгосударственным объединением становится предпочтительнее, чем ориентация на государства Запада.Такое мнение высказал в своей статье обозреватель американского журнала Nawsweek Том О'Коннор.- отмечает журналист из США.В американской прессе акцентируют внимание на том, что уже около 20 стран мира либо выразили стремление стать членами БРИКС, либо уже подали документы вступление в это межгосударственное объединение. Причина заключается в том, что большинство из них стали сильно сомневаться в надежности своих экономических партнеров из США. Руководство этих государств возмущает плохо скрываемое высокомерие представителей Запада по отношению к так называемому «третьему миру».По мнению автора, американцам не следует ставить перед партнерами вопрос ребром – «или мы, или Китай». Ведь вполне вероятно, что они предпочтут Вашингтону Пекин.На данный момент членами межгосударственного объединения БРИКС являются КНР, Россия, Индия, Бразилия и ЮАР. Недавно заявку на вступление в этот альянс подал Алжир.