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В американской прессе: в БРИКС стремятся даже бывшие союзники США

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В американской прессе: в БРИКС стремятся даже бывшие союзники США

В БРИКС стремятся попасть многие страны мира, в том числе даже бывшие союзники США. Для большинства из них сотрудничество с этим относительно новым межгосударственным объединением становится предпочтительнее, чем ориентация на государства Запада.

Такое мнение высказал в своей статье обозреватель американского журнала Nawsweek Том О'Коннор.

Хотя БРИКС – это не формальный альянс, а между членами существуют значительные геополитические разногласия, их общая заинтересованность в укреплении экономических и торговых механизмов вне западных рамок демонстрирует растущую привлекательность за рубежом

- отмечает журналист из США.

В американской прессе акцентируют внимание на том, что уже около 20 стран мира либо выразили стремление стать членами БРИКС, либо уже подали документы вступление в это межгосударственное объединение. Причина заключается в том, что большинство из них стали сильно сомневаться в надежности своих экономических партнеров из США. Руководство этих государств возмущает плохо скрываемое высокомерие представителей Запада по отношению к так называемому «третьему миру».

По мнению автора, американцам не следует ставить перед партнерами вопрос ребром – «или мы, или Китай». Ведь вполне вероятно, что они предпочтут Вашингтону Пекин.

На данный момент членами межгосударственного объединения БРИКС являются КНР, Россия, Индия, Бразилия и ЮАР. Недавно заявку на вступление в этот альянс подал Алжир.
Использованы фотографии:
BRICS
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9 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:44
    +1
    уже около 20 стран мира либо выразили стремление стать членами БРИКС, либо уже подали документы

    История на многие годы, но тренд радует. Эти изменения в мире необратимы.
    1. Zhan
      Zhan Сегодня, 11:09
      +1
      Цитата: Румaтa
      уже около 20 стран мира либо выразили стремление стать членами БРИКС, либо уже подали документы

      История на многие годы, но тренд радует. Эти изменения в мире необратимы.

      Большая ошибка Англосаксов, что использует доллар, свои финансовые инструменты как инструмент политического давления на конкурентов. Вы посмотрите на Англию, болтается в этом финансовом омуте как член в стакане. Ну как бы в Евросоюзе, в одной экономической зоне, но работает в своей национальной валюте и фунт очень крепкий. Сейчас старушка Англия и прыткая Америка пытаются разделать экономику Европы западной под ноль, в том числе и нашу. Вот когда спровоцированные потрясения закончатся, вот тогда вся Европа, за кредитами на восстановление своего былого экономического могущества обратится к Англосаксам. А у нас будет БРИКС. Вот и придётся Европе делать выбор, или укреплять свои финансовые институты, или Англосаксов. БРИКС очень серьёзная альтернатива этим "цивилизованным пиратам". Если уж , Саудовская Аравия, Эмираты подали заявку в БРИКС, а доверие Арабов, нужно очень постараться заслужить. Торговля и торг для них это святое.
  2. кредо
    кредо Сегодня, 10:45
    +1
    В БРИКС стремятся попасть многие страны мира, в том числе даже бывшие союзники США.

    А не фиг прессовать всех подряд и разжигать войны по всему белу свету.
    Достали англосаксы всех на свете, вот и бегут кто по умнее подальше от США. yes
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:47
    -1
    Если каждого пускать...
    А тем более "бывших союзников США"!
    ...Так и до ООН дотрахаться недолго.
    Очередной раз.
    Пора уже начать учиться!
    Хотя бы на собственных ошибках... если не хватает ума учиться на чужих.
    1. tun5t
      tun5t Сегодня, 11:03
      -1
      нынешняя война мировая не началась по одной причине - не определены союзники Сура(это те, кто традиционно почитай отца и мать, поклонение Господу) и Асура(те кто сами с усами свой мир построим, преступим все традиции, без поклонения свой мир построим).
      Кстати у нас в России почему сбежали с харьковской области? Оставили атомные реакторы предателям (эти русские в предательстве нужны для вытягивания Асуров на открытый бой) - с этих мест может пойти ядерный (грязная ли бомба) шантаж уже этим летом или через полгода в начале зимы.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:00
    0
    По мнению автора, американцам не следует ставить перед партнерами вопрос ребром – «или мы, или Китай». Ведь вполне вероятно, что они предпочтут Вашингтону Пекин.
    . События идут своим чередом... что будет, то и будет, вряд ли кому-то по силам это изменить.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:10
    -1
    Ну прям как в анекдоте - "Шеф... Изабелла..."
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:31
    0
    В БРИКС стремятся попасть многие страны мира, в том числе даже бывшие союзники США.
    Сша выползли из запоя "гегемонией" и пытаются вспомнить, а что же они натворили находясь в нем, что сегодня даже соседи отворачиваются и не желают разговаривать?
  7. vladcub
    vladcub Сегодня, 11:32
    0
    Автор, а если без Ляля?
    "бывшие союзники США", где эти созники?
    Бразилия экономически завязан на США, офицерских корпус проамериканский..
    Индия? Индусы прекрасно торговали и торгуют с США.
    На сайте была инфа, что Индия из-за СВО, переориентировались в военном сотрудничестве только на США. Правда или нет, но полностью, прекратили поставки медикаментов. По крайней мере,уже месяца три, ничего из дийских медикаментов нет. А из:ФРГ, Франции и Бельгии, есть. Не знаю как с финским.
    ЮАР. Они, после отмены Апартеида,экономически просел основательно и без китайских денег, им полный триндец
    Алжир, последних 45 не был завязан на США. Как то так