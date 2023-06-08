Канцлер ФРГ призвал Запад подготовиться еще долго помогать Украине

Запад должен рассчитывать на длительную помощь Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью итальянской газете Corriere della Sera, комментируя перспективы украинского конфликта.
По утверждению Шольца, Западу надо подготовиться к тому, чтобы еще долго помогать Украине. Он отметил, что Россия якобы «стоит на самых высоких империалистических требованиях». В связи с этим западной коалиции придется долго поддерживать киевский режим в «достижении прочного и справедливого мира», заявил германский канцлер.
Затронул Шольц и тему послевоенных гарантий безопасности для украинского государства. Глава немецкого правительства не стал вдаваться в конкретику, подчеркнув, что сейчас для Запада важно обеспечить Украине поддержку на поле боя с целью прекратить боевые действия. Абсолютная нелогичность высказывания – поставлять еще больше оружия и разжигать конфликт, чтобы его прекратить, Шольца не смущает.
Но канцлер отметил, что Украине потребуются обязательства со стороны партнеров для того, чтобы она могла чувствовать себя в безопасности. По словам Шольца, сейчас такие гарантии уже обсуждаются западными странами и Украиной.
Кроме того, руководитель германского правительства отметил, что членство в Евросоюзе возможно лишь после того, как Украина сможет соблюсти необходимые для вступления в эту организацию требования. Пока, как мы понимаем, речь об этом не стоит. Интересно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне отметил, что без победы Украины в конфликте речь о вступлении ее в альянс идти не может.