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Канцлер ФРГ призвал Запад подготовиться еще долго помогать Украине

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Канцлер ФРГ призвал Запад подготовиться еще долго помогать Украине

Запад должен рассчитывать на длительную помощь Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью итальянской газете Corriere della Sera, комментируя перспективы украинского конфликта.


По утверждению Шольца, Западу надо подготовиться к тому, чтобы еще долго помогать Украине. Он отметил, что Россия якобы «стоит на самых высоких империалистических требованиях». В связи с этим западной коалиции придется долго поддерживать киевский режим в «достижении прочного и справедливого мира», заявил германский канцлер.

Затронул Шольц и тему послевоенных гарантий безопасности для украинского государства. Глава немецкого правительства не стал вдаваться в конкретику, подчеркнув, что сейчас для Запада важно обеспечить Украине поддержку на поле боя с целью прекратить боевые действия. Абсолютная нелогичность высказывания – поставлять еще больше оружия и разжигать конфликт, чтобы его прекратить, Шольца не смущает.

Но канцлер отметил, что Украине потребуются обязательства со стороны партнеров для того, чтобы она могла чувствовать себя в безопасности. По словам Шольца, сейчас такие гарантии уже обсуждаются западными странами и Украиной.

Кроме того, руководитель германского правительства отметил, что членство в Евросоюзе возможно лишь после того, как Украина сможет соблюсти необходимые для вступления в эту организацию требования. Пока, как мы понимаем, речь об этом не стоит. Интересно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне отметил, что без победы Украины в конфликте речь о вступлении ее в альянс идти не может.
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18 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:06
    +6
    Утро у Штоца началось не с кофе,Ириску замочили не за что не прочто.А вдруг там был немецкий экипаж. wassat
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:11
      +1
      Запад должен рассчитывать на длительную помощь Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью итальянской газете Corriere della Sera, комментируя перспективы украинского конфликта.

      Помогай не помогай, нету вам дороги в рай. no
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:08
    +3
    Забыл добавить в конце-драг нах ост и чтото там убер аллес хайль Байден амэрига форэва.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:12
    +4
    Когда русские ушатают все резервы "контрнаступа" ВСУ , подготовленные на Западе , боюсь "длительного времени" у вас не будет, гражданин Шольц.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 11:16
      +1
      Его политическая карьера в цуг-цванге, дорога в одном направлении.
  4. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 11:13
    0
    Канцлер ФРГ призвал Запад подготовиться еще долго помогать Украине

    Надо бы опять помочь буржуинам. Чем быстрее мы победим, тем меньше им расходов. Разве что если мы не придумаем для них какую-нибудь контрибуцию на восстановление российских территорий...
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:13
    +1
    Канцлер ФРГ призвал Запад подготовиться еще долго помогать Украине
    . Он совсем ид Д диёт???
    Как же его торкнуло, ливерная колбаса готова и всех остальных до подобного состояния довести.
  6. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 11:16
    +3
    Да всё очень просто США со своими сателлитами действуют всегда как под копирку, если им удалось измотать советский союз 10 летней компанией во афгане, то почему бы тоже самое не проделать с Россией. Два незабвенных рецепта от запада: 1. помогать врагу России и 2. формировать и финансировать российскую оппозицию, активно способствуя взятию ей власти в РФ.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 11:20
      +5
      Им вовсе не удалось измотать Советский Союз десятилетней компанией в Афганистане. И польские события не стали никаким катализатором кризиса. И блеф с СОИ никак не помог. Помогли лишь откровенные предатели в Политбюро. Так вот и сейчас основной расчёт на них же. Они никуда не делись.
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 11:40
        0
        Цитата: Roma-1977
        ..... . И блеф с СОИ никак не помог. Помогли лишь откровенные предатели в Политбюро. Так вот и сейчас основной расчёт на них же. Они никуда не делись.

        Помогли 18 миллионов соотечественников, которые профукали свою рабочую партию, где все должности были выборными...... В том числе и в Политбюро... Дай мужику демократию, он нафиг все пропьёт и разворует к чертям. Миллионы скакуасов в рабочих коллективах голосовали ЗА приватиЗАцию.

        А теперь их дети и внуки расплачиваются кровью.
        ПО ЗАСЛУГАМ !
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:23
    +2
    Канцлер ФРГ призвал Запад подготовиться еще долго помогать Украине

    России необходимо начинать планомерное уничтожение инфраструктуры территорий, которые не будут входить в состав РФ априори!
    Российская власть обязана действовать вместе со своим народом!!! Почему до сих пор нет номера счёта для перевода денежных средств пострадавшим от наводнения, вызванного разрушением Каховской ГЭС?!
    В России только военных пенсионеров два с половиной миллиона! Мы реально можем помочь людям (хотя бы) разовым взносом (мне, например по силам выделить 10 000 рублей)!!! Не обязательно миллионами - кто сколько сможет. Но и людям будет реальная помощи на восстановление жилья. Простите, по миллиону на хозяйство (15 000 домов) это не 10 - 50 тысяч «в зависимости от размеров ущерба»...
    hi
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:28
    +1
    Олаф Шольц: Запад должен рассчитывать на длительную помощь Украине.
    А Германия выдержит такой марафон не говоря о более слабых в экономическом отношении странах? Какие гарантии безопасности Украине может дать ЕС и непосредственно ФРГ если сами балансируют на грани если еще не войны, то крупного конфликта?
  9. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 11:35
    0
    Нельзя относиться к идиоту серьезно. Глупый немецкий поджигатель войны и военный преступник.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 12:17
      0
      Цитата: LeutnantTom
      Глупый немецкий поджигатель войны и военный преступник.

      Раньше про власовцев и предателей говорили - "они пошли немецкие котелки лизать", то теперь про немцев можно сказать - "они пошли американские котелки лизать".
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:36
    +1
    Канцлер ФРГ призвал Запад подготовиться еще долго помогать Украине
    fool Если бы старость могла.....
  11. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:42
    +2
    . Запад должен рассчитывать на длительную помощь Украине.

    Правильно, до полного обнищания Европы. Заокеанский господин сказал, так надо.
  12. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:47
    0
    речь об этом не стоит
    )))))))
    Это Гугл перевод?))))
    Во всяком случае у колбасного хлеба даже речь не стоит.))))
  13. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:13
    -1
    По утверждению Шольца, Западу надо подготовиться к тому, чтобы еще долго помогать Украине.

    "Ливерная колбаса" готовится к длительному хранению, никак прикоптили и пересолили.