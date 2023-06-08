Премьер-министр Венгрии собрал национальный совет обороны в связи с событиями на Украине: «Там с вечера идут бои»

В связи с обострением ситуации в зоне боевых действий на Украине, в Будапеште собрался на экстренное совещание совет обороны Венгрии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Как отметил глава венгерского правительства, для Будапешта приоритетное значение имеет национальная безопасность Венгрии. С Орбаном сложно не согласиться, поскольку как руководитель правительства своей страны, он обязан озадачиться вопросом обеспечения ее обороны и безопасности в критической ситуации.Орбан отметил, что на Украине с вечера идут бои, поэтому ему и пришлось собрать совет обороны. Он подчеркнул, что самым важным событием было бы прекращение огня и заключение мира. Но сейчас наблюдается лишь обострение ситуации в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ.Напомним, что со вчерашнего дня ВСУ предпринимают безуспешные атаки российских позиций на Запорожском направлении, в районе Орехова и Малой Токмачки. Все наступательные действия украинских формирований успешно отражаются российскими военнослужащими. Киевский режим пока отрицает, что контрнаступление ВСУ, обещаемое месяцами, началось.Но не исключено, что речь идет о хитром плане президента Украины Владимира Зеленского – если контрнаступление будет провальным, то Киев так и будет утверждать, что оно не начиналось, а если появятся какие-то успехи, которые «не стыдно» будет продемонстрировать Западу, то тогда командование ВСУ и руководство страны признают факт начала контрнаступления.