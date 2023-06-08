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Премьер-министр Венгрии собрал национальный совет обороны в связи с событиями на Украине: «Там с вечера идут бои»

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Премьер-министр Венгрии собрал национальный совет обороны в связи с событиями на Украине: «Там с вечера идут бои»

В связи с обострением ситуации в зоне боевых действий на Украине, в Будапеште собрался на экстренное совещание совет обороны Венгрии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.


Как отметил глава венгерского правительства, для Будапешта приоритетное значение имеет национальная безопасность Венгрии. С Орбаном сложно не согласиться, поскольку как руководитель правительства своей страны, он обязан озадачиться вопросом обеспечения ее обороны и безопасности в критической ситуации.

Орбан отметил, что на Украине с вечера идут бои, поэтому ему и пришлось собрать совет обороны. Он подчеркнул, что самым важным событием было бы прекращение огня и заключение мира. Но сейчас наблюдается лишь обострение ситуации в зоне проведения специальной военной операции ВС РФ.

Напомним, что со вчерашнего дня ВСУ предпринимают безуспешные атаки российских позиций на Запорожском направлении, в районе Орехова и Малой Токмачки. Все наступательные действия украинских формирований успешно отражаются российскими военнослужащими. Киевский режим пока отрицает, что контрнаступление ВСУ, обещаемое месяцами, началось.

Но не исключено, что речь идет о хитром плане президента Украины Владимира Зеленского – если контрнаступление будет провальным, то Киев так и будет утверждать, что оно не начиналось, а если появятся какие-то успехи, которые «не стыдно» будет продемонстрировать Западу, то тогда командование ВСУ и руководство страны признают факт начала контрнаступления.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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15 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:15
    +2
    Премьер-министр Венгрии собрал национальный совет обороны в связи с событиями на Украине: «Там с вечера идут бои»
    . Национальные интересы, сами за себя... больше ничего там нет.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:36
      +2
      Цитата: rocket757
      Национальные интересы, сами за себя... больше ничего там нет.

      Лучше пусть будут национальные интересы, а не коллективные фашистские.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:54
        0
        Ну да, скопом они все храбрые, для того их и собирают в кучу, периодически, тем или иным образом и в поход, на восток.
        Ничего принципиально нового, в общем то.
  2. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 11:16
    +7
    Премьер-министр Венгрии собрал национальный совет обороны в связи с событиями на Украине: «Там с вечера идут бои»

    Аллё, Витя! С добрым утром! Бои там идут с вечера 2014 года...
  3. Irokez
    Irokez Сегодня, 11:17
    +5
    Как ни странно именно Орбан задаёт тон трезвости и логики в Европе не взирая на давление оказываемое на него и Венгрию.
    Ещё был Земан в Чехии, но уже всё.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:43
      +3
      Цитата: Irokez
      Орбан задаёт тон трезвости и логики в Европе не взирая на давление оказываемое на него и Венгрию.
      Ещё был Земан в Чехии

      Любых здравомыслящих правителей запада, оккупанты заменяют на "мамлюков". Хороший пример Игорь Додон, в один момент заменили на румынку Санду (про Украину молчу, там все были "мамлюки" ).
  4. Garris199
    Garris199 Сегодня, 11:17
    +5
    Венгрии, за ее смелость, принципиальность и последовательность можно выразить только глубокое уважение.
  5. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:18
    0
    В связи с обострением ситуации в зоне боевых действий на Украине, в Будапеште собрался на экстренное совещание совет обороны Венгрии.
    И шо, спите спокойно, раздела мы еще не объявляли. feel Успеете.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 11:57
      +1
      Цитата: Mavrikiy
      И шо, спите спокойно, раздела мы еще не объявляли. Успеете.

      А не пошли бы они на хутор бабочек ловить ? Успеть к разделу ... Они , что вместе с Россией укробандеру завалили ? Так по мелочи помогали ... в свою материальную пользу . Черновцы им и Закарпатскую Русь ... .... Бабла срубили и хватит с них . hi
  6. Inturist
    Inturist Сегодня, 11:22
    +3
    У Победы много отцов, поражние всегда сирота.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:25
    0
    Орбан не переживай твои венгры в России "будут как у Христа за пазухой."Завод Икарус лучше восстанавливай,закатывай 5 литровые банки овощей.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:57
      0
      Цитата: tralflot1832
      "Завод Икарус лучше восстанавливай,закатывай 5 литровые банки овощей.

      "Ikarus" сейчас обрёл вторую жизнь. Полностью обанкротившийся, выкуплен местным бизнесменом и начал новую жизнь.


      Полностью электрическая платформа собственной разработки "Икаруса", на базе которой создали модель CityPioneer. Смотрится лучше чем "Вольво"
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:59
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Завод Икарус лучше восстанавливай,закатывай 5 литровые банки овощей.

      Да кому они теперь нахрен нужны))) Лечо и российского валом в магазинах, а пешкарус пусть в Монголию продает, чета как-то не заметил нехватки рейсовых автобусов... А, впрочем да, в Москве автобус хрен найдешь, одни электробусы.
      А за Киркорова он еще ответит, и похрен что болгарин!
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:35
    +1
    в Будапеште собрался на экстренное совещание совет обороны Венгрии
    В связи с обстановкой попытки Орбана внести свои "пять копеек" в миротворчество явно накрылись медным тазом. Теперь необходимо решить будут ли какие-то угрозы нац безопасности Венгрии в связи с происходящим и в случае появления таковых, как их локализовать. До этого политика Венгрии и отношение к конфликту Россию полностью устраивала.
  9. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 12:24
    0
    . если контрнаступление будет провальным......

    Да знаем, знаем. Чего в каждую статью вставлять...
    С собранным советом то что?