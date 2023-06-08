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Военкор написал об активном наступлении ВСУ на Запорожском направлении: «Потери врага адские»

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Военкор написал об активном наступлении ВСУ на Запорожском направлении: «Потери врага адские»

В настоящее время ВСУ продолжают активно наступать на российские позиции на Запорожском направлении, но эти атаки успешно отражаются ВС РФ. Об этом сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.


Как утверждает военкор, противник пытается наступать волнами, поставив перед собой цель прорвать первую линию обороны ВС РФ. В наступлении задействовали танки и бронетехнику иностранного производства, пехоту. Российские военные уничтожают технику и личный состав, но уцелевшие танки отходят, загружают новые боекомплекты и подразделения пехоты «на броню», и снова атакуют.

Сладков пишет, что противником была захвачена выносная позиция боевого охранения ВС РФ. Однако захватить, отмечает военкор, еще не означает удержать. Артиллерия ВС РФ сразу начинает вести огонь по тем позициям, на которых появляется противник.

Потери врага. Я сейчас цитирую сержанта разведчика 42-й дивизии: «Адские! А у нас нормальные»

- написал Сладков в своем Telegram-канале.

На Артемовском направлении также фиксируются наступательные действия противника. Но российские военнослужащие из 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ устояли, смогли удержать занимаемые высоты, не позволив противнику прорваться и установить огневой контроль над районами Артемовска.

Военкоры обращают внимание, что противник впервые бросил на прорыв танки Leopard 2A4 немецкого производства. Но западная военная техника активно уничтожается российскими войсками, обороняющими позиции на Запорожском направлении.
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42 комментария
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  1. _Ugene_
    _Ugene_ Сегодня, 11:31
    -1
    Но западная военная техника активно уничтожается российскими войсками, обороняющими позиции на Запорожском направлении.
    по леопардам пока ни одного видео подтверждения уничтожения не видел
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:35
      -6
      Цитата: _Ugene_
      по леопардам пока ни одного видео подтверждения уничтожения не видел

      Было видео уничтожения чего-то явно колёсного. Писали, что Леопёрды.)))
      1. Простой
        Простой Сегодня, 11:41
        +8
        ....
        .............................
        На фото два "Лео".
        "Четверка" .
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 11:54
        +2
        По крайней мере мы не видим уничтоженных комбайнов и тракторов. Неужели всу не сняли бы? На их территории-то. Если их видео не появилось сразу, значит то были не комбайны. Я что-то не верю, что разгромленные комбайны эвакуировали ночью с поля боя, в отличии от леопардов
    2. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 11:45
      +5
      Цитата: _Ugene_
      по леопардам пока ни одного видео подтверждения уничтожения не видел

      Я лично видел на видео уничтоженный Леопард. Кстати на коллонеле, сегодня утром. Снимает укровояка и плачет , типа мы вас защищаем.
      1. сергей_вакк
        сергей_вакк Сегодня, 12:23
        0
        Хватит свистеть,никаког видео с подтверждением у кассада нет а есть те же фотки
    3. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 11:51
      +3
      Есть видео с вертолета. Там ясно просматривается силуэт танка у которого есть задняя боеукладка в башне. У наших советских танков такой нет. Либо Лео либо челеджер.
    4. Ботановед
      Ботановед Сегодня, 11:53
      +1
      На лосте пара штук светится. Даже Челленджер разглядели, но не битый.
    5. bk316
      bk316 Сегодня, 11:54
      +3
      по леопардам пока ни одного видео подтверждения уничтожения не видел

      Ну если не хочется видеть и не увидите.
      А так подпишитесь на телегу ВО , там снимков много.
      Вон даже "Простой" не поленился препостил.

      А вообще мне интересно, вот ответьте.
      Это что за фетишизм такой по поводу лео?
      Сотни людей пишут "хотим увидеть, фоток нет, ну хоть бы один"
      У вас девиации или вы считаете что лео попав на мину не пострадает или еще что?
      Мне вот правда интересно что у вас в голове....
    6. Bingo
      Bingo Сегодня, 11:55
      +2
      Цитата: _Ugene_
      по леопардам пока ни одного видео подтверждения уничтожения не видел

      Во-первых, уже неоднократно были, а во-вторых, усердно отвергаются ципсотой как нечеткие, что говорит о том, что "продвинутую" технику уничтожают на дистанциях, где они противника даже увидеть не успевают, засекут с Орлана - и к Бандере сразу... Что говорит только о том, что сказки про продвинутость слабо спасают от несказочных ПТУРов или Ланцетов)))
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:31
    +4
    Военкоры обращают внимание, что противник впервые бросил на прорыв танки Leopard 2A4 немецкого производства. Но западная военная техника активно уничтожается российскими войсками

    А как хочется хотя бы увидеть фото, хотя бы одного "Леопардика" с развороченным бортом и с валяющейся башней .
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 11:32
    -12
    Военкор написал об активном наступлении ВСУ на Запорожском направлении: «Потери врага адские»
    Обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад.
    1. Ботановед
      Ботановед Сегодня, 11:54
      +2
      Цитата: Mavrikiy
      Обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад.

      Расскажите правду, что там на вашем участке фронта?
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 12:01
      0
      С такими погонами на ВО - не иначе микола штирлиц на сайте. Спалился, чуб стричь нужно было.
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:39
    +7
    Военкоры обращают внимание, что противник впервые бросил на прорыв танки Leopard 2A4 немецкого производства. Но западная военная техника активно уничтожается российскими войсками, обороняющими позиции на Запорожском направлении.

    Уничтожена техника или нет, это пока сложно понять и тем более кому-то доказать что она уничтожена. Корректнее писать: "противник начал применять танки леопард
    2а4, но это никак не отразилось на результативности его действий". А вот когда появится возможность, тогда и показать результаты работы наших противотанковых средств. request
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 12:06
      0
      "тогда и показать" вполне разумно, а то "чешуя" получается
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 12:25
      0
      Цитата: Хорон
      Уничтожена техника или нет, это пока сложно понять и тем более кому-то доказать что она уничтожена. Корректнее писать: "противник начал применять танки леопард
      2а4, но это никак не отразилось на результативности его действий". А вот когда появится возможность, тогда и показать результаты работы наших противотанковых средств.

      Тут маленько фоток есть, правда не совсем понятно, что за техника там горит, так что пока остаётся верить на слово.
      https://rusvesna.su/news/1686209891
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 11:39
    -2
    Легенду, миф о непобедимости русской армии не разрушить. Украинские потери пугают
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 11:48
      -5
      А теперь вспоминаем отступления из под Харькова, Херсона, Киева как видим победить можно. Ну или русско-японскую или крымскую проигранные войны.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 11:59
        +2
        Проигрыш Крымской войны - он "такой себе". Две мировые державы плюс турки год не могли взять провинциальный Севастополь с 24 тысячами населения.
      2. Uprun
        Uprun Сегодня, 12:05
        +2
        Проблемы с историей государства Российского? По итогам крымской войны Крым остался в составе России, правда иноземными удобрениями приросла земелька, а русско-японская война велась на территории Китая и Кореи, в 1945 году отыграли в обратку с лихвой.
      3. poquello
        poquello Сегодня, 12:11
        0
        Цитата: Кронос
        А теперь вспоминаем отступления из под Харькова, Херсона, Киева

        вспоминаем, вспоминаем, плавает Херсон? а где были Леопарды когда ВС РФ отошли от Харькова и Киева?
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:58
      -1
      Таки легенду или миф ? laughing
      Шутка. Слово миф не замечать!
    3. vladcub
      vladcub Сегодня, 12:10
      0
      "украинские потери пугают" смотря кого. Есть, которые не пугаются
  6. Irokez
    Irokez Сегодня, 11:39
    0
    «Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счёт России»
    Вот это и происходит.
    Русские, Украинцы, Беларусы и другие (одним словом Славяне) уничтожают сами себя. Вот основной принцип англосаксов.
    Но наш мир не уничтожить и новый миропорядок будет не по планам англосаксов. Властителями мира они всё равно не будут.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 12:02
      +1
      Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счёт России

      Цитата фейковая. Бжезинскому приписывают, но он (при всей его русофобии) такого не говорил и не писал.
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 12:16
        0
        Да это обсуждается и идут споры на эту тему, но принцип кем-то выдвинутый никуда от этого не делся.
  7. monetam
    monetam Сегодня, 11:41
    +11
    Главное, это то, что врагу взломать линию обороны, и выйти в тыл, оборону с наскока проломить не удалось. Так что " как в Харьковской области!" не получится.
    Ничего страшного не будет, если наши перейдут к маневренной обороне, когда придётся оставлять некоторые укрепленные пункты ради спасения личного состава. ВСУ оплачивает свои шаги большой кровью и значительными потерями техники. В этом случае всё их продвижение обесценится.
    1. russ71
      russ71 Сегодня, 11:45
      +3
      Мне кажется задача этой волны наступления своими колесами/гусеницами разминировать проходы в миных полях!
      При этом потери не так важны.. союзники еще пришлют!
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:43
    +2
    Потери врага. Я сейчас цитирую сержанта разведчика 42-й дивизии: «Адские!

    Я как-то считал по методике Клаузевица. Чтобы победить в этом году нужно выводить из строя 5 тыс. укрофашистов в сутки( 200+300 санитарные безвозвратные). Сладков как-то
    написал =3 тыс./сутки. Где-то так.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:05
      0
      Примерно похоже на правду. Раз наступление со стороны всу ведёт 10-й армейский корпус в кол-ве 10-ти бригад, на южно-донецком фронте. Значит не менее 10 корпусов по 10 бригад по 5 тысяч равно 500 000 живой силы
  9. spirit
    spirit Сегодня, 11:44
    +4
    Все ждали супер хитрый план Украины по наступлению.А они пошли в атаку там где все и предполагали и в "Угледарском" стиле мясного штурма,прям как у нас раньше.Залужный там не зря в конце соскакивал что он против наступа без поддержки авиации, видимо понимал и снял с себя ответственность.А Зеле все равно
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 11:47
      +3
      Боевые наркотики делают своё дело, а дальше ещё страшнее будет когда появятся войска которые за дозу наркоты в рукопашную начнут у танков стволы отгрызать. Это самое страшное оружие (наркоман без дозы).
  10. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:50
    +1
    И это тот Сладков, который ещё позавчера в телеге писал, что ситуация на этом участке близка к краху для наших войск? Он писал, что отсутствует контрбатарейная борьба, или я ошибаюсь? am
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:50
    +2
    Если в течении месяца ВС РФ удасться нанести ВСУ потери сопостовимые с потерями вермахта и войск SS на Курской дуге уничтожение нацисткой Украины будет обеспечено.
  12. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:52
    +3
    Очень сетецентричное наступление под Ореховым получилось. На "Лохопардах-2А4" и БРЭМ не перестраиваясь в боевые порядки ( мины мешают, поэтому шли по асфальту или грунтовке ) и сразу в ротные и батальонные колонны получали прилеты ФАБов ,ПТУРов и "Вихрей"
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 11:59
      0
      Противкник шел на добивание обороны и в прорыв.
      С Уважением
  13. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:56
    +2
    Надеюсь адские потери противника увеличатся втрое. Шаровары заслужили эти потери - раз подрядились таскать каштаны из огня англосаксам.
  14. vladcub
    vladcub Сегодня, 12:01
    0
    Сладков, серьёзный автор. Один, из не многих, кому полностью доверяю.
    К сожалению, в "телеге" преобладают посредственные авторы
  15. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:04
    +1
    бросил на прорыв танки Leopard 2A4 немецкого производства. Но западная военная техника активно уничтожается российскими войсками
    Для тех кто относится к определению "Фома неверующий". Ну если даже Сладков, который в последнее время был слишком критичен в своих суждениях, пишет об этом, то уничтожают точно. А вот по поводу "комбайнов", о которых тут некоторые позавчера писали хочется спросить, а что делают "комбайны" на ЛБС и уборкой чего занимаются в первых числах июня не задумывались?
  16. james
    james Сегодня, 12:09
    0
    Цель СВУ - все идет по плану, уничтожение славянского этноса, как слева, так и справа
    1. Alex Nevs
      Alex Nevs Сегодня, 12:19
      0
      Вы смешали(перепутали) слева славянский этнос с бандеровской нечисттю. Там как раз славянами и рядом хромосома не валялась.