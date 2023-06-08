ВСУ впервые применили танки Leopard 2A4 в боях на Запорожском фронте

О том, что Киев планирует контрнаступление, говорили всю весну, и главным направлением этого наступления многие эксперты считали Запорожское, так как именно через него идёт кратчайший путь на Крым.
Усложнившаяся в последние дни ситуация на Запорожском фронте, который до того был относительно спокоен, если сравнивать с положением на Донбассе, наводит на мысль, что попытки атак ВСУ здесь и есть начало контрнаступления, хотя отдельные украинские чиновники продолжают, что называется, ломать комедию, заявляя что-то из верии "это не наступление, настоящее наступление ещё впереди".
Как бы там ни было, с Запорожского фронта приходят тревожные сообщения о тяжёлых боях, которые идут у первой линии российской обороны. В частности, сообщается, что противник совершает попытки прорыва фронта юго-восточнее города Орехов на узком участке в направлении села Работино. Здесь после трёхчасового огня из всех видов оружия ВСУ перешли в атаку на стыке двух российских ротных опорных пунктов.
Сообщается также, что при наступлении на Запорожском фронте ВСУ впервые применили немецкие танки Leopard 2A4. По последним данным, использовалось не менее 7 таких танков. О применении ВСУ немецких танков сообщают военкоры "Русской весны" со ссылкой на российских военных.
По некоторым данным, российским силам удалось уничтожить по меньшей мере 16 единиц западной бронетехники, включая БТР и БМП американского и шведского производства.
Ранее представить Запорожской администрации Владимир Рогов сообщал, что этой ночью танковая группа ВСУ перешла в наступление на Запорожском направлении в районе города Орехов, где идет «бой высокой интенсивности».
По состоянию на 6 часов утра потери противника в живой силе оценивались примерно в 1 тыс. человек. К настоящему моменту боевые действия в районе Орехова продолжаются, хотя и с меньшей интенсивностью. Враг несёт потери и в резервных формированиях в районе Запорожья, по которым отработала российская ударная авиация.