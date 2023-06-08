Военное обозрение
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ВСУ впервые применили танки Leopard 2A4 в боях на Запорожском фронте

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ВСУ впервые применили танки Leopard 2A4 в боях на Запорожском фронте

О том, что Киев планирует контрнаступление, говорили всю весну, и главным направлением этого наступления многие эксперты считали Запорожское, так как именно через него идёт кратчайший путь на Крым.


Усложнившаяся в последние дни ситуация на Запорожском фронте, который до того был относительно спокоен, если сравнивать с положением на Донбассе, наводит на мысль, что попытки атак ВСУ здесь и есть начало контрнаступления, хотя отдельные украинские чиновники продолжают, что называется, ломать комедию, заявляя что-то из верии "это не наступление, настоящее наступление ещё впереди".

Как бы там ни было, с Запорожского фронта приходят тревожные сообщения о тяжёлых боях, которые идут у первой линии российской обороны. В частности, сообщается, что противник совершает попытки прорыва фронта юго-восточнее города Орехов на узком участке в направлении села Работино. Здесь после трёхчасового огня из всех видов оружия ВСУ перешли в атаку на стыке двух российских ротных опорных пунктов.



Сообщается также, что при наступлении на Запорожском фронте ВСУ впервые применили немецкие танки Leopard 2A4. По последним данным, использовалось не менее 7 таких танков. О применении ВСУ немецких танков сообщают военкоры "Русской весны" со ссылкой на российских военных.

По некоторым данным, российским силам удалось уничтожить по меньшей мере 16 единиц западной бронетехники, включая БТР и БМП американского и шведского производства.

Ранее представить Запорожской администрации Владимир Рогов сообщал, что этой ночью танковая группа ВСУ перешла в наступление на Запорожском направлении в районе города Орехов, где идет «бой высокой интенсивности».

По состоянию на 6 часов утра потери противника в живой силе оценивались примерно в 1 тыс. человек. К настоящему моменту боевые действия в районе Орехова продолжаются, хотя и с меньшей интенсивностью. Враг несёт потери и в резервных формированиях в районе Запорожья, по которым отработала российская ударная авиация.
Использованы фотографии:
Википедия/Bundeswehr-Fotos
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21 комментарий
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  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 11:51
    +1
    Где-то у нас припасены "ZVеробои".
    Хотя может мы все и есть ZVеробои.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 12:20
      +2
      Цитата: Irokez
      Где-то у нас припасены "ZVеробои".

      Там мины ТМ-62 хорошо уничтожают бронетехнику совместно с артиллерией и вертолетами. И танки есть в резерве Т-90М.

      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:26
        +1
        Курская дуга 2.0 началась.Т-90М против Леопардов 2А4/2А6.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:55
    +12
    Походу, понеслось.....Держим за наших кулаки. Смерть укро-натовским нацистам, весь "зверинец" во вторчермет.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 11:57
    +2
    Да выложат они в итоге эти " козыри", не хватит у них бесконечно танков советских и постсоветских типов. Посмотрим. что за зверь такой на нашей земле. Должны справиться с ним мужики.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:08
      +1
      Обычный танк.Ну,мощное орудие , .СУО,оптика немецкая классная..Не вундервафля
      1. 1 z1
        1 z1 Сегодня, 12:17
        +1
        немецкая классная.

        Круиз , климат контроль. Литые диски , подогрев сидений. С небольшим пробегом по Украине
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 12:27
          0
          Цитата: 1 z1
          Круиз , климат контроль. Литые диски , подогрев сидений. С небольшим пробегом по Украине

          Не бит:

          (кто забыл, это его именно лохлы в Германии так)
          Не крашен
  4. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:00
    +3
    . Сообщается также, что при наступлении на Запорожском фронте ВСУ впервые применили немецкие танки Leopard 2A4. По последним данным, использовалось не менее 7 таких танков.

    Что бы прорвать линию обороны, нужно атаковать десятками леопардов, а не единицами. Укрвермахту надо перенимать фашистскую тактику танковых клиньев. Что бы у руководителей концерна Рейнметалл, массово начались сердечные приступы.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 12:02
      0
      Единицами они всю линию нашей обороны " прощупывают", и в итоге вот так их и растрачивают.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:04
      0
      Они ищут стыки в порядках где на опорниках сидит взвод, всё как обычно.
  5. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 12:05
    +4
    Танк Леопард точно такой же как и наши Т-72, 80, 90.
    Не лучше и не хуже, может потяжелее.
    А значит и сжечь его можно точно так же, как и вышеупомянутые советские / российские танки.
    Или Леопарды чем-то страшнее неЛеопардов?
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 12:17
      +1
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Или Леопарды чем-то страшнее неЛеопардов?

      Конечно же не страшнее, но упоротые жители Украины, молятся на них, как когда то молились на джавелины и байрактары. Надо им подпортить веру в победу.
  6. Тополь
    Тополь Сегодня, 12:06
    -3
    Всё-таки, мне кажется, у нас ещё не налажено оперативное взаимодействие разведки с авиацией и артой. Вот фото/видео с дрона есть, а удара по этой технике по всей видимости нет.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 12:22
      0
      а удара по этой технике по всей видимости нет.

      А слабо следующую фотку посмотреть?
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:09
    0
    Танки и таки, такие же дрова в топку, как и все остальное, прежнее...
  8. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 12:16
    -2
    Как это впервые. Уже писали пару дней как в боях, ...и даже вроде" подбили , или нее, враньё как всегда
  9. uav80
    uav80 Сегодня, 12:17
    +2
    Но вернулись обратно из наступавших не все...

  10. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 12:17
    0
    Опять станут писать, что это комбайны на перегоне.
  11. Адрей
    Адрей Сегодня, 12:19
    +1
    Наличие или отсутствие "Лео" в этих боях, совершенные частности, не заслуживающие отдельного внимания (интересно, наверно, только юзерам "танчиков"). Главное, что наши ребята держаться под давлением наступающего противника (главный, отвлекающий удар, не важно в данный момент).
  12. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:28
    0
    Даст Бог выстоят наши бойцы. И леопарды гореть будут.