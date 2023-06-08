«Этот конфликт пора заканчивать»: Президент Белоруссии обсудил ситуацию на Украине с секретарями советов безопасности стран ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с секретарями советов безопасности государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности. В ходе встречи Лукашенко отметил, что исходя из текущей геополитической ситуации, встречи в рамках ОДКБ давно вышли за рамки протокольных.
Лукашенко также подчеркнул, что ни одно совещание в рамках ОДКБ не обходится без обсуждения украинского кризиса. Белорусский лидер добавил, что гораздо важнее остановить этот вооруженный конфликт, чем обсуждать причины его начала.
На встрече обсуждались текущие вызовы и угрозы безопасности государств - членов ОДКБ и меры, необходимые для их нейтрализации. Также были рассмотрены документы, касающиеся проведения региональной антитеррористической операции ОДКБ "Наемник".
Ранее сообщалось, что на прошлогодней встрече секретарей совбезов стран-членов ОДКБ комплексу мероприятий "Наемник", направленных на пресечение вербовки граждан входящих в ОДКБ государств различными террористическими организациями, был придан статус антитеррористической операции постоянного действия.
Кроме того, Минобороны Белоруссии сообщило о мерах по усилению границы республики с Украиной при помощи войск специального назначения. Белорусские десантники, задействованные в усилении охраны границы с Украиной, оснащены беспилотниками, тепловизионными приборами, ночными прицелами и другими современными высокотехнологичными средствами, необходимыми в условиях различных вариантов развития обстановки.
По словам президента Белоруссии, обвинившего Украину в атаке на Каховскую ГЭС, этот конфликт пора заканчивать.