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«Этот конфликт пора заканчивать»: Президент Белоруссии обсудил ситуацию на Украине с секретарями советов безопасности стран ОДКБ

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«Этот конфликт пора заканчивать»: Президент Белоруссии обсудил ситуацию на Украине с секретарями советов безопасности стран ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с секретарями советов безопасности государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности. В ходе встречи Лукашенко отметил, что исходя из текущей геополитической ситуации, встречи в рамках ОДКБ давно вышли за рамки протокольных.


Лукашенко также подчеркнул, что ни одно совещание в рамках ОДКБ не обходится без обсуждения украинского кризиса. Белорусский лидер добавил, что гораздо важнее остановить этот вооруженный конфликт, чем обсуждать причины его начала.

На встрече обсуждались текущие вызовы и угрозы безопасности государств - членов ОДКБ и меры, необходимые для их нейтрализации. Также были рассмотрены документы, касающиеся проведения региональной антитеррористической операции ОДКБ "Наемник".

Ранее сообщалось, что на прошлогодней встрече секретарей совбезов стран-членов ОДКБ комплексу мероприятий "Наемник", направленных на пресечение вербовки граждан входящих в ОДКБ государств различными террористическими организациями, был придан статус антитеррористической операции постоянного действия.

Кроме того, Минобороны Белоруссии сообщило о мерах по усилению границы республики с Украиной при помощи войск специального назначения. Белорусские десантники, задействованные в усилении охраны границы с Украиной, оснащены беспилотниками, тепловизионными приборами, ночными прицелами и другими современными высокотехнологичными средствами, необходимыми в условиях различных вариантов развития обстановки.

По словам президента Белоруссии, обвинившего Украину в атаке на Каховскую ГЭС, этот конфликт пора заканчивать.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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53 комментария
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  1. serzhdrozdov1974
    serzhdrozdov1974 Сегодня, 12:35
    +1
    Да,пора,подключайся Лукашенко,на очереди Польша, Литва...
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:36
      0
      А бацька то постарел......................
    2. alystan
      alystan Сегодня, 12:44
      +3
      А что с этим делать прикажете?


      Фото из посёлка Русско-Высоцкое, что под Питером. Этот манифест предателя появился еще в прошлом году. Надеюсь, что его уже нет, как и его автора.

      Настоящий рассадник украинства в Питере и в Ленобласти.
      И в Е-бурге нынешний мэр прямо беснуется...
    3. Адрей
      Адрей Сегодня, 13:09
      +1
      Цитата: serzhdrozdov1974
      Да,пора,подключайся Лукашенко,на очереди Польша, Литва...

      Никак не ему решать, что, когда, и как прекращать в данной ситуации. Галерку никто не спрашивал. А ОДКБ уже почил (помянем).
      Вылез за пиаром по старой памяти. Минск 2-3-4 пригрезился?
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 13:52
        +2
        Цитата: Адрей
        Никак не ему решать, что, когда, и как прекращать в данной ситуации.

        Прошу прощения за цитирование "себя любимого".
        А не закидывают ли нам "пробничек" через "почти не заинтересованное лицо на решение вопроса "по хорошему"?
        Самостоятельность "батьки" в озвучивании таких тем внушает серьезные сомнения request
    4. Сочи
      Сочи Сегодня, 14:03
      0
      он сам их боится..он только может угрожать "только суньтесь" и прочее..
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:36
    +5
    Пора заканчивать.Уничтожением украинства
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:39
    +2
    «Этот конфликт пора заканчивать»: Президент Белоруссии обсудил ситуацию на Украине с секретарями советов безопасности стран ОДКБ
    . Не лез бы, ещё и этот, в миротворцы... не его уровня проблема.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:00
      -2
      А ведь может сейчас начать в уши ВВП дуть.Думаю,что в ближайшее время Путин на это не поддастся,в связи с наступлением всук.Но потом....
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:21
        -2
        Т.н. "партия мира" у нас и у самих есть и сидят, они, в разных местах\кабинетах ...
        Кто кому в уши надует или оборвёт, это вопрос???
      2. Сочи
        Сочи Сегодня, 13:42
        -2
        кто ? лука? Путину в уши? )))) Это первоапрельская шутка? Путин сам решает , что ему делать и где))) и этот фрукт ему не авторитет и не указчик-консультант)))
      3. Million
        Million Сегодня, 13:53
        0
        Думаю,что устами Лукашенко говорит Путин.
        Возможно,скоро будет заключен мир,но он будет не в нашу пользу.
    2. МеВеД
      МеВеД Сегодня, 13:39
      +2
      Лукашенко - глава государства, нашего союзника, на своё мнение право имеет, думаю, что подавляющее большинство россиян и украинцев хочет мира, не хочет только НАТО во главе с США, которые и толкают Зеленского и украинских нацистов на войну с Россией. Так что его желание окончания конфликта уместно, только вот разумных способов пока нет, к сожалению, американцам плевать на проблемы простых украинцев, их цель - как можно больше погибших с обеих сторон, как можно больше разрушений, пока этот конфликт их не коснётся напрямую, они и не подумают остановиться.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:41
    +6
    этот конфликт пора заканчивать.
    Со всем уважением к Александру Григорьевичу, но только не в Минске "Минском-3". Конфликт должен закончится победой России, а какие-либо договоренности после этого должны быть только на условиях Москвы.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:48
      +3
      А вы как представляете победу в данном конфликте? Только нечто реальное, с учётом последствий, а не голые лозунги.
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 13:13
        0
        Цитата: Копчёный
        А вы как представляете победу в данном конфликте? Только нечто реальное, с учётом последствий, а не голые лозунги.

        Как бы не решалось, но без мнения и условий (как бы их подипломатичней назвать то? recourse ) этих персонажей.
    2. Deon59
      Deon59 Сегодня, 12:48
      +1
      А Путин хочет победы на условиях России
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 13:00
        0
        Цитата: Deon59
        А Путин хочет победы на условиях России

        Судя по высказываниям батьки, уже не хочет. Хочет выйти из конфликта не потеряв лицо.
      2. Сочи
        Сочи Сегодня, 15:10
        0
        только на условиях России и никакие лукашенки или другие не будут ничего решать ! Ещё лимитрофы ноги России не переставляли.
    3. Сочи
      Сочи Сегодня, 14:01
      +1
      абсолютно верно, ибо подписание мирного договора есть участь побежденных и трусов. Только безоговорочная капитуляция.
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 12:42
    +6
    ОДКБ себя изжил, украинский конфликт тому пример. И обсуждать СВО в рамках ОДКБ это как носить воду в решете - Деятельность есть, а толку нет.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 12:48
      +12
      В ОДКБ входит, например, Армения, президент которой заявил, что в конфликте на Украине, Армения России- не союзник. Казахстан, обязавшийся выполнять анти-российские санкции. Киргизия, где запрещают русский язык на уровне парламента. Можно ли представить страну НАТО, которая заявила бы, что в конфликте на Украине она США не союзник?
      1. alystan
        alystan Сегодня, 14:38
        0
        Парламент, наверное в сотый раз, поднимает тему обязательного владения национальным языком всеми госслужащими. А вот вы раздуваете эту тему, но преподносите ее с другим умыслом (?!)

        Может ссылку дадите, где именно так и написано.

        Иначе это выглядит как умышленное искажение информации.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:03
      -1
      Цитата: Лешак
      ОДКБ себя изжил, украинский конфликт тому пример. И обсуждать СВО в рамках ОДКБ это как носить воду в решете - Деятельность есть, а толку нет.

      ОДКБ родили примерно 30 лет назад. Что то недолго у семи нянек дите продержалось.
      1. Сочи
        Сочи Сегодня, 14:29
        0
        продержалось только потому, что Россия держала и старалась изо всех сил вовлечь всех "союзниц" бывших. Единственную операцию , которую проводило ОДКБ был казахстан .. Но оказывается она тоже была не нужна. Держится за ОДДКБ только Таджикистан.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:50
    -3
    Надо нанести удар совместными усилиями войск ОДКБ по взбесившимся укронацистам.
  7. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 12:51
    +5
    Батька то вроде не признал ни КРЫМ, ни новых добровольно-присоеденненных территорий.
    Как они считают заканчивать?
    1. Nicola
      Nicola Сегодня, 13:15
      +5
      Батька ответил на этот вопрос,почему не признал Крым.Сначало Крым должны признать Российские олигархи,сотовые операторы,банки.Сбербанк только-только начал открываться в крыму,сотовая сеть ещё не работает на общих Российских условиях.Бизнес санкций боится.Так что к батьке вопросов особо нет.
      1. Сочи
        Сочи Сегодня, 14:41
        -2
        давно все признали , только Сбербанк не признавал до той до той поры , чтоб зарубеж не ввел санкции против Сбербанка так, как банк работал с зарубежными кампаниями , имел филиалы за рубежом , а теперь санкции и Сбербанк признал и открывает свои филиалы. Насчёт "олигархов")))) В РОССИИ НЕТ ..от слов совсем и вообще . Откройте в поисковике "что есть олигарх" и там тебе объяснят кто такие олигархи.. Все олигархи кончились с приходом Путина. БЫЛИ ! Это и гусинский, ходорковский, березовский , потанин.. Они ходили по Кремлю и открывали двери ногами , сморкаясь в стодолларовые купюры. Путин кого разогнал и они сквозанули за границу, найдя там вечный покой, а кого загнал в стойло (потанин) .. а вот в бел-ии есть один только, больше вам не потянуть ..
  8. Александр Советский Союз
    Александр Советский Союз Сегодня, 12:54
    +4
    Этот конфликт пора заканчивать

    Кое-кто в Вашингтоне заинтересован в обратном - чтобы конфликт продолжался, как можно дольше, истощая силы России.
    Ну, что, Рыгорыч, рискнёшь их переубедить? Или поможешь ВС РФ завершить конфликт победой? Других вариантов не предвидится.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:07
      +1
      Цитата: Александр Советский Союз
      Или поможешь ВС РФ завершить конфликт победой? Других вариантов не предвидится.

      Именно вариант выжидания он и выбрал. Помогать нам - себе дороже выйдет. Со всех сторон шишки посыплются. Оно ему надо? Вроде и союзник, а вроде и не при делах особо.
      1. SwR9
        SwR9 Сегодня, 13:16
        +5
        Вы знаете сколько БелОМО и Пеленг поставляет оптико-электронной техники военного назначения в Россию? Не знаете! Вот поэтому лучше молчать чем говорить.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 13:30
          -5
          Цитата: SwR9
          Вы знаете сколько БелОМО и Пеленг поставляет оптико-электронной техники военного назначения в Россию? Не знаете!

          И что? Это сущая мелочь по сравнению с втягиванием Белоруссии в прямой конфликт. Весь запад, и даже японцы помогают Украине, что от этого изменилось с нашей стороны? А вот если Беларусь примет участие в вооруженном конфликте, то Украина получит полное право им ответить. Батька хоть и последний диктатор Европы, как его обозвали на нашем ТВ лет 15 тому назад, но он не самоубийца.
      2. МеВеД
        МеВеД Сегодня, 13:46
        +1
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: Александр Советский Союз
        Или поможешь ВС РФ завершить конфликт победой? Других вариантов не предвидится.

        Именно вариант выжидания он и выбрал. Помогать нам - себе дороже выйдет. Со всех сторон шишки посыплются. Оно ему надо? Вроде и союзник, а вроде и не при делах особо.

        У нас не так много союзников, чтобы последних потерять, а такие мысли именно к этому и ведут. Он поддерживает Россию несмотря ни на что, но имеет право руководить страной по своему усмотрению, он же не вассал России. Против Белоруссии тоже санкции ввели, но он держится и поддерживает нас. Если бы все союзники России вели себя так же, то и СВО не было бы.
        1. Сочи
          Сочи Сегодня, 15:12
          0
          с таким "союзником " и врагов не надо...
  9. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:54
    +2
    Заявление конечно хорошее, кто против то, но бессмысленное. Он так или иначе закончится, а вот как в итоге аукнется всем этот конфликт мы ещё увидим.
  10. Napayz
    Napayz Сегодня, 12:57
    +4
    Ну да,
    Этот конфликт пора заканчивать
    - призвал Лукашенко.. Но не сказал КАК, а главное - ЧТО потом
    1. МеВеД
      МеВеД Сегодня, 13:54
      0
      Цитата: Napayz
      Ну да,
      Этот конфликт пора заканчивать
      - призвал Лукашенко.. Но не сказал КАК, а главное - ЧТО потом

      Так это первый шаг - признать, что кроме войны есть другие способы решать конфликты. Думаю, что это заявление больше направлено руководству Украины. Наши с самого начала хотели разрешить конфликт путём переговоров. Жаль, что украинцы не желали ни бывших своих русскоязычных граждан слушать, ни претензии и условия руководства России. Правда у них ни мнения своего, ни даже право на самостоятельность не было.
  11. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Сегодня, 12:59
    +2
    Все хотят закончить этот конфликт. К сожалению хотелки войны не заканчивают.
  12. flSergius
    flSergius Сегодня, 13:00
    0
    О, вылез Великий Политик, который получает нефть-газ про внутрироссийским ценам, а территориальную целостность России в части Крыма и Донбасса отрицает. А звучит так, будто он много делает для победы над "украиной".
  13. JD1979
    JD1979 Сегодня, 13:02
    +1
    Да да, главный решала подъехал. На словах все можно. Правда чей Крым с 2014 года так и не определился)
    1. NotPetya
      NotPetya Сегодня, 13:16
      -4
      Правда чей Крым с 2014 года так и не определился)

      Все он определился и вполне однозначно высказался, как раз ещё в вышеупомянутом 2014-м.

      1. SwR9
        SwR9 Сегодня, 13:28
        +2
        Сейчас другое время, другие реалии. Не думаю, что он тоже самое сказал бы это сейчас.
        1. flSergius
          flSergius Сегодня, 13:33
          0
          В том то и дело, что у него только время такое и реалии, никаких принципов. Ради сиюминутной выгоды скажет что угодно. Если теоретически, не дай Бог, Россия проиграет на Донбассе, потом Запад разделит страну на несколько подконтрольных анклавов лукашенко первый будет кричать, что он всегда был против "имперских амбиций" и "великодержавного шовинизма" и будет требовать себе Смоленщину и ещё каких территорий.
          1. Сочи
            Сочи Сегодня, 15:00
            +1
            ОДНОЗНАЧНО !!! ТАК И БУДЕТ ! Никаких сомнений не вызывает , проверено временем.
        2. МеВеД
          МеВеД Сегодня, 14:02
          0
          Цитата: SwR9
          Сейчас другое время, другие реалии. Не думаю, что он тоже самое сказал бы это сейчас.

          Много ещё кто в то время верил в международное право, он сам тогда ещё не столкнулся в своей стране с подлостью западных стран.
  14. Al Asad
    Al Asad Сегодня, 13:04
    0
    Пора заканчивать конфликт и опять зарабатывать на дешёвой российской нефти и продавать скаклам дизельное топливо
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 13:23
      +3
      Почему он не мог продавать топливо на Украину если то-же самое активно делала Россия?
      1. Сочи
        Сочи Сегодня, 14:55
        0
        так считают в вяликой белоруссии))) На самом деле торговал только лукашекА и его дважды ловил за руку Медведев. По договору бел. НПЗ обязаны были вернуть в Россию всё, кроме собственных бел. нужд... А Россия ещё и платила за переработку , когда Медведев спросил "Где деньги Зин"? През. всех белорусов обиделся и начал истерить , с размахиванием кулаками и покраснением лица.. "Усё, что попало на террЫторЫю бялоруссии , считается бялорусским" Это закончилось, снабжение укрорейха горючкой недавно, после слов "зеленский ты " ( ну знаете, модер слова не пропускает детёнышей вши) В каждой бочке затычка.. Не ему решать , как и когда закончит Россия СВО..
  15. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 13:54
    0
    Минские соглашения ? Где то мы уже это слышали проходили... Бацко как хочет войну то закончить , победой или соглашениями ? Пусть не вихляет полноприводный наш, а впрягается в войну по полной. Соглашения это проигрыш РФ , это не победа , это позорный компромисс . А если РФ проиграет то картофельного на следующий же день в крахмал переработают. Так что время вихлять задом по двум табуреткам прошло , глубокоуважаемый многовекторный. Только победа на поле боя спасет нас всех , все другие варианты это крах России
    1. МеВеД
      МеВеД Сегодня, 14:12
      0
      Цитата: FoBoss_VM
      Минские соглашения ? Где то мы уже это слышали проходили... Бацко как хочет войну то закончить , победой или соглашениями ? Пусть не вихляет полноприводный наш, а впрягается в войну по полной. Соглашения это проигрыш РФ , это не победа , это позорный компромисс . А если РФ проиграет то картофельного на следующий же день в крахмал переработают. Так что время вихлять задом по двум табуреткам прошло , глубокоуважаемый многовекторный. Только победа на поле боя спасет нас всех , все другие варианты это крах России

      Допустим, у США и НАТО кишка пока тонка Россию развалить, если уж в 90-е не смогли, то сейчас и подавно. А Лукашенко, как и всякий глава государства, в первую очередь заботится о гражданах своей страны. И смысл Белоруссии с её населением меньше населения Москвы вступать в эту войну? Помогают чем могут и поддерживают, уже хорошо.
  16. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 14:01
    -1
    Лучше бы он молча зашёл и нарушил...
    Быстрее бы закончилось.
  17. alystan
    alystan Сегодня, 14:59
    0
    Обновлю свое сообщение и похоже зря я надеялся на что-то...

    [/center]

    Скрин с т-канала Патриоты России от 1 июля 2022 года.

    [/center]

    А это владелец магазинчика, некто Дмитрий Скурихин.

    Приведенное же мной в первом посте фото оказывается было прислано вчера...
    Означающее, что ничего не тронуто и все осталось как и было полтора года назад (?!)