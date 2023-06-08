Война 1812 года: было ли нападение Наполеона внезапным для России

12 (24) июня 1812 года французская армия под предводительством Наполеона Бонапарта вторглась на территорию Российской империи. В распоряжении французского императора было огромное по тем временам войско, насчитывавшее около 640 тысяч человек.
Стоит отметить, что в вышеупомянутой армии Наполеона воевали не только французы. Почти половина от ее общей численности была представлена поляками, немцами, австрийцами, бельгийцами, швейцарцами, итальянцами и другими представителями европейских народов.
По сути, против России выступила европейская коалиция. Ничего не напоминает из новой истории?..
В то же время, имея численное преимущество и рассчитывая на фактор внезапности, Наполеон рассчитывал разбить армию Александра I еще на западных границах Российской империи, после чего русский император должен был запросить перемирия, естественно, на условиях Франции.
Однако, как мы знаем из уроков истории, судьба распорядилась иначе.
Так, было ли нападение Наполеона внезапным для России?
Французский император в первую очередь рассчитывал на Тильзитский мир, заключенный с Александром I в 1807 году. Данный документ должен был «усыпить бдительность» русского императора.
Между тем по некоторым историческим справкам, Александр I пошел на это соглашение из-за того, что осознавал неизбежность большой русско-французской войны и пытался ее отсрочить, чтобы выиграть время на подготовку.
Впрочем, о том, что Российская империя готовилась воевать с армией Наполеона, свидетельствуют и другие факты.
В частности, еще в январе 1812 года Александр I издал ряд законодательных актов, касающихся армии. В частности, войска концентрировались у западных границ империи.
Впрочем, организовать оборонительные линии на западной границе в своем письме императору предлагал князь Барклай-де-Толли еще в 1810 году, за 2 года до начала войны.
Наконец, о подготовке к противостоянию с Наполеоном свидетельствует и массовая эвакуация населения, архивов и пр. из западных приграничных регионов Российской империи. В исторических справках встречаются данные о том, что отступление в начале войны было частью заранее подготовленной стратегии русского командования.