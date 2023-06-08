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NYT: благодаря Украине на Западе стали ошибочно считать Польшу демократической страной

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NYT: благодаря Украине на Западе стали ошибочно считать Польшу демократической страной

Благодаря Украине на Западе стали ошибочно считать Польшу демократической страной. Этому способствовала активная поддержка Варшавой киевского режима в его борьбе против России.


Такое мнение было высказано в статье обозревателей The New York Times (NYT) Ярослава Куиша и Кристины Вигуры.

Авторы отмечают, что за время пребывания у власти в Польше с 2015 года правой партии «Право и Справедливость» страна отступила от «демократических ценностей» почти на десятилетие. И поддержка Варшавой киевского режима вовсе не означает возврата к ним.

Поспешив с признанием стараний Польши и выстраиванием единой линии, западные политики кое-что не заметили и поплатились

- считают журналисты NYT.

Они утверждают, что притеснение либеральных свобод в Польше никуда не исчезло. Правящая партия подчинила себе практически все СМИ, сделав их своим рупором. Авторы отмечают, что в жизни страны отчетливо проявляются признаки авторитаризма. В частности, они обращают внимание на недемократический характер судебной системы и «чудовищные» законодательные нормы, касающиеся абортов.

Что касается политических оппонентов, то власть применяет против них недопустимые в демократическом обществе методы, такие как прослушивание приватных бесед и распространение откровенной клеветы.

В статье упоминался и визит президента США Джо Байдена в Польшу, в ходе которого он не только похвалил Варшаву за верность союзническому долгу, но и отметил важность «защиты свободы и демократии».
Использованы фотографии:
Минобороны Польши
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3 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:29
    0
    Поспешив с признанием стараний Польши и выстраиванием единой линии, западные политики кое-что не заметили и поплатились
    . "мелкие неурядицы в благородно семействе"... фиг на них, сами разберутся или главный босс все разъяснит.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:32
    0
    на Западе стали ошибочно считать Польшу демократической страной. Этому способствовала активная поддержка Варшавой киевского режима в его борьбе против России.
    Вот только как связана активная, а у Польше сверх активная поддержка Киева с демократией в той стране, которая поддерживает? А очень просто - ты на нашей стороне, борешься (как можешь) с Россией значит мы признаем тебя демократом до мозга костей, а следовательно и страну. Вот только тут у американцев с европейцами расхождения в вопросах определения демократии. В ЕС даже в силу большого вклада Польши в поддержку Украине все же не перестают считать ее не совсем демократичной после принятия определенных законов и отношения к семье и браку.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:32
    0
    Что нам это даст?Признание
    сделано поляками ради того чтобы показать видимость демократии?