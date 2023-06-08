NYT: благодаря Украине на Западе стали ошибочно считать Польшу демократической страной

Поспешив с признанием стараний Польши и выстраиванием единой линии, западные политики кое-что не заметили и поплатились

Благодаря Украине на Западе стали ошибочно считать Польшу демократической страной. Этому способствовала активная поддержка Варшавой киевского режима в его борьбе против России.Такое мнение было высказано в статье обозревателей The New York Times (NYT) Ярослава Куиша и Кристины Вигуры.Авторы отмечают, что за время пребывания у власти в Польше с 2015 года правой партии «Право и Справедливость» страна отступила от «демократических ценностей» почти на десятилетие. И поддержка Варшавой киевского режима вовсе не означает возврата к ним.- считают журналисты NYT.Они утверждают, что притеснение либеральных свобод в Польше никуда не исчезло. Правящая партия подчинила себе практически все СМИ, сделав их своим рупором. Авторы отмечают, что в жизни страны отчетливо проявляются признаки авторитаризма. В частности, они обращают внимание на недемократический характер судебной системы и «чудовищные» законодательные нормы, касающиеся абортов.Что касается политических оппонентов, то власть применяет против них недопустимые в демократическом обществе методы, такие как прослушивание приватных бесед и распространение откровенной клеветы.В статье упоминался и визит президента США Джо Байдена в Польшу, в ходе которого он не только похвалил Варшаву за верность союзническому долгу, но и отметил важность «защиты свободы и демократии».