Греция и Венгрия заблокировали введение 11-го пакета санкций против России

Прошли переговоры послов стран ЕС, по итогам которых так и не был достигнут консенсус касательно введения очередного пакета санкций против РФ. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на информацию из дипломатических источников.Как отмечает издание, в ходе прошедшей встречи Еврокомиссия (ЕК) представила обновлённый вариант пакета, поскольку первоначальная версия этого документа, предложенная в прошлом месяце, была заблокирована.Следующий раунд переговоров по этому вопросу состоится 14 июня.Таким образом, в настоящее время страны Европейского союза прорабатывают возможность, связанную с наложением ограничений с целью недопущения обхода ныне действующих санкций. В этих рестрикциях, как ожидается, появится новый механизм, который позволит применить наказание в отношении государств за пределами ЕС, продолжающих сотрудничество с Россией.Причиной же несогласования 11-го санкционного пакета в отношении Москвы послужило наложение на него вето со стороны Венгрии и Греции. Будапешт и Афины требуют исключить некоторые компании из списка тех, кто оказывает поддержку РФ по преодолению западных санкций. Помимо этого, вышеуказанные государства отвергают обвинения, согласно которым эти компании считают в Киеве «спонсорами войны».Кстати говоря, об ужесточении механизмов соблюдения контроля за санкциями уже сообщали в мае председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По их словам, ограничения эти должны быть направлены, прежде всего, на третьи страны, реэкспортирующие в Россию товары, находящиеся под санкциями. По данным, представленным некоторыми европейскими СМИ ещё в конце прошлого месяца, причиной отправки на доработку первоначального санкционного проекта Европейской комиссии стала боязнь стран ЕС не оказаться в мировой изоляции из-за подобных мер.Напомним, что сегодня газета Politico опубликовало мнение главы Управления по координации санкций Госдепартамента США Джима О’Брайена, заявившего о том, что поставки микрочипов и основных электронных компонентов в Россию, чему Запад пытался упорно противостоять, уже вернулись на уровень до начала спецоперации. В этой связи, подчеркнуло издание, Россия умело приспосабливается к противодействию западным рестрикциям.