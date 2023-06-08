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Греция и Венгрия заблокировали введение 11-го пакета санкций против России

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Греция и Венгрия заблокировали введение 11-го пакета санкций против России

Прошли переговоры послов стран ЕС, по итогам которых так и не был достигнут консенсус касательно введения очередного пакета санкций против РФ. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на информацию из дипломатических источников.


Как отмечает издание, в ходе прошедшей встречи Еврокомиссия (ЕК) представила обновлённый вариант пакета, поскольку первоначальная версия этого документа, предложенная в прошлом месяце, была заблокирована.

Следующий раунд переговоров по этому вопросу состоится 14 июня.

Таким образом, в настоящее время страны Европейского союза прорабатывают возможность, связанную с наложением ограничений с целью недопущения обхода ныне действующих санкций. В этих рестрикциях, как ожидается, появится новый механизм, который позволит применить наказание в отношении государств за пределами ЕС, продолжающих сотрудничество с Россией.

Причиной же несогласования 11-го санкционного пакета в отношении Москвы послужило наложение на него вето со стороны Венгрии и Греции. Будапешт и Афины требуют исключить некоторые компании из списка тех, кто оказывает поддержку РФ по преодолению западных санкций. Помимо этого, вышеуказанные государства отвергают обвинения, согласно которым эти компании считают в Киеве «спонсорами войны».

Кстати говоря, об ужесточении механизмов соблюдения контроля за санкциями уже сообщали в мае председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По их словам, ограничения эти должны быть направлены, прежде всего, на третьи страны, реэкспортирующие в Россию товары, находящиеся под санкциями. По данным, представленным некоторыми европейскими СМИ ещё в конце прошлого месяца, причиной отправки на доработку первоначального санкционного проекта Европейской комиссии стала боязнь стран ЕС не оказаться в мировой изоляции из-за подобных мер.

Напомним, что сегодня газета Politico опубликовало мнение главы Управления по координации санкций Госдепартамента США Джима О’Брайена, заявившего о том, что поставки микрочипов и основных электронных компонентов в Россию, чему Запад пытался упорно противостоять, уже вернулись на уровень до начала спецоперации. В этой связи, подчеркнуло издание, Россия умело приспосабливается к противодействию западным рестрикциям.
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19 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 14:18
    +5
    Греция и Венгрия заблокировали введение 11-го пакета санкций против России

    Напомните, что хоть в предыдущих 10-ти было? Может, что-то вкусненькое winked
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:43
      0
      Цитата: Теренин
      Греция и Венгрия заблокировали введение 11-го пакета санкций против России

      Напомните, что хоть в предыдущих 10-ти было? Может, что-то вкусненькое winked

      Самое вкусное в 10-ти предыдущих досталось США и ещё паре-тройке стран из ЕС, а остальным подписантам сущие крохи.
      Всё самое непотребное досталось России и Белоруссии. И это факт от которого мы пока не избавились.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:19
    +1
    Как тут Орбана превозносят а пакет то уже 11 принимают и Венгрия значит не против уже введенных санкций, они только против санкций касающихся их поставщиков.
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 14:28
      +9
      Орбан защищает свои интересы и плюёт на чужие. За то его и превозносят. С тем, кто выполняет свои хотелки, а не чужие, договориться можно практически всегда и притом надёжно.
      Защищать Россию Орбан не обязан и никто не имеет права это от него требовать. Он обязан защищать Венгрию. И он её защищает. Вот если бы ещё Шольц защищал Германию, а Макрон Францию вместо того, чтоб всем защищать США, было бы вообще прекрасно.
      1. Трямс
        Трямс Сегодня, 14:42
        -1
        вы еще и в сортах г разбираетесь? они там все "за свои страны"
        10 раз он там назащищал свои интересы, подороже себя продал и проголосовал ЗА
        и через пару недель будет и 11й
        а вы превозносите и дальше. тьфу, горбачевщина, ельцинщина
    2. Береговичок_1
      Береговичок_1 Сегодня, 14:37
      +2
      Орбан нам не друг. Он просто адекватен и отстаивает интересы Венгрии. Побольше бы таких. Греция, кстати, участвует в перевалке российской нефти, а Венгрия каким боком в параллельном импорте и обходе санкциям замешан? У нас даже общей границы нет.
  3. bravo77
    bravo77 Сегодня, 14:26
    -5
    Цитата: Теренин
    Греция и Венгрия заблокировали введение 11-го пакета санкций против России

    Напомните, что хоть в предыдущих 10-ти было? Может, что-то вкусненькое winked

    продажа российской нефти индусам за полцены

    приятного аппетита

    зы
    за первые 5 месяцев российский бюджет получил дыру в пару триллил=оннов рублей
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 14:33
      0
      Так, ну полтриллиона рублей это выплата жалованья военнослужащим в зоне СВО. Может, чуть больше. Возможно, ещё полтора триллиона это военные закупки или что-то с этим связанное. Статистику не изучал. Но в целом цифры не сказать чтоб катастрофические. 2 триллиона рублей это где-то 27-30 миллиардов долларов. Как будто бы резервов даже с учётом ареста тех 300 миллиардов должно хватить, чтоб жить в таком темпе ещё года полтора-два.
    2. Береговичок_1
      Береговичок_1 Сегодня, 14:34
      +1
      Ничего страшного, сейчас основным наполнителем бюджета станет Оборонэкспорт. Насмотревшись на результативность хваленого НАТОвского оружия, все страны будут скупать С-400 и Су-35. Очередь уже стоит))) бюджет поправим, за своим следите. Треть поступлений - кредиты и займы из Европы и США, а оставшееся - продажа земли)))
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 14:53
        0
        Не факт что им позволят, фашистский запад будет ппц всем руки выкручивать.
    3. Сибирь55
      Сибирь55 Сегодня, 14:49
      0
      Угу,так и есть. А про объёмы что молчишь? wink
      В целом закупки сырой нефти и нефтепродуктов в России обошлись Индии в феврале в рекордные 3,9 миллиарда долларов, что превысило показатель годом ранее в 42 раза.
    4. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:59
      0
      . за первые 5 месяцев российский бюджет получил дыру в пару триллил=оннов рублей

      В начале мая говорили, что бюджет будет исполнен с профицитом. А в начале недели об ожидаемом росте ввп на 1%. Негусто, но рост. А если ещё и условия учитывать... Прямо незнаю кому верить
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:28
    +1
    Может случиться так ,что когда примут еще пару очередных пакетов санкций,сами и окажутся под санкциями. smile
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 14:39
      +1
      Они (ойропа) уже давно под санкциями, с 1-го пакета. США не даст соврать laughing
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 15:03
      0
      В 11-м пакете вроде так и предполагалось, санкции наложить на западные компании с нами сотрудничающие. Здесь могу и соврать нечаянно, искать нехочется. Всё равно от этого ничего не поменяется
  5. Комментарий был удален.
    1. Береговичок_1
      Береговичок_1 Сегодня, 14:48
      0
      И правильно делают. И мы теперь доим, и нас доят. Блаженным альтруистам во власти делать нечего. Бизнес, ничего личного.
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 14:47
    0
    Цитата: Тарелка
    Так, ну полтриллиона рублей это выплата жалованья военнослужащим в зоне СВО. Может, чуть больше. Возможно, ещё полтора триллиона это военные закупки или что-то с этим связанное. Статистику не изучал. Но в целом цифры не сказать чтоб катастрофические. 2 триллиона рублей это где-то 27-30 миллиардов долларов. Как будто бы резервов даже с учётом ареста тех 300 миллиардов должно хватить, чтоб жить в таком темпе ещё года полтора-два.

    дыра оказалась из-за снижения нефтегазовых доходов
    вследствие продажи оных с большими скидками и логистическими издержками

    продолжайте думать что это сво

    зы
    а кто вам сказал, что два года и потом всё вернется
    санкции снимут и пр.

    кстати как там видится ситуация
    когда при дефиците бюджета и энтузиастах, собирающих беспилотники на коленках
    за свои деньги,
    газпром платит футбольному клубу, даже не российскому 78 млн дол за надписи на футболках
  7. bravo77
    bravo77 Сегодня, 14:49
    -1
    Цитата: Береговичок_1
    Ничего страшного, сейчас основным наполнителем бюджета станет Оборонэкспорт. Насмотревшись на результативность хваленого НАТОвского оружия, все страны будут скупать С-400 и Су-35. Очередь уже стоит))) бюджет поправим, за своим следите. Треть поступлений - кредиты и займы из Европы и США, а оставшееся - продажа земли)))

    я то думаю зачем т-55 расконсервируют

    улетят как горячие пирожки
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:06
    0
    Типа - "Ударим пакетом по предыдущим пакетам". Поди разберись, что у их гинекологов и алкашей, а-ля Боря Е., в головах.