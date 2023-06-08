Военное обозрение
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Глава МИД Украины: НАТО не введет войска на Украину до окончания военного конфликта

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Глава МИД Украины: НАТО не введет войска на Украину до окончания военного конфликта

Разговоры о том, что ограниченный контингент НАТО или так называемые миротворческие силы некоторых стран альянса могут быть введены на территорию Украины ведутся достаточно давно. Чаще всего эту тему поднимает руководство наиболее русофобских стран Восточной Европы, прежде всего Польши и Прибалтийских республик.


Накануне бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа стран альянса может самостоятельно принять решение о введении войск на Украину, если на ближайшем саммите военного блока в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий безопасности.

Да и Киев очень бы хотел такого вмешательства, особенно сейчас, когда дела на фронте у ВСУ складываются не самым лучшим образом, что ставит под угрозу само дальнейшее существование режима Зеленского. Украинский президент ранее заявил, что ожидает четкого приглашения в альянс и получения гарантий безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе.

В командовании альянса, как и в США, неоднократно заявляли, что НАТО ни под каким предлогом не намеревается вступать в прямой конфликт с Россией на стороне Украины. Хотя западные военные и политики особо уже и не скрывают, что помимо военной помощи оказывают широкое вспомогательное содействие ВСУ.

Похоже, в Киеве смирились с неизбежным. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывание экс-генсека НАТО, заявив, что альянс не будет вводить свои войска на Украину до окончания военного конфликта.

До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Более того, мы этого не просим

— заявил Кулеба в эфире программы «Завтрак на 1+1» на украинском телевидении.

При этом не обошлось без привычной для киевской верхушки патетики. Министр иностранных дел высказался, что когда Украина станет все-таки членом Североатлантического альянса, то украинские войска «будут стоять в других странах НАТО и будут защищать их».

Правда, для осуществления этих планов Украине «после завершения вооруженного конфликта» как государству еще предстоит сохранить свое присутствие на карте Европы. Недаром ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Украина не станет членом альянса, если не одержит победу над Россией.

Стать членом западного военного блока киевские власти пытаются с сентября прошлого года, когда была подана соответствующая заявка. Кулеба уже высказывался, что никакое другое решение, кроме приглашения на вступление в альянс, которое должно быть принято на саммите в Вильнюсе в июле, Киев не устроит. Украинский президент вообще пригрозил бойкотировать предстоящую встречу глав стран альянса в столице Литвы, если НАТО не пойдет навстречу Украине.
Использованы фотографии:
Сайт НАТО
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13 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:02
    +2
    Да нате и не надо вводить войска под своим официальным управлением. Уже не раз говорили, войти могут по своему желанию только поляки.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:07
    +2
    Интригу раскручивают, ромашка - примут/не примут. И хочется и колется. Походу, в обкоме еще не решили. Ну а "миротворцы" наты что? Тот же военный контингент - законная военная цель по типу наемников. Если будут отвечать уже от наты - третья МВ и здравствуй Сармата, Посейдон. А оно им надо из-за окраины?
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 13:12
    +1
    Пикейные жилеты везде есть. Не токо разве черноморске.
    Все что надо сделать - сделают. И законы, и традиции перепишкт-перелицуют. Создадут новую реальнось, новую мораль и нормальность.
    А тут про невозможность того, что якобы невозможновпринципе.
  4. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:17
    0
    Всё в этом вопросе зависит исключительно от России и в частности от её руководства.
    Победим и никакого НАТО на этой территории не будет.
    Как бы она потом не называлась.
  5. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:17
    0
    наиболее русофобских стран
     Терминология меняется? Ранее были дружественные,менее дружественные и не дружественные партнёры, а сейчас видимо, менее русофобские страны и более русофобские страны. laughing
    Украинский президент вообще пригрозил бойкотировать предстоящую встречу глав стран альянса в столице Литвы, если НАТО не пойдет навстречу Украине.
    Они как испугаются,даааааа, кааааак прииимуууут laughing А если не примут? Украина в ОДКБ,заявку подаст? Этим,угрожать не пробовали? laughing
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:18
    0
    украинские войска «будут стоять в других странах НАТО и будут защищать их».
    Да это уже не патетика, а шизофрения на почве завышенной самооценки, высокомерия и лживости режима.
    1. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 13:26
      0
      на почве завышенной самооценки, высокомерия и лживости режима.
       Ой,ладно,назовите такую страну,где правительства не обладают данными качествами.
    2. Береговичок_1
      Береговичок_1 Сегодня, 13:33
      0
      Ну почему же.... В Ираке вместе с армией США был украинский батальон рхбз. В Афганистане тоже украинцы на стороне альянса воевали. И в Грузии в 2008 году их контингент был. Лизать пану сапог это древняя традиция и почетная привилегия небратьев.
  7. Адрей
    Адрей Сегодня, 13:30
    0
    Накануне бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил

    Хорошо быть "эксом". Мели что хочешь как частное лицо и получай гонорары laughing
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:31
    0
    Разговоры о том, что ограниченный контингент НАТО или так называемые миротворческие силы некоторых стран альянса могут быть введены на территорию Украины ведутся достаточно давно. Чаще всего эту тему поднимает руководство наиболее русофобских стран Восточной Европы, прежде всего Польши и Прибалтийских республик.
    Ну да, ну да, вот только у тех коЗлоРогих, с рогами, как то не ах ... точнее, не было их, нет и не будет!
  9. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 13:31
    0
    не стоит им верить, такие решения принимаются малой группой элит..
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:32
    0
    Значит небходимо не дать им победить, а для этого уничтожить их любыми имеющимися у нас средствами.
  11. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:10
    0
    Вместо НАТО, на Украину войдут дивизии, трансплантологов.