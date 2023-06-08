Глава МИД Украины: НАТО не введет войска на Украину до окончания военного конфликта

До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны. Более того, мы этого не просим

Разговоры о том, что ограниченный контингент НАТО или так называемые миротворческие силы некоторых стран альянса могут быть введены на территорию Украины ведутся достаточно давно. Чаще всего эту тему поднимает руководство наиболее русофобских стран Восточной Европы, прежде всего Польши и Прибалтийских республик.Накануне бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что группа стран альянса может самостоятельно принять решение о введении войск на Украину, если на ближайшем саммите военного блока в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий безопасности.Да и Киев очень бы хотел такого вмешательства, особенно сейчас, когда дела на фронте у ВСУ складываются не самым лучшим образом, что ставит под угрозу само дальнейшее существование режима Зеленского. Украинский президент ранее заявил, что ожидает четкого приглашения в альянс и получения гарантий безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе.В командовании альянса, как и в США, неоднократно заявляли, что НАТО ни под каким предлогом не намеревается вступать в прямой конфликт с Россией на стороне Украины. Хотя западные военные и политики особо уже и не скрывают, что помимо военной помощи оказывают широкое вспомогательное содействие ВСУ.Похоже, в Киеве смирились с неизбежным. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывание экс-генсека НАТО, заявив, что альянс не будет вводить свои войска на Украину до окончания военного конфликта.— заявил Кулеба в эфире программы «Завтрак на 1+1» на украинском телевидении.При этом не обошлось без привычной для киевской верхушки патетики. Министр иностранных дел высказался, что когда Украина станет все-таки членом Североатлантического альянса, то украинские войска «будут стоять в других странах НАТО и будут защищать их».Правда, для осуществления этих планов Украине «после завершения вооруженного конфликта» как государству еще предстоит сохранить свое присутствие на карте Европы. Недаром ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Украина не станет членом альянса, если не одержит победу над Россией.Стать членом западного военного блока киевские власти пытаются с сентября прошлого года, когда была подана соответствующая заявка. Кулеба уже высказывался, что никакое другое решение, кроме приглашения на вступление в альянс, которое должно быть принято на саммите в Вильнюсе в июле, Киев не устроит. Украинский президент вообще пригрозил бойкотировать предстоящую встречу глав стран альянса в столице Литвы, если НАТО не пойдет навстречу Украине.