В российский город Херсон, который в настоящее время оккупирован ВСУ, прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает украинская пресса, публикующая кадры визита главы киевского режима в областной центр.Цель поездки Зеленского – посмотреть последствия затопления города и окрестных населенных пунктов после наводнения, вызванного подрывом Каховской ГЭС. Глава киевского режима побывал на переправе, по которой из Херсона эвакуируют местных жителей.Владимира Зеленского во время поездки сопровождало большое количество боевиков ВСУ. Кроме того, присутствовали съемочные группы и корреспонденты как украинских, так и западных средств массовой информации. Глава киевского режима пытался демонстрировать глубокую озабоченность происходящим.Конечно, Зеленский не стал объяснять местным жителям, почему киевский режим не предупредил их о возможных рисках затопления вследствие подрыва Каховской ГЭС. Ранее российское руководство заявило, что Каховская ГЭС была разрушена в результате диверсии украинского режима, который пытался переключить внимание мировой общественности с провального контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.Отметим, что в связи с последними событиями вокруг Каховской ГЭС Зеленский еще активнее стал появляться в медийном пространстве, пытаясь обосновать «непричастность» Украины и к этой диверсии, и к произошедшему в 2022 году подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2».