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Президент Украины приехал в оккупированный ВСУ российский Херсон посмотреть на последствия затопления

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Президент Украины приехал в оккупированный ВСУ российский Херсон посмотреть на последствия затопления

В российский город Херсон, который в настоящее время оккупирован ВСУ, прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает украинская пресса, публикующая кадры визита главы киевского режима в областной центр.


Цель поездки Зеленского – посмотреть последствия затопления города и окрестных населенных пунктов после наводнения, вызванного подрывом Каховской ГЭС. Глава киевского режима побывал на переправе, по которой из Херсона эвакуируют местных жителей.

Владимира Зеленского во время поездки сопровождало большое количество боевиков ВСУ. Кроме того, присутствовали съемочные группы и корреспонденты как украинских, так и западных средств массовой информации. Глава киевского режима пытался демонстрировать глубокую озабоченность происходящим.


Конечно, Зеленский не стал объяснять местным жителям, почему киевский режим не предупредил их о возможных рисках затопления вследствие подрыва Каховской ГЭС. Ранее российское руководство заявило, что Каховская ГЭС была разрушена в результате диверсии украинского режима, который пытался переключить внимание мировой общественности с провального контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении.

Отметим, что в связи с последними событиями вокруг Каховской ГЭС Зеленский еще активнее стал появляться в медийном пространстве, пытаясь обосновать «непричастность» Украины и к этой диверсии, и к произошедшему в 2022 году подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2».
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37 комментариев
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  1. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 12:56
    +6
    зачнем вы его называете президентом? таким образом вы его легализуете..
    1. Панкрат25
      Панкрат25 Сегодня, 13:07
      +2
      зачнем вы его называете президентом? таким образом вы его легализуете..

      Браво! Главный фашист современности недостоин называться президентом!
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:25
        +5
        Цитата: Панкрат25
        зачнем вы его называете президентом? таким образом вы его легализуете..

        Браво! Главный фашист современности недостоин называться президентом!

        Не президент, а презик. Называйте правильно.
        Укрофюрер совсем страх потерял: разъезжает по российским городам, как по вашингтонам.
        Где удары по центрам принятия решений? am
        1. МБРШБ
          МБРШБ Сегодня, 14:59
          0
          Где удары по центрам принятия решений?

          ну хотя бы по центру ретрансляции решений, по башке Зеленскому.

          Но лучше по заколдованным киевским мостам. Или вокзалу. С предварительным уведомлением, конечно.
      2. Ясная
        Ясная Сегодня, 14:37
        +3
        Цитата: Панкрат25
        Главный фашист современности

        Президент Украины приехал в оккупированный ВСУ российский Херсон посмотреть на последствия затопления

        Утопить-бы его там, гниду. Прости Господи winked
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 13:24
      0
      Глава киевского режима пытался демонстрировать глубокую озабоченность происходящим.
      Именно все время он что-то пытается. А рожи строит противные на каждом фото, прямо-таки комедийные - другие плохо умеет. Но так гадко, особенно если на поднаготную глянуть!

      Вспоминается цитата из фильма "Up in Smoke" 1978 года про хиппи:
      Слушай, а ты уверен, что это родимое пятно? Иногда вьетнамская травка не только крышу сносит, но и с рожей че-то делает.
    3. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 13:31
      0
      зачнем вы его называете президентом?

      предлагаю "Зеленый Клоп" или "Злой Зеленый Клоп"
      Тогда будет
      Злой Зеленый Клоп приехал в оккупированный ВСУ.....

      Звучит куда интересней!
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 13:49
        +5
        Цитата: МБРШБ
        Злой Зеленый Клоп приехал в оккупированный ВСУ.....

        Да уж. Только один вопрос, как это мы не можем сладить с презиком, клоуном, злым клопом, наркоманом и т.д.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:57
    +4
    Посмотри на дело свое,утырок
    --------‐
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:03
      +3
      "Приехал" познакомиться заранее с назначенным ему объёмом работ. Когда, после завершения российской СВО, его отловят, приговорят и наденут кандалы...
      1. Borik
        Borik Сегодня, 13:21
        +3
        Когда, после завершения российской СВО, его отловят, приговорят и наденут кандалы..

        А вы думаете что его после окончания СВО его же подельники оставят в живых . Свидетели никому не нужны.
      2. алексеев
        алексеев Сегодня, 13:22
        +3
        Цитата: ABC-schütze
        после завершения российской СВО, его отловят, приговорят и наденут кандалы...

        Не нужно ждать завершения СВО. Было бы очень хорошо, если бы накрыли мразь прямо в Херсоне. конечно, он не сообщает заранее о своих планах, но разведка тоже не должна дремать.
        Удары по "центрам принятия решений" нужно интенсифицировать, уничтожать главарей, тогда, глядишь, и не придется применять ещё более мощные вооружения и остальные днепровские водохранилища будут целы.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 13:30
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Посмотри на дело свое,утырок
      --------‐

      Как говорят следователи и криминалисты, преступника всегда тянет на место совершённого им преступления, что Зелепука и подтвердил.
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 12:58
    +4
    Для понимания. От Симферополя до Херсона, "кинжалу", лететь примерно 53 секунды.
    1. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Сегодня, 14:55
      0
      Был бы приказ, уже давно бы ликвидировали. Средства и возможности есть. Приказа - нет. Ждем.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:59
    +7
    Работает нетленная истина -"преступник всегда возвращается на место преступления"
  5. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 13:00
    +1
    Зеленский еще активнее стал появляться в медийном пространстве

    Вот и накрыть его надо Калибром!
    Или духа не хватает у Кремля и МО?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:34
      +1
      Да просто клювом прощёлкали приезд. Хотя его-то может пока не планируется устранять request
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:01
    +5
    Клоун в роли, что еще нужно? На камеру помог бы стоя по колено в воде бабушке-статистке в лодку сесть. Спаситель! Потом поди поедет под Харьков аммиак нюхать? Нет? Тоже дело его "рук".
    1. HAM
      HAM Сегодня, 13:08
      +2
      Поедет понюхать,почему нет!? С его то "опытом" даже не разбавленный аммиак его не возьмёт.....(нашатырь-разбавленный аммиак,ежели что)
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:05
    +3
    присутствовали съемочные группы и корреспонденты как украинских, так и западных средств массовой информации. Глава киевского режима пытался демонстрировать глубокую озабоченность происходящим.
    Так для медийной картинки и приехал. Не люди же его волнуют, а тем более последствия затопления, которое было спланировано в Киеве при участии зарубежных специалистов.
    А в европах в очередной раз повосхищаются "отцом нации" и финпомощь подкинут.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:36
      0
      . Цель поездки Зеленского – посмотреть последствия затопления города

      Так и написали вроде laughing
      Даже править не надо
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:11
    0
    Для понимания,Зелибоба таскает с собой кучу западных журналистов в качестве живого щита.Гадёныш.
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 13:24
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Для понимания,Зелибоба таскает с собой кучу западных журналистов в качестве живого щита.Гадёныш.

      И это нас должно остановить?
      По мне - цель от этого становится лишь интересней!
      Когда внутренности брехливых пустозвонов из Европы будут разбрасываться по полям Донбасса на постоянной основе - желающих полаять из укропского окопа в сторону русских среди западных писак значительно поубавится!.. am
  9. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:11
    +1
    Херсон-"так не доставайся ты не кому".(с) хф "Бесприданница","Жестокий романс"
  10. михаилл
    михаилл Сегодня, 13:21
    +1
    И Станиславский кричит-"Верю! Верю!!!"
  11. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 13:21
    -1
    Почему Земля жив? От этого еврея все проблемы
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:31
      0
      Он, конечно, не крем-брюле, но всё-таки вы преувеличиваете степень его значимости в конфликте между Россией и Америкой на территоири бывшей УССР.
  12. Третий район
    Третий район Сегодня, 13:23
    +3
    Ну и где удары по главе нацистко-бандеровского режима ? Сколько говорили что он прячется по европам а он открыто ходит практически по линии фронта. Если не хватает духу прихлопнуть , то хотя бы припугнули ударили рядом.
    1. Бесконечность
      Бесконечность Сегодня, 13:30
      0
      Цитата: Третий район
      Сколько говорили что он прячется по европам а он открыто ходит практически по линии фронта.
      hi Так говорили всякие блогеры и пропагандисты после удара беспилотниками по Кремлю, веровавшие, что ну там-то точно красная линия есть!
      Цитата: Третий район
      Ну и где удары по главе нацистко-бандеровского режима ?
      https://www.rbc.ru/politics/05/02/2023/63df501d9a7947d4a77a366b
      Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент России Владимир Путин обещал ему «не убивать» украинского лидера Владимира Зеленского.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:40
      0
      Вот рядом, пожалуй, было даже необходимо. И жертв нет, и желающих "приехать-посмотреть" поубавится
  13. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:25
    +2
    Посмотреть на результат своего преступления. Почему нет удара? Террористы и их предводители должны уничтожаться.
  14. sabakina
    sabakina Сегодня, 13:26
    +1
    Президент Украины приехал в оккупированный ВСУ российский Херсон посмотреть на последствия затопления
    Как там сказал один известный киногерой в одном известном военном советском фильме?
    Пришёл, увидел и...наследил!
    laughing
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:28
    0
    Так называемого президента Украины Зе необходимо уничтожить: случай кстати представился.
  16. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 13:32
    +1
    А по смартфону нельзя посмотреть на затопление? Вроде старлинк работает в Киеве. ПиАр решает.
  17. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 13:42
    0
    Глава киевского режима побывал на переправе, по которой из Херсона эвакуируют местных жителей.

    Эвакуируют, или в плен гонят? Ведь Херсон российский город.
  18. uralex
    uralex Сегодня, 13:52
    0
    Какая драматическая маска на его лице! Оскара ему, Оскара!!! ...и Ланцет вдогонку.