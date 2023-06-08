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Экс-глава Пентагона: В случае провала контрнаступления поддержка Киева со стороны США и Европы ослабнет

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Экс-глава Пентагона: В случае провала контрнаступления поддержка Киева со стороны США и Европы ослабнет

Уже больше года на Украину идут эшелоны западной военной помощи, без которой Киев уже давно капитулировал бы. Однако и терпению Запада когда-нибудь придёт конец. Многомиллиардные поставки должны быть оправданы Украиной, которая должна провести успешное контрнаступление, и тогда западные политики смогут отчитаться перед своим электоратом за все эти затраты.


Однако, если «долгожданное» на Западе контрнаступление всё же провалится, это будет очевидным провалом не только Киева, но и всего коллективного Запада.

По словам американского политика Марка Эспера, занимавшего пост министра обороны при Дональде Трампе, неудачное контрнаступление Украины приведёт к ослаблению ее поддержки со стороны Вашингтона и Брюсселя.

Если Украина справится, то поддержка США будет продолжаться. Если нет, то она может ослабнуть, а если поддержка США ослабнет, то многие другие страны сделают так же

- сказал экс-глава Пентагона.

Политик добавил, что недавно побывал в Европе, где часто ему задавали вопросы относительно американской военной поддержки Украины.

Киеву необходимо приложить все усилия, чтобы контрнаступление прошло как следует, так как на кон поставлено слишком многое, считает Эспер.
Использованы фотографии:
www.marktesper.com
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16 комментариев
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  1. Andobor
    Andobor Сегодня, 13:05
    0
    Кто бы сомневался. Все решается на поле боя.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 13:28
      +2
      В случае провала наступления Укровермахта, поставки вооружения США и НАТО увеличатся и выйдут на новый уровень.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 14:20
        0
        Цитата: Бородач
        В случае провала наступления Укровермахта, поставки вооружения США и НАТО увеличатся и выйдут на новый уровень.

        Если и выйдут на новый уровень, то в меньшую сторону. Матрасы, после ухода из Афганистана не стали вваливать средства в "кабулистанцев" под руководством Гани, а тупо умыли руки уныло взирая на то, что талибанцы прихватизировали американское оружие на 86 млрд.долларов ранее поставленное Кабулу. Тут, помимо украины, ещё и китайско-тайваньские дела дымят всё сильнее и оттягивают внимание США от украины, где они уже сделали почти всё возможное для того, что бы этот украинский геморрой лечился не годами, а десятилетиями, обеспечив матрасам требуемую нестабильность в Европе и России. Так что скорее всего будут сливать. Вопрос только в том, в какой форме? - раздел с сохранением какого либо клочка под названием украина, либо раздел среди приграничных стран имеющих претензии на украинскую территорию. США никогда не интересовала судьба народов тех стран, в которых они установили "демократию", и украина тут не исключение - Подлецу, всё к лицу.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:10
    0
    Киеву необходимо приложить все усилия, чтобы контрнаступление прошло как следует, так как на кон поставлено слишком многое
    В том числе и престиж Запада и в частности Сша. Вот Киев и прикладывает усилия с 04.06, но пока безрезультатно и с огромными потерями благодаря нашей армии,
  3. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 13:16
    0
    Бред сивой кобылы. Идёт передел мира, сырья, рынков сбыта, прекращение доступа к технологиям и тп бизнес теряет астрономические деньги и это не остановить некой эфемерной победой вна Украине. Хорошо, допустим Украина не справится, да хоть потеряв все свои войска, на переговорах нарисуют линию разграничения и с её территории как ходили дрг, летали дроны и даже крылатые ракеты, так и будут, а оккупировать всю её никто не будет.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:26
    0
    Он цивильный или военный в чине капитана (Очевидность).
  5. HAM
    HAM Сегодня, 13:27
    0
    Похоже,что эти подрывы дамбы,аммиакопровода,обстрелы Белгородской области и прочее,кажущееся не вполне логичным,укладывается в логику англосаксов-- нагрузить экономику России до предела...это явно с их подачи происходят все эти вещи...они следуют давно разработанному плану и это продолжение политики санкций и удушения...единственный выход для нас---довести СВО до нашей победы...пусть сами душатся от злости и жалости по потраченным зря деньгам...
  6. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 13:29
    0
    как по мне это двоякое заявление, оно и так ослабнет, если бы вопрос был бы только в эффективности то он бы решался по другому. более того на западе не все так едина как они заявляют. есть станы которые заинтересованы в завершении конфликта, есть страны которые не заинтересованы в завершении конфликта.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:29
    0
    Экс-глава Пентагона: В случае провала контрнаступления поддержка Киева со стороны США и Европы ослабнет
    Это что, предложение нам?
    Так мы не сомневаемся, что ПОБЕДИМ, раздерём вдрыськ всю их "гвардию наступления", что сейчас и происходит, повсеместно.
  8. Prapor
    Prapor Сегодня, 13:33
    0
    что бы пендо-стан завязал свой кошелек помощи, наверное как минимум нужно, чтобы Йеллоустоун бабахнул хорошечно, тогда не до укрорейха им будет....Простых людей только жаль, жертв будет мама не горюй... Но на все воля Божья... видимо пока что дается шанс чумным-бесноватым одуматься, но это не бесконечно же само собой. Или там разлом Сан-Андреас...это по сравнению с Каховской ГЭС, просто несравнимо. Вот думаю, ну сколько Мать Земля этих иродов еще терпеть будет? Или ждет пока они сами себя не уничтожат?
  9. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 13:48
    0
    Конечно поступления ослабнут, тут к гадалке не ходи. Америкосы и все остальные прекрасно знают уровень воровства на Украине. Но пока действует принцип: победителей не судят, а проиграете, больше ничего не получите, мало того, мы вас (тех кто набивал карманы) разденем.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:48
    0
    Кто бы сомневался, драпать будут, как из Афганистана: пойманных янки туда и надо возвращать. Пусть Талибы с ними и разбираются.
  11. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 14:05
    0
    Дурь несёт генерал. Задачей Штатов является бесконечная война на Украине. Поэтому, если укры побеждают, то поддержка будет уменьшена, чтоб укры случайно не победили и не заключили мир. И наоборот, наше контрнаступление вызовет рост вливаний, чтобы война не закончилась миром уже на наших условиях.
  12. Мастер_у_слесарей
    Мастер_у_слесарей Сегодня, 14:07
    0
    Уверен будут провокации для того чтобы втянуть в конфликт НАТО, может не все страны альянса, но какие-то, типа Польши, попытаются.
  13. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:07
    0
    Ослабнет и прекратится это две большие разницы. Ослабнет это может означать, что вместо десяти ракет дадут восемь и России от такого ослабления не намного легче будет. А про прекращение Запад и помышлять не думает.
  14. Alexej
    Alexej Сегодня, 14:21
    0
    Если Украина справится, то поддержка США будет продолжаться. Если нет, то она может ослабнуть, а если поддержка США ослабнет, то многие другие страны сделают так же

    Им еще нужно старые самолеты со всей европы списать. Скорее всего ВСУ уйдут в оборону, после того как растратят наступательный потенциал. Далее будут формировать новый ударный кулак, только уже и с авиацией. А во время формирования ВСУ очередных ударных кулаков, армия РФ будет продолжать вести позиционные бои, целью которых будет занять удобные для обороны рубежи. Возможно Лиман со Славянском оттяпают в ходе героических кровопролитных боев. Я бы очень хотел чтобы написанное мною оказалось бредом, очень бы хотел.