Индийские власти не пригласили президента Украины на саммит «Большой двадцатки»

Главу киевского режима Владимира Зеленского не пригласили участвовать в саммите стран "Большой двадцатки", проведение которого запланировано на сентябрь текущего года в индийском Нью-Дели.В ходе брифинга для индийских СМИ министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар отметил, что Индия, председательствующая на предстоящем саммите G20, не отправляла Зеленскому приглашение для участия в мероприятии. Глава индийского МИД подчеркнул, что в саммите стран "Большой двадцатки" должны участвовать представители государств, являющихся членами G20, а также стран и организаций, которых пригласила принимающая сторона.Джайшанкар напомнил, что окончательный список участников и приглашенных лиц был составлен и оглашен непосредственно после того, как Индия стала председательствовать в "большой двадцатке". Список окончательный и пересмотру не подлежит, резюмировал он.Ранее официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что его страна надеется на участие в грядущем саммите G20 представителей России. Индия будет председательствовать в структуре "Большой двадцатке" на протяжении одного года, до 30 ноября 2023 года.Отказ индийского правительства пригласить Зеленского на саммит "Большой двадцатки" является чрезвычайно плохим для киевского режима сигналом. Последней надеждой Зеленского на участие в мероприятиях наднациональных структур остается июльский саммит НАТО, где, его, впрочем, вряд ли ожидает приглашение на вступление в альянс. Вероятнее всего, западные союзники ограничатся дежурными выражениями поддержки и выделением "с барского плеча" списанной военной техники, да и то в кредит.