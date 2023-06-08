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Индийские власти не пригласили президента Украины на саммит «Большой двадцатки»

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Индийские власти не пригласили президента Украины на саммит «Большой двадцатки»

Главу киевского режима Владимира Зеленского не пригласили участвовать в саммите стран "Большой двадцатки", проведение которого запланировано на сентябрь текущего года в индийском Нью-Дели.


В ходе брифинга для индийских СМИ министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар отметил, что Индия, председательствующая на предстоящем саммите G20, не отправляла Зеленскому приглашение для участия в мероприятии. Глава индийского МИД подчеркнул, что в саммите стран "Большой двадцатки" должны участвовать представители государств, являющихся членами G20, а также стран и организаций, которых пригласила принимающая сторона.

Джайшанкар напомнил, что окончательный список участников и приглашенных лиц был составлен и оглашен непосредственно после того, как Индия стала председательствовать в "большой двадцатке". Список окончательный и пересмотру не подлежит, резюмировал он.

Ранее официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что его страна надеется на участие в грядущем саммите G20 представителей России. Индия будет председательствовать в структуре "Большой двадцатке" на протяжении одного года, до 30 ноября 2023 года.

Отказ индийского правительства пригласить Зеленского на саммит "Большой двадцатки" является чрезвычайно плохим для киевского режима сигналом. Последней надеждой Зеленского на участие в мероприятиях наднациональных структур остается июльский саммит НАТО, где, его, впрочем, вряд ли ожидает приглашение на вступление в альянс. Вероятнее всего, западные союзники ограничатся дежурными выражениями поддержки и выделением "с барского плеча" списанной военной техники, да и то в кредит.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Department of Foreign Affairs and Trade website
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14 комментариев
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 14:12
    +5
    Ну не дорос у него до 20ти.... что обижаться то laughing
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:21
      +1
      Цитата: Enceladus
      Ну не дорос у него до 20ти.... что обижаться то laughing

      Ерунда. Индусы утрутся и будут молчать, когда придворный американский шут приедет в составе свиты Байдена, Сунака, Шольца или Макрона и принимающей стороне объявят, что это не нытик из нищей Украины, а гость американской или английской делегации, которого они взяли с собой на чашку чая в Нью-Дели. lol
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 14:27
        +1
        в его помоечной футболки там все провоняется уже... так что и в свиту не возьмут laughing он же прям с передка пропах порохом... вернее порошком на хромокее
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 14:50
      +1
      Этот "красавец" совсем деградировал.
      Очень похож на другого своего коллегу:
      Но Галустян шутил, а этот - всерьез... И взгляд у Миши осмысленный, а у Зе - безумный.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:13
    +1
    Единственное государство, куда ещё могут пригласить шароварного короля- Молдова.
    1. Комментарий был удален.
    2. VORON538
      VORON538 Сегодня, 14:20
      +1
      Ну так какой король,такие и приглашения! laughing И пригласят ведь,для консультаций о попрошайничестве как залоге роста личного благосостояния! laughing
    3. Mister X
      Mister X Сегодня, 14:22
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      пригласить шароварного короля- Молдова.

      Я из Кишинева.
      Пусть он не частит, был у нас буквально на днях.

      До СВО тоже приезжал на День независимости.
      Наша королева не открыла праздник, пока Зе не приехал.
      Был туман, прилететь не смог.
      Поездом добирался.

      А народ с детьми жарились на солнце пару часов, ждали начала праздника
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 15:12
        0
        Мы Вам сочувствуем laughing..............
        Санду с Зе неплохо ладят.
        Да и вместе смотрятся неплохо laughing
  3. VORON538
    VORON538 Сегодня, 14:17
    +1
    Хватит и того,что на саммите будут присутствовать хозяева украины,зачем им там гауляйтер?Содержать кокаиновую морду и выслушивать его вопли "дайте",?Да и каким местом укры в двадцатку входили? laughingРазве только проститутки,но та сторона экономики украины-не считается. hi
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:18
    0
    Как думаете ,G7 не поедет в знак солидарности - устроив бойкот? wassat Или Зелибобу дипломатическим багажом провезёт кто нибудь в Индию.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:27
    +3
    Владимира Зеленского не пригласили участвовать в саммите стран "Большой двадцатки"
    А зачем там мурло в футболке с небритой рожей, под кайфом, который к саммиту не имеет ни какого отношения, так и обязательно захочет выступить с дежурной речью об "агрессии России", "необходимости сплоченности мирового сообщества" и оказания помощи Киеву? Это он в Европе желанный гость, а в нормальных странах уже давно поняли кто есть кто.
  6. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 14:39
    0
    Та и правильно!
    Не делать же всем (20-ти) прививки ещё и от него?..
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:41
    0
    Не особенно хорошо индусы знают Запад . Этого клоуна просто включат в делегацию США и все ....................
  8. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 15:08
    0
    . Последней надеждой Зеленского на участие в мероприятиях наднациональных структур остается июльский саммит НАТО

    Надеждой что его на этот саммит вообще пригласят