Противник ночью пытался разрезать оборону российских войск, атакуя сразу в трех местах. По данным военкоров с мест, накат был очень серьезный, но наши отбились, сумев нанести наступающим подразделения ВСУ большой ущерб.
По имеющимся данным, ночью противник большими силами атаковал с позиций у Каховского водохранилища, ударив с направления Степногорск - Каменское на Пятихатки и Васильевку. В обоих случаях наши сумели отразить атаку и противник был вынужден отойти назад. На данный момент бои на этом участке не ведутся, ВСУ бросили все силы на прорыв в район Орехова и Малой Токмачки.
(...) линию обороны в Запорожской области пытались разрезать в трех местах. И сходящимися ударами пойти на Токмак с трех сторон. Пока не выходит каменная чаша, слава нашему Солдату
- сообщил военкор Коц в своем ТГ-канале.
Если ночью командование ВСУ предприняло попытку прорвать нашу оборону по широкому фронту, то к утру все усилия были сосредоточены, в основном, на Ореховском направлении, где оборону держат 291-й и 70-й полки 42-й дивизии. На данный момент на некоторых участках ВСУ удалось вклиниться в нашу оборону, это произошло там, где передняя линия окопов была накрыта залпами РСЗО HIMARS.
В бой пошла западная бронетехника, тщательно сберегаемая Киевом как раз для контрнаступления. Несмотря на то, что представители режима во главе с Зеленским категорически отрицают начало масштабной наступательной операции, она все-таки началась.
Наступающий противник так и не смог снять минные поля перед оборонительными порядками наших войск, поэтому вынужден атаковать колоннами, подставляясь под удары артиллерии и армейской авиации. В то же время напрягает тот факт, что на линии боевого соприкосновения почти не видно украинских беспилотников, которые должны были заменить пилотируемую авиацию. Эксперты предполагают, что это результат работы наших систем РЭБ.