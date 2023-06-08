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Противник ночью пытался разрезать оборону российских войск, атакуя в районе Каховского водохранилища

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Противник ночью пытался разрезать оборону российских войск, атакуя в районе Каховского водохранилища

Противник ночью пытался разрезать оборону российских войск, атакуя сразу в трех местах. По данным военкоров с мест, накат был очень серьезный, но наши отбились, сумев нанести наступающим подразделения ВСУ большой ущерб.


По имеющимся данным, ночью противник большими силами атаковал с позиций у Каховского водохранилища, ударив с направления Степногорск - Каменское на Пятихатки и Васильевку. В обоих случаях наши сумели отразить атаку и противник был вынужден отойти назад. На данный момент бои на этом участке не ведутся, ВСУ бросили все силы на прорыв в район Орехова и Малой Токмачки.

(...) линию обороны в Запорожской области пытались разрезать в трех местах. И сходящимися ударами пойти на Токмак с трех сторон. Пока не выходит каменная чаша, слава нашему Солдату

- сообщил военкор Коц в своем ТГ-канале.


Если ночью командование ВСУ предприняло попытку прорвать нашу оборону по широкому фронту, то к утру все усилия были сосредоточены, в основном, на Ореховском направлении, где оборону держат 291-й и 70-й полки 42-й дивизии. На данный момент на некоторых участках ВСУ удалось вклиниться в нашу оборону, это произошло там, где передняя линия окопов была накрыта залпами РСЗО HIMARS.

В бой пошла западная бронетехника, тщательно сберегаемая Киевом как раз для контрнаступления. Несмотря на то, что представители режима во главе с Зеленским категорически отрицают начало масштабной наступательной операции, она все-таки началась.

Наступающий противник так и не смог снять минные поля перед оборонительными порядками наших войск, поэтому вынужден атаковать колоннами, подставляясь под удары артиллерии и армейской авиации. В то же время напрягает тот факт, что на линии боевого соприкосновения почти не видно украинских беспилотников, которые должны были заменить пилотируемую авиацию. Эксперты предполагают, что это результат работы наших систем РЭБ.
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48 комментариев
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  1. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 13:18
    +13
    Отсутствие украинских беспилотников напрягает автора ну ну wink
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:22
      +12
      Анонсировалось их широкое применение ВСУ, но пока не отмечено. То есть даже эти масштабные атаки - ещё не главный удар. Главный удар будет там, где засветятся все - и беспилотники, и "Леопарды", и Брэдли". Вангую, что это будет в районе Гуляйполя, и очень скоро. Резервов у Всу ещё очень много, и лучшие силы ещё не вступили в бой.
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 13:26
        +1
        у них не так много времени, с 12 числа опять погода испортится
      2. Адрей
        Адрей Сегодня, 13:39
        0
        Цитата: Roma-1977
        Вангую, что это будет в районе Гуляйполя, и очень скоро.

        Скорее нет. Это будет в другом месте
      3. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 13:50
        +1
        А может, они просто не могут летать? Наш РЭБ их задавила, вот и не летается? Леопарды и Бредли уже засветились. Видимо, 9 АК в бой бросили. Дай бог нашим мужикам стойкости и силы духа.
    2. Береговичок_1
      Береговичок_1 Сегодня, 13:24
      +7
      И меня напрягает. Если они не используют все имеющиеся у них средства поражения, это не значит, что они закончились, или то, что противник тупит. Не стоит их недооценивать. Может это отвлекающий удар, а основной будет на другом направлении.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 13:37
        +7
        Цитата: Береговичок_1
        И меня напрягает. Если они не используют все имеющиеся у них средства поражения, это не значит, что они закончились, или то, что противник тупит. Не стоит их недооценивать. Может это отвлекающий удар, а основной будет на другом направлении.

        Противник будет атаковать на разных направлениях, чтобы растянуть наши резервы и найти слабые места в обороне.
        Одно радует, что начало свинорезки идёт по нашему плану и идёт успешно. good
        1. Адрей
          Адрей Сегодня, 14:22
          0
          Цитата: Бородач
          Одно радует, что начало свинорезки идёт по нашему плану и идёт успешно.

          Не обольщайтесь. Первые дни процесс идет по плану владеющего инициативой. В данном случае наступающего (конечно не всегда и не совсем как хотелось изначально), и потери 100% заложены в результат.
          Посмотрим, как будет развиваться дальше. Противник сделал "неожиданный" ход ( Каховская ГЭС). Надеюсь наше командование готово к нестандартным ситуациям. Удачи нашим парням и пусть будут ЖИВЫ.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 13:45
      +4
      Цитата: Читателль 2013
      Отсутствие украинских беспилотников напрягает автора ну ну wink

      Кстати, а кто автор?
  2. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 13:22
    +2
    Похоже они идут ва банк, наши воины молодцы
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:00
      +3
      Цитата: Ryaruav
      Похоже они идут ва банк, наши воины молодцы

      Да, ведь прекрасно понимают это и идут. Ну, упоротые... или под психотропами request
  3. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 13:23
    +6
    Не помню кто из русских генералов, сказал, когда его спросили о результатах Бородинского сражения- французская армия расшиблась о русскую.
    Надеюсь укронацистская армия тоже расшибется о нашу и тогда уже мы перейдем в наступление, освобождать наши земли Донбасса и Новороссии.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:02
      +2
      Цитата: Ulan.1812
      Надеюсь укронацистская армия тоже расшибется о нашу и тогда уже мы перейдем в наступление,

      Укров там все менье. А больше становится наемников. И завалили западными техникой и вооружениями.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:23
    -10
    Одно не пойму,откуда у них силы?Под Артёмовском,жеж перемололи?Писали об огромных потерях.Так откуда силы,Зин? Сгоняли,что ли в магазин?Бабы,понарожали?
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 13:36
      +3
      Цитата: kor1vet1974
      Одно не пойму,откуда у них силы?Под Артёмовском,жеж перемололи?Писали об огромных потерях.Так откуда силы,Зин? Сгоняли,что ли в магазин?Бабы,понарожали?


      Что, прям писали 200000 перемололи ?? Я что то не помню такого. Резервы ВСУ копившиеся для контрнаступления по разным оценкам составляли от 200 до 400 тысяч.
      1. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 13:49
        -3
        Не скажу за сказанную вами цифры,но основываюсь на информации центральных федеральных каналов,аналитических статьях ВО,где утверждали что идёт перемол противника и он несет огромные потери.422 дня под Артемовском перемалывали,неужели не намололи?
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 14:01
          +2
          Цитата: kor1vet1974
          Не скажу за сказанную вами цифры,но основываюсь на информации центральных федеральных каналов,аналитических статьях ВО,где утверждали что идёт перемол противника и он несет огромные потери.422 дня под Артемовском перемалывали,неужели не намололи?


          Озвучивалась инфа, что за все это время потери ВСУ составили порядка 70000,но это не те резервы, которые формировались для контрнаступления. Те части, которые формировались для контрнаступления проходили обучение за рубежом и оснащаемые западным вооружением в основном не были задействованы на передовой. Ну может если только какая то совсем мизерная их часть. А за эти, как вы говорите 422 дня, сколько людей украина поставила под ружье ?
          1. kor1vet1974
            kor1vet1974 Сегодня, 14:33
            -2
            А за эти, как вы говорите 422 дня
             Я говорю? Не СМИ? А что на взятие меньше ушло? И резервы в бой не бросали и никого не перемололи?Тогда в чем смысл данной победы?Если резервы противника не пострадали и он еще проводит контрнаступление?"В чём смысл,зарывание секретиков?Приятное ощущение тайны?Никто не знает,что тут зарыто,а мы знаем?"(с)...Да?
            1. 1976AG
              1976AG Сегодня, 15:05
              0
              Цитата: kor1vet1974
              А за эти, как вы говорите 422 дня
               Я говорю? Не СМИ? А что на взятие меньше ушло? И резервы в бой не бросали и никого не перемололи?Тогда в чем смысл данной победы?Если резервы противника не пострадали и он еще проводит контрнаступление?"В чём смысл,зарывание секретиков?Приятное ощущение тайны?Никто не знает,что тут зарыто,а мы знаем?"(с)...Да?


              Чего вы кипятитесь ? Я говорил о том, что не перемололи резервы, которые украина готовила для контрнаступления. А разве те части, которые находились на передовой и в частности в районе Артемовска разве не надо было уничтожать ? И разве 70000 уничтоженных боевиков это мало и никакой роли не играет ? Не надо кидаться из одной крайности в другую. Среди этих десятков тысяч большинство были профессионалы и для украины это очень серьезные потери. Если бы не эти потери и потери на других участках фронта за этот период, у украины было бы гораздо больше сил как для контрнаступления, так и для ведения боевых действий вцелом. Так что ваш сарказм совсем не к месту.
      2. bk316
        bk316 Сегодня, 14:07
        0
        Резервы ВСУ копившиеся для контрнаступления по разным оценкам составляли от 200 до 400 тысяч.

        Первый раз такое число вижу. Видел оценки 70-100
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 14:13
          +1
          Цитата: bk316
          Резервы ВСУ копившиеся для контрнаступления по разным оценкам составляли от 200 до 400 тысяч.

          Первый раз такое число вижу. Видел оценки 70-100


          Из-за 70- 100 никто даже заикаться за контрнаступ не стал бы. Этого максимум только на восполнение потерь хватило бы.
    2. Адрей
      Адрей Сегодня, 13:40
      +5
      Цитата: kor1vet1974
      Бабы,понарожали?

      Конечно! Зря они что ли в Европу ездили? Вы тамошних негров видели?laughing
      1. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 13:50
        -1
        В Европу не ездил,с тамошними неграми не знаком.
        1. Адрей
          Адрей Сегодня, 14:01
          +1
          Цитата: kor1vet1974
          В Европу не ездил,с тамошними неграми не знаком.

          Эх, мне тоже не довелось...
          По Вашему серьезному ответу, я так понимаю, сарказм обязателен к озвучиванию? laughing
          1. kor1vet1974
            kor1vet1974 Сегодня, 14:35
            0
            сарказм обязателен к озвучиванию
             А то как же smile Быть серьезным,в наше время,прямая дорога на дурку. laughing
            1. Адрей
              Адрей Сегодня, 14:56
              +1
              Цитата: kor1vet1974
              А то как же Быть серьезным,в наше время,прямая дорога на дурку.

              Или еще куда laughing good
              1. kor1vet1974
                kor1vet1974 Сегодня, 14:59
                +1
                Или еще куда
                 Так один фиг,до пенсии не до живу,а до живу,пенсии не будет.. laughing
                1. Адрей
                  Адрей Сегодня, 15:02
                  0
                  Цитата: kor1vet1974
                  Так один фиг,до пенсии не до живу,

                  Я дожил laughing, но платить мне ее государство не собирается laughing request
              2. kor1vet1974
                kor1vet1974 Сегодня, 15:01
                0
                Мне минусы ставят за мой комментарий, словно с кем-то я ездил в Европу и там знакомился вместе с ними с неграми... laughing laughing laughing
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 14:11
        +1
        Цитата: Адрей
        Вы тамошних негров видели?

        С этими шутки плохи. Они трошки ждать не будут winked
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:10
      +3
      Цитата: kor1vet1974
      Писали об огромных потерях.Так откуда силы,

      Ну, да, практически весь первый состав ВСУ выбит. Даже с западной техникой Вы, же видите уровень профессионализма не тот, как у первого состава.
      1. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 14:37
        -1
        У второго состава и профессионализм уже ниже? Ни сегодня,завтра увидим купола Св.Софии на Владимирском спуске?"Поймали?Поймали!А кто он?Лопух!Я устретил Вас.."(с) smile
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:24
    +5
    Применение хаймерсов по передней линии тут преподносили как безисходность всук..Отнюдь-был определенный расчет.Бойцам нашим-удачи.Держать удар.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:29
    +2
    Для уничтожения нацистов все средства хороши: Работайте Братья!!!
  7. Комментарий был удален.
  8. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:32
    +1
    Химарсами по окопам, это все равно, что Сарматой по сараю. ИМХО.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:39
      +4
      Им то что?Пригнали ракеты на халяву.Можно пулять.Вычислили ,где блиндажи,КП,туда и ударили.Держатся,превозмочь все это нашим ребятам
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 14:08
        +2
        Пригнали ракеты на халяву.Можно пулять.

        Когда понадобится их не будет. А так ничего
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 14:33
          -1
          Когда понадобятся-прибудут.Или заштатники с шавками сошли с планеты Земля?
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:14
      +1
      Цитата: Uprun
      Химарсами по окопам, это все равно, что Сарматой по сараю. ИМХО.

      Похоже наши передовые линии они сравняли не хило. Это от безысходности. Им нужно хоть незначительный, но прорыв. Но, дя этого и есть эшелонированная оборона.
    3. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 14:26
      0
      Из окопа пишешь? Ну как, фигня этот химарс?
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:34
    +2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    На данный момент на некоторых участках ВСУ удалось вклиниться в нашу оборону

    автору нельзя указать , конкретно на каких участках?
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:41
      +2
      Передовые наблюдательные позиции, предполье. Основные позиции не прорваны. Пока.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 14:10
        +2
        А я бы сказал не "пока", а "уже". Самый плохой вариант был бы, если бы они прорвали их с наскока, тогда была бы вероятность обрушения фронта по харьковскому сценарию. Уже это не вышло. Теперь будут серьёзные бои, возможно, Где-то даже продвижение, но катастрофы не будет.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 14:17
        +2
        Цитата: Roma-1977
        Основные позиции не прорваны. Пока.

        Так и весь замысел - прорвать с ходу. Если теряется темп, то наступающие вообще будут, как мишени в тире.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:16
      +2
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      На данный момент на некоторых участках ВСУ удалось вклиниться в нашу оборону

      автору нельзя указать , конкретно на каких участках?

      Подождем официальных сообщений. Если бы были прорывы, то ципсошники мгновенно раздули-бы тему.
  10. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:39
    0
    Цитата: Roma-1977
    Анонсировалось их широкое применение ВСУ, но пока не отмечено. То есть даже эти масштабные атаки - ещё не главный удар. Главный удар будет там, где засветятся все - и беспилотники, и "Леопарды", и Брэдли". Вангую, что это будет в районе Гуляйполя, и очень скоро. Резервов у Всу ещё очень много, и лучшие силы ещё не вступили в бой.

    Да вот поговаривают, что беспилотники массово применить не смогли. Только их массового применения не наблюдалось разве что, а так-то как раз буквально всё и засветилось и в немалых количествах. Сомнительно как-то, что после стольких провальных попыток у укровермахта остались возможности на какое-то там наимасштабнейшее наступление.
    Резервов у Всу ещё очень много, и лучшие силы ещё не вступили в бой.

    Да ладно! Лучшие, в каком смысле? А кого же сейчас кидают в бой? Вундервафли и резервы уже расходуют по полной. "Звезду смерти" вряд ли стоит ожидать.
    Скорее всего, если сегодня укровермахт успеха не поимеет, то в дальнейшем рассчитывать ему особо не на что.
    "Контрнаступ" уж несколько дней как идёт. Только выглядит позорно в свете того, как его распиарили. Потому украинские балаболы стесняются это признать. Кроме того, суперпупер резервы давно лишились девственности. Наши ребятушки прореживали их с завидным постоянством в последнее время на всю глубину укрии.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 14:56
      0
      Две сотни "Леопардов" разных серий и пять сотен "Брэдли" должны где-то всплыть. "Брэдли" - это хороший козырь, и он пока нигде не засветился.
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:11
    0
    Цитата: Roma-1977
    Две сотни "Леопардов" разных серий и пять сотен "Брэдли" должны где-то всплыть. "Брэдли" - это хороший козырь, и он пока нигде не засветился.

    Так вроде уже маленько успели потрепать эти диковинки. В одном месте одновременно они никак не всплывут в таких количествах.
    Это откуда вы взяли 200 леопардов? Передали только 60. Так что все эти цифири пока на перспективу.