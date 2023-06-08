Глава Крыма: Прорабатываются альтернативные варианты наполнения Северо-Крымского канала водой из Днепра

Казалось бы, в начале прошлого года, после успешных действий российской армии на Херсонском направлении, вопрос с питьевой водой в Крыму был решен. Однако после недавнего разрушения дамбы Каховской ГЭС, проблема с пресной водой на полуострове может возникнуть вновь.
В то же время, как заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов, сложившаяся ситуация решается гораздо проще, чем та, которая была до весны 2022 года.
Согласно заявлению чиновника, сейчас уровень воды в Северо-Крымском канале сохраняется на прежнем уровне. Между тем, очевидно, что в будущем он начнет снижаться.
В свою очередь Аксенов заверил, что критического урона сельскому хозяйству полуострова разрушение Каховской дамбы не нанесет. Единственной отраслью, которая может пострадать, является рисовая. Однако глава Крыма подчеркнул, что производителям данной культуры будет оказана финансовая поддержка.
Остальные сельскохозяйственные угодья, на которых выращиваются культуры, требующие меньшего количества воды, будут штатно орошаться из пяти водохранилищ, заполненных на 80%.
Касательно решения проблемы с водоснабжением Крыма в будущем, Аксенов отметил, что прямо сейчас прорабатываются альтернативные варианты наполнения Северо-Крымского канала водой из Днепра. При этом проблема решается довольно просто.
Со слов чиновника, как только ситуация в плане безопасности станет благоприятной, на реке Днепр будут установлены насосы, которые обеспечат подачу воды Северо-Крымском канал до 40 кубометров в секунду. Глава Крыма добавил, что такого объема будет вполне достаточно для мелиорации территории республики.