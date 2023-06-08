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Глава Крыма: Прорабатываются альтернативные варианты наполнения Северо-Крымского канала водой из Днепра

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Глава Крыма: Прорабатываются альтернативные варианты наполнения Северо-Крымского канала водой из Днепра

Казалось бы, в начале прошлого года, после успешных действий российской армии на Херсонском направлении, вопрос с питьевой водой в Крыму был решен. Однако после недавнего разрушения дамбы Каховской ГЭС, проблема с пресной водой на полуострове может возникнуть вновь.


В то же время, как заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов, сложившаяся ситуация решается гораздо проще, чем та, которая была до весны 2022 года.

Согласно заявлению чиновника, сейчас уровень воды в Северо-Крымском канале сохраняется на прежнем уровне. Между тем, очевидно, что в будущем он начнет снижаться.

В свою очередь Аксенов заверил, что критического урона сельскому хозяйству полуострова разрушение Каховской дамбы не нанесет. Единственной отраслью, которая может пострадать, является рисовая. Однако глава Крыма подчеркнул, что производителям данной культуры будет оказана финансовая поддержка.

Остальные сельскохозяйственные угодья, на которых выращиваются культуры, требующие меньшего количества воды, будут штатно орошаться из пяти водохранилищ, заполненных на 80%.

Касательно решения проблемы с водоснабжением Крыма в будущем, Аксенов отметил, что прямо сейчас прорабатываются альтернативные варианты наполнения Северо-Крымского канала водой из Днепра. При этом проблема решается довольно просто.

Со слов чиновника, как только ситуация в плане безопасности станет благоприятной, на реке Днепр будут установлены насосы, которые обеспечат подачу воды Северо-Крымском канал до 40 кубометров в секунду. Глава Крыма добавил, что такого объема будет вполне достаточно для мелиорации территории республики.
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5 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 14:30
    +2
    Если мы освободим земли Новороссии только до Днепра мы всё равно не решим проблему бесперебойного снабжения Крыма водой из Днепра.
    Почему?
    Да потому что потомки древних укров, как авторов создания Русского (Чёрного) моря, обязательно поставят перед собой цель пустить русло Днепра от Киева в сторону Одессы. На что на что а на создание гадостей они за последние годы сильно поднаторели. fool
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:30
    +1
    Со слов чиновника, как только ситуация в плане безопасности станет благоприятной...

    Пока существует нацистская Украина ситуация будет напряжённой!!!
    А какая была радость от того, что СКК стал заполняться водой...
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:36
    +1
    Аксенов говорит чушь.Про ситуацию под контролем и все такое.Сначала надо уничтожить украинство,а это задача на долгие годы.
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:43
    +2
    Не насосы спасут Крым от засухи ,а пара десятков ударов по Банковой ,Конча -заспе или еще где прячутся все эти клоуны и Ко
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:57
    0
    Честно говоря немного сумбурная статья. С питьевой воды на воду для с/х, потом обратно. Или редактор так компоновал текст. Проблем с водой для с/х не будет, с питьевой водой в случае необходимости можно решить вопрос гораздо проще чем весной 2022 г Это при том, что уровень воды в Крымском канале будет падать, а водохранилища заполнены на 80%. Ну если это не успокоительное заявление, а реальность, то тогда действительно дела обстоят не так плохо, как прогнозировали некоторые вроде как специалисты.