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«Способна пробить броню любого западного танка»: в зарубежной прессе оценили применение ракеты «Вихрь» против ВСУ

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«Способна пробить броню любого западного танка»: в зарубежной прессе оценили применение ракеты «Вихрь» против ВСУ

Армейская авиация ВС РФ принимает активное участие в сдерживании наступательных операций ВСУ, уничтожая атакующие боевые порядки неприятеля, купируя прорывы противника и добивая отступающие силы. Многочисленные видео запечатлели эффективную работу российских боевых вертолётов в последние дни. Одним из основных ударных средств винтокрылых машин является противотанковая ракета «Вихрь», на что обратили внимание в западной прессе.


Как указывается в издании Army Recognition, ПТУР «Вихрь» была разработана концерном «Калашников» совсем недавно: её лётные испытания завершились весной 2021 года. Но с тех пор она стала неотъемлемой частью боевого арсенала вертолета Ка-52.

«Вихрь» в состоянии изменить правила игры в современной войне. Как следует из общедоступных данных, ракета способна пробить броню любого современного западного основного боевого танка, включая композитную и реактивную. Сюда входят такие ОБТ, как американский M1 Abrams, немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2

- отмечается в издании, оценивая эффективность ПТУР.

«Вихрь», имея максимальную дальность применения до 10 км (ночью – 5-6 км), благодаря тандемной боеголовке может пробивать до 1000 мм стальной брони, спрятанной за динамической защитой. Целеуказание при управляемом полёте ПТУР осуществляется лазерным лучом, самонаведение – за счёт прицелов с телевизионным (для дневного применения) и с инфракрасным (для ночной работы) каналами.

«Вихрь» может похвастаться вероятностью попадания до 95% по неподвижным целям и до 80% по движущимся. Однако важно отметить, что точность этой ракеты снижается на больших дальностях из-за рассеивания направляющего лазерного луча

- говорится в издании.

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12 комментариев
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  1. Легат
    Легат Сегодня, 14:17
    -9
    Или пробьют тебя, так как нужно подолгу зависать на одном месте. А выстрелил и забыл в новейшее 70-ти процентное вооружение не завезли.
    А если учитывать качество оптики установленной на вертушки, так вообще все печально. На расстояниях близких к максимальным, а это до 10 км (дальность вихря), не представляется возможным отличить не то что одну бронетехнику от другой, выбирая приоритетные цели, но и понять была ли она подбита до этого. А может это вообще макет. Даже целый комбайн с опрыскивателем легко можно принять за бронетехнику противника
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 14:34
      0
      Или пробьют тебя, так как нужно подолгу зависать на одном месте.


      Кто вам сказал что нужно зависать? Пуск возможен как на скорости, так и на режиме висения. Причём, пуск на скорости приоритетный.

      А если учитывать качество оптики установленной на вертушки, так вообще все печально. На расстояниях близких к максимальным, а это до 10 км (дальность вихря), не представляется возможным отличить не то что одну бронетехнику от другой, выбирая приоритетные цели, но и понять была ли она подбита до этого. А может это вообще макет. Даже целый комбайн с опрыскивателем легко можно принять за бронетехнику противника


      А вы хоть раз дело с оптикой вертолёта имели, пусть даже с устаревшей "Радугой"?
      1. Легат
        Легат Сегодня, 14:41
        +1
        Кто вам сказал что нужно зависать? Пуск возможен как на скорости, так и на режиме висения. Причём, пуск на скорости приоритетный.

        Цель все равно нужно удерживать до попадания ракеты. Типа несколько десятков или сотен метров сыграют большую роль для средств поражения противника?
        А вы хоть раз дело с оптикой вертолёта имели, пусть даже с устаревшей "Радугой"?

        Нет, не имел, но очень хотел бы ваше экспертное мнение послушать. Благо сейчас времена не до СВО, лапшу будет сложнее вешать. В особенности интересно послушать, что пилот видит совсем все иначе чем выкладывают на всеобщее обозрение.

        И подскажите, пожалуйста, это что такое на видео приложенное в этой статье? Архивная хроника времен ВОВ?
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 14:51
          0
          Цитата: Легат
          И подскажите, пожалуйста, это что такое на видео приложенное в этой статье? Архивная хроника времен ВОВ?

          Это ночная тепловизионная картинка. Или вы считаете, что на экране тепловизора всё должно быть как на HD TV, резко, четко и в цвете?
          1. Легат
            Легат Сегодня, 15:10
            0
            Ага, желательно в 4K.
            Это вы себя спросите, без всяких ваших глупых сарказмов, так должно быть, или может хотя бы чуточку получше?
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 14:19
    +1
    поэтому нужна ГСН, да это удорожит изделия но и качество даст.
    1. ВПК-65
      ВПК-65 Сегодня, 14:24
      +3
      Цитата: incoggnoto
      поэтому нужна ГСН, да это удорожит изделия но и качество даст
      Или не удорожать изделие, а работать в паре с дешевым БПЛА (который и цель сблизи разглядит и подсветит ее лазером).
  3. Господин ПэЖэ
    Господин ПэЖэ Сегодня, 14:44
    +1
    Целеуказание при управляемом полёте ПТУР осуществляется лазерным лучом, самонаведение – за счёт прицелов с телевизионным (для дневного применения) и с инфракрасным (для ночной работы) каналами

    Шта? Какое целеуказание? Какое самонаведение?
    Автор, переходи на более легкие наркотики.
    ПТУР "Вихрь" имеет лазерно-лучевое наведение, никакой ГСН на ней нет. Соответственно нет никакого целеуказания. И никакого самонаведения.
    1. cmax
      cmax Сегодня, 14:58
      0
      Цитата: Господин ПэЖэ
      никакой ГСН на ней нет

      А жаль, этого очень ведь не хватает для уверенного поражения цели и сохранения жизней экипажа вертолета. Надеемся, когда нибудь увидеть ракету в такой комплектации.
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 15:09
        0
        Опытный оператор поражает цели увереннее, чем ГСН на ПТУР "3-его поколения", ибо алгоритмы самонаведения ещё далеки от совершенства. А жизни экипажа сохраняются при незалетании в зону ответного огня. ПТУР "Вихрь" - великолепная система, позволяющая уверенно поразить любой современный танк именно находясь вне зоны ответного огня, кроме того она обладает сверхзвуковой скоростью и пробитием в метр гомогеной брони по нормали. А для более серьёзных целей есть "ЛМУР", он же "305", со всякими свистелками и самонаводилками.
    2. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 15:01
      0
      Цитата: Господин ПэЖэ
      ПТУР "Вихрь" имеет лазерно-лучевое наведение, никакой ГСН на ней нет. Соответственно нет никакого целеуказания

      А разве лазерная подсветка не является вариантом целеуказания?
  4. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 14:58
    0
    На видео теплак "вырви глаз" видимо называется.