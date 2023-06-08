«Способна пробить броню любого западного танка»: в зарубежной прессе оценили применение ракеты «Вихрь» против ВСУ

«Вихрь» в состоянии изменить правила игры в современной войне. Как следует из общедоступных данных, ракета способна пробить броню любого современного западного основного боевого танка , включая композитную и реактивную. Сюда входят такие ОБТ, как американский M1 Abrams, немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2

«Вихрь» может похвастаться вероятностью попадания до 95% по неподвижным целям и до 80% по движущимся. Однако важно отметить, что точность этой ракеты снижается на больших дальностях из-за рассеивания направляющего лазерного луча