Военное обозрение
Войти Регистрация

Командующий СВ ВСУ Сырский доложил Зеленскому о переходе ВСУ к позиционным боям под Артёмовском

23
Командующий СВ ВСУ Сырский доложил Зеленскому о переходе ВСУ к позиционным боям под Артёмовском

Противник так и не смог прорвать фланги в районе Артемовска, несмотря на брошенные в бой большие силы. По данным украинских источников, на данном направлении ВСУ переходят к позиционной обороне.


Новое контрнаступление, на котором так настаивал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, захлебнулось, атаковавшие позиции российских войск подразделения 56-й мотопехотной и 57-й механизированной, а также 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ переходят к позиционным боям.

Такие новости приходят из Киева, сообщается, что Сырский уже доложил Зеленскому о провале плана быстрого прорыва. Скорей всего, давление на оборону российских войск будет продолжено, но уже гораздо меньшими силами. Вероятен вариант, при котором произойдет ротация подразделений ВСУ на этом участке, наиболее "боевые" бригады отправятся на другие направления, в частности, на Запорожское.

Стоит отметить, что информация не официальная, поэтому подтвердить ее нет возможности. Вполне может быть, что это очередной вброс Киева с целью заставить нас поверить, что на этом направлении больше наступления не будет.

Но вот что точно имеет место - это запрет офиса Зеленского публиковать какую-либо информацию о контрнаступлении, а также комментировать появляющиеся в Сети снимки подбитой украинской техники. Касается это абсолютно всех, включая прессу, ТГ-каналы, телевидение и т.д. Официальная позиция Киева - "мы не признаем наступления и потерь", а все показанное - это пропаганда Москвы, подкрепляемая старыми снимками, сделанными "неизвестно где".

Впрочем, хоть признают в Киеве наступление, хоть не признают, оно идет и ВСУ несут потери, причем большие. Сколько не скрывай информацию, а она все равно вылезет наружу. Как киевский режим будет это объяснять - не понятно.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
23 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:40
    0
    Так,тут сдулись.Превосходно.Разбирайтесь и дальше,на молекулы
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:06
      +2
      Сдулись, не сдулись, оставим эти предположения отечественным новостным телепрограммам.
      Куда актуальнее сейчас возобновить уничтожение критической инфраструктуры в центре и на западе Украины, с тем, чтобы затруднить поставку с запада оружия и "поднять" тонус тыловым частям ВСУ, куда с фронта поедут зализывать раны "герои".
      Пока запад не восполнил поредевшее ПВО Украины и не поставил самолёты на Украину, сейчас самое время добить аэродромы на западе Украины.
    2. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 14:12
      -1
      По данным тех же xoxлов - в "контрнаступе" задействовано уже около трети всех наличных xoxляцких войск.
      А Сырский и иже с ним всё никак не решаться признать начало обещанного наступления состоявшимся...
      Пучат глаза и обещают, что чего-чего, а будущее наступление незамеченным не останется.
      А это так пока - розвидка боем...
      Под девять тысяч погибших и пропавших без вести за пять дней, а у них всё - розвидка!..
      Скоро все основные "гвардии наступа" в розвидку отправятся.
      В Могилёвскую губернию... am
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:42
    +1
    Объяснять? Кстати, причин будет много, нет, летаков, мало ракет большой дальности, отсутствие ПВО и ВМФ и т.д. по списку. Ну не шмогла я ....
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:17
      0
      Цитата: Uprun
      Объяснять? Кстати, причин будет много, нет, летаков, мало ракет большой дальности, отсутствие ПВО и ВМФ и т.д. по списку. Ну не шмогла я ....

      Думаю англосаксы заранее знали будущий результат, поэтому они спокойно воспримут очередное наступление-отступление ВСУ и в прежнем режиме начнут накачивать Украину оружием.
      Рассуждения о том, что янки и бритты выдохнутся и пойдут на попятную похоже не имеют под собой никаких оснований. Они будут "играть" в долгую в расчёте на то что эта война продлится десятилетия поэтому киевский плач и бесконечные отговорки шута и его свиты им до лампочки - украинская птичка попалась в их силки и будет теперь трепыхаться до тех пор покуда это будет нужно англосаксам.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:44
    +2
    Жив курилка...Кончайте нациста парни, жаль верёвку на него тратить.
  4. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 13:45
    +1
    Официальная позиция Киева - "мы не признаем наступления и потерь"
     Грамотно,ведут ,собаки.Провалится наступ-агрессия Москвы,не провалится,вооот как они нас боятся,сами бегут.Но в обоих случаях,дальнейшая помощь Запада гарантирована.
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 13:50
      0
      Это своему населению они могут втирать, что контрнаступа не было, но запад получает информацию не из украинских СМИ
      1. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 14:04
        0
        но запад получает информацию не из украинских СМИ
        Естественно,но своему населению втирают мозги.
        1. 1976AG
          1976AG Сегодня, 14:10
          0
          Цитата: kor1vet1974
          но запад получает информацию не из украинских СМИ
          Естественно,но своему населению втирают мозги.


          Ну помощь запада и от мнения населения не зависит. А население, конечно какое то время будут верить, но помимо СМИ информация и по неофициальным каналам проходит. И чем больше людей на передовой знают правду (а таковых будет очень много), тем быстрее правда и до остальных дойдет.
  5. yuri bakster
    yuri bakster Сегодня, 13:46
    0
    а як же,подземный ход до куева....?)
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:50
    +2
    Конечно, это все фейки и пропаганда Кремля. А на самом деле бандерлоги все еще удерживают Бахмут. Бу-га-га.
  7. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 13:52
    +1
    . По данным украинских источников, на данном направлении ВСУ переходят к позиционной обороне.

    Жаль, если так. А то можно было бы в скором времени и Харьков вернуть
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 13:58
      0
      Там уже один раз спецназ на Тиграх с Тайфунами покатался, вышло так себе.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:13
      -1
      Цитата: igorbrsv
      Жаль, если так. А то можно было бы в скором времени и Харьков вернуть

      Сегодня в эфире «Место встречи» прозвучала реплика от гостя (не считаю его каким-то шибким государственным деятелем), который сказал, что у ГШ РФ (МО РФ) не было НИКАКИХ ПЛАНОВ ЗАХВАТА (ВОЗВРАТА) ХЕРСОНА!!!
      Понимаете? Херсон - установленная законом российская территория! А вы про какой-то украинский Харьков...
  8. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 13:57
    0
    А Василец недавно вещал что Сырский вместе с Залужным находится присмерти
  9. Комментарий был удален.
  10. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 13:59
    -1
    Наркоту всю зелька употребил аж хероям не хватило для контрнахрюка а без неё херои бегут постоянно.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:03
    0
    Сырский уже доложил Зеленскому о провале плана быстрого прорыва... на данном направлении ВСУ переходят к позиционной обороне
    Как отметил автор статьи информация не проверенная поэтому подождем, что завтра скажут с нашей стороны.
    позиция Киева - "мы не признаем наступления и потерь", а все показанное - это пропаганда Москвы
    А, что остается делать. Но хоть какими методами не запрещай, а правда найдет дорожку. Да и западные кураторы на местах в отличии от западных СМИ должны обладать реальной или близкой к этому информацией.
  12. БойКот
    БойКот Сегодня, 14:04
    0
    Как киевский режим будет это объяснять - не понятно.
    А зачем режиму что-то объяснять, и кому главное? В задачи пропаганды объяснение не входит, а вот запудривание мозгов - обязательно. Этим они и будут заниматься.
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:06
    0
    Командующий СВ ВСУ Сырский доложил Зеленскому о переходе ВСУ к позиционным боям под Артёмовском
    . Не очевидное, но вероятное... противник не будет размазывать свои силы, туда сюда, а попытается сконцентрироваться усилию в одном, двух конкретных местах, что б усилить давление на наши войска.
    Логично, в общем, сил у них не так, что б много и большего, пока не предвидится.
  14. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:06
    +1
    Трудно представить иную стратегию самоназначенного верховного, чем уничтожение всего украинского, что шевелится и держит оружие; всеми имеющимися у России видами вооружения (пусть даже и на новых физических принципах).
    Любой правитель не должен доводить своё правление до предела, когда народ, вверивший ему полномочия, перестаёт понимать происходящее и начинает просто ненавидеть эту правящую элиту.
    Правильнее заслужить народное уважение и признание, чем подобострастие, вызванное массовым оглуплением...
    Можно обманывать часть народа всё время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ всё время
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 14:14
      0
      Можно обманывать часть народа всё время, и весь народ некоторое время, но нельзя обманывать весь народ всё время

      Это правильно. НО.
      А есть ли этот народ? Я все больше убеждаюсь, что нет никакого украинского народа. Есть этносы, принадлежащие к другим народам, кочующие по этой территории.
  15. ВПК-65
    ВПК-65 Сегодня, 14:15
    0
    Официальная позиция Киева - "мы не признаем наступления и потерь"
    - ну "мясо" он допустим спишет, а за технику западную он как отчитываться будет? оформит как "утрату казенного имущества армейским методом пр-ба"?