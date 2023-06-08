Командующий СВ ВСУ Сырский доложил Зеленскому о переходе ВСУ к позиционным боям под Артёмовском

Противник так и не смог прорвать фланги в районе Артемовска, несмотря на брошенные в бой большие силы. По данным украинских источников, на данном направлении ВСУ переходят к позиционной обороне.
Новое контрнаступление, на котором так настаивал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, захлебнулось, атаковавшие позиции российских войск подразделения 56-й мотопехотной и 57-й механизированной, а также 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ переходят к позиционным боям.
Такие новости приходят из Киева, сообщается, что Сырский уже доложил Зеленскому о провале плана быстрого прорыва. Скорей всего, давление на оборону российских войск будет продолжено, но уже гораздо меньшими силами. Вероятен вариант, при котором произойдет ротация подразделений ВСУ на этом участке, наиболее "боевые" бригады отправятся на другие направления, в частности, на Запорожское.
Стоит отметить, что информация не официальная, поэтому подтвердить ее нет возможности. Вполне может быть, что это очередной вброс Киева с целью заставить нас поверить, что на этом направлении больше наступления не будет.
Но вот что точно имеет место - это запрет офиса Зеленского публиковать какую-либо информацию о контрнаступлении, а также комментировать появляющиеся в Сети снимки подбитой украинской техники. Касается это абсолютно всех, включая прессу, ТГ-каналы, телевидение и т.д. Официальная позиция Киева - "мы не признаем наступления и потерь", а все показанное - это пропаганда Москвы, подкрепляемая старыми снимками, сделанными "неизвестно где".
Впрочем, хоть признают в Киеве наступление, хоть не признают, оно идет и ВСУ несут потери, причем большие. Сколько не скрывай информацию, а она все равно вылезет наружу. Как киевский режим будет это объяснять - не понятно.