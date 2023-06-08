Российские войска пытаются выбить противника, вклинившегося в первую линию обороны на Ореховском участке

Продолжает поступать информация с линии фронта, нашим войскам удалось удержать позиции, не допустив прорыва ВСУ. По имеющимся данным, противник предпринял три атаки, все они были отбиты.На 13:00 ситуация на Запорожском направлении выглядит так: наши основные атаки ВСУ отбили, сейчас предпринимают усилия по выковыриванию противника из занятой первой линии обороны на Ореховском участке. У "немцев", так наши называют всушников на фронте, большие потери как в личном составе, так и в бронетехнике. К сожалению, имеются потери и у нас, бои шли ожесточенные, это неизбежно.Основные силы противника отброшены, добиться успеха они не сумели, но наступление на этом не закончено, сейчас командование ВСУ стягивает резервы, в ближайшее время начнется очередная волна атак. Противник поставил задачу прорвать нашу оборону, после чего в прорыв будут введены дополнительные силы, которые дожидаются во втором эшелоне.Активизировалась украинская артиллерия, удары наносятся по позициям российской армии, российская отвечает, причем весьма активно. Наши ждут начала очередного штурма. По радиоперехватам стало известно, что на той стороне уже появились "отказники", некоторые подразделения ВСУ отказываются идти в наступление при такой плотности артиллерийского огня, да еще и между минных полей, которые так и не получилось снять.В то же время, командование гонит подразделения ВСУ в атаку, им необходимо прорвать оборону российских сил, чтобы выйти на оперативный простор. С передовой передают, что возникает такое ощущение, как будто ВСУ хотят завалить наши позиции телами. Таких плотных боев, как сегодня, давно уже не было.