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Российские войска пытаются выбить противника, вклинившегося в первую линию обороны на Ореховском участке

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Российские войска пытаются выбить противника, вклинившегося в первую линию обороны на Ореховском участке

Продолжает поступать информация с линии фронта, нашим войскам удалось удержать позиции, не допустив прорыва ВСУ. По имеющимся данным, противник предпринял три атаки, все они были отбиты.


На 13:00 ситуация на Запорожском направлении выглядит так: наши основные атаки ВСУ отбили, сейчас предпринимают усилия по выковыриванию противника из занятой первой линии обороны на Ореховском участке. У "немцев", так наши называют всушников на фронте, большие потери как в личном составе, так и в бронетехнике. К сожалению, имеются потери и у нас, бои шли ожесточенные, это неизбежно.

Основные силы противника отброшены, добиться успеха они не сумели, но наступление на этом не закончено, сейчас командование ВСУ стягивает резервы, в ближайшее время начнется очередная волна атак. Противник поставил задачу прорвать нашу оборону, после чего в прорыв будут введены дополнительные силы, которые дожидаются во втором эшелоне.

Активизировалась украинская артиллерия, удары наносятся по позициям российской армии, российская отвечает, причем весьма активно. Наши ждут начала очередного штурма. По радиоперехватам стало известно, что на той стороне уже появились "отказники", некоторые подразделения ВСУ отказываются идти в наступление при такой плотности артиллерийского огня, да еще и между минных полей, которые так и не получилось снять.

В то же время, командование гонит подразделения ВСУ в атаку, им необходимо прорвать оборону российских сил, чтобы выйти на оперативный простор. С передовой передают, что возникает такое ощущение, как будто ВСУ хотят завалить наши позиции телами. Таких плотных боев, как сегодня, давно уже не было.
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10 комментариев
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  1. barclay
    barclay Сегодня, 14:15
    +4
    Очень похоже, что началось... Силы и стойкости нашим парням!
  2. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 14:17
    0
    По имеющимся данным, противник предпринял три атаки, все они были отбиты.

    Российские войска пытаются выбить противника, вклинившегося в первую линию обороны на Ореховском участке

    Одно из этого фейк. winked
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 14:44
      +1
      Цитата: BlackMokona
      Одно из этого фейк.

      При всем уважении Вы не правы. Существует такое определение как "предполье" (Если есть оно. А должно быть по теории). Встречные бои на нем не могут быть охарактеризованы как успех одной из сторон hi
  3. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 14:19
    +2
    Силы, стойкости, терпения и мужества нашим парням!!!!
    Бейте фашисткого гада-как прадеды, деды и отцы били!!!!
    Победа будет за нами!!!!!!
    Храни вас Бог всех воинов!!!
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:20
    +1
    Битва идет серьезная,ожесточенная.Ночью наверняаа попрут.На захваченные участки подтянут резервы...Сносить там надо все а едрене фене...
  5. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 14:27
    0
    На 13:00 ситуация на Запорожском направлении выглядит так: наши основные атаки ВСУ отбили

    До чего же коряво пишут. Вот и пойми из этой фразы кто чьи атаки отбил. То ли наши войска отбивали атаки ВСУ, то ли наоборот. request
  6. Тёплый Ватник
    Тёплый Ватник Сегодня, 14:47
    0
    атаки отбили, а первую линию обороны противник занял. кто то пздит?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:03
      0
      Просто -туман войны.Сейчас будут врать все.Всуки-что прорвали первую линию,мы-оборона крепка,как никогда,крошим десятками бронетехнику,тысячами всук.Истину знают бойцы та,мы только догадываемся.
  7. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 14:51
    0
    «дополнительные силы, которые дожидаются во втором эшелоне»
    вот по ним бы хорошо отработать ракетами, чтобы резервов не осталось у фашистов
  8. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 15:00
    0
    " ils rapportent qu'il y a un tel sentiment que les forces armées ukrainiennes veulent remplir nos positions avec des corps"
    Rien de nouveau des anciens combattants Français nous ont raconté les mêmes histoires les troupes Nord Vietnamiennes étaient envoyées comme de la chair à canon, les premiers "nettoyaient" les champs de mines disposées autour des fortins et les corps suivants s’empilaient sur les barbelés , sur les défenses jusqu'à ce que : soit il n'y ai plus d'assaillants, soit la défense soit submergée..
    35.ans après ils en parlaient encore avec émotion...
    D'anciens combattants de l'autre coté (Vietnamiens) me confiaient que pour 4 combattants il y avait un "commissaire" chargé de leur ôter l'envie de faire demi-tour ...
    La même méthode est peut être utilisée envers les Ukrainiens qui refusent ?

    «Они сообщают, что есть такое ощущение, что ВСУ хотят заполнить наши позиции телами» Ничего нового французские ветераны не рассказывали нам те же истории, что северовьетнамские войска посылали как пушечное мясо, первыми «расчищали» минные поля, устроенные вокруг фортов, а следующие трупы громоздились на колючей проволоке, на оборонительных сооружениях до тех пор, пока: либо нападающих больше нет, Либо обороняется, либо захлестывает. 35 лет спустя они все еще говорили об этом с эмоциями... Ветераны с той стороны (вьетнамцы) мне доверились, что на 4 бойца был "комиссар", отвечающий за снятие их желания повернуть назад... Возможно, тот же метод применяется против украинцев, которые отказываются?