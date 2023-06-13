«Флагман Эрдогана» в Стамбуле

L400 «Анадолу» в Стамбуле на фоне дворца Топкапы и Айя-Софии, май 2023 г. Фото автора
Оказавшись в Стамбуле накануне президентских выборов, я никак не ожидал встретить в центре города новейший универсальный десантный корабль (а де-факто авианосец) L400 «Анадолу» («Anadolu») с полным комплектом вооружения на борту. Он был ошвартован у пристани Сарайбурну – рядом с султанским дворцом Топкапы и парком Гюльхане.
Столь козырное место выбрано явно не случайно: флагман турецкого флота должен был продемонстрировать растущую военную мощь страны и её успехи в области передовых технологий. Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывал, что такая демонстрация принесёт ему определённые дивиденды, поскольку именно он считается инициатором и вдохновителем постройки этого корабля. А то, что население Стамбула всегда находилось в оппозиции к центральной власти, ни для кого не являлось секретом. Возможно, план турецкого лидера оправдался – на выборах он победил.
Проработка вопроса о строительстве для ВМС Турции универсального десантного корабля (УДК) началась в 2006 году. После долгих обсуждений различных вариантов Управление оборонной промышленности остановило свой выбор на проекте испанской судостроительной фирмы Navantia, по которому в 2010 году был построен УДК L61 «Хуан Карлос I» («Juan Carlos I»).
Официально «Хуан Карлос I» именуется Buque de Proyección Estratégica – «корабль стратегического развёртывания». Это первый в мире универсальный десантный корабль, оснащённый полётной палубой с носовым трамплином. Его основными задачами считаются десантные операции (доставка и высадка войск на значительном удалении от метрополии), воздушная поддержка сухопутных войск на приморском фланге, обеспечение ПВО и ПЛО соединений флота, участие в миротворческих и гуманитарных миссиях.
«Хуан Карлос I» может быть укомплектован в двух вариантах: в качестве десантного и в качестве авианосного. Соответственно предусматривается и разный состав его авиагруппы. Стандартная схема – 11 самолётов AV-8B «Харриер»/«Матадор» и 12 вертолётов. Но уже изначально в проект закладывалась возможность замены «Матадоров» истребителями пятого поколения F-35B.
Родоначальника серии авианесущих УДК мне довелось увидеть лишь один раз и то издалека. На этом снимке, сделанном в 2016 г., «Хуан Карлос I» стоит в гавани военно-морской базы Рота на атлантическом побережье Испании. О высоте надводного борта корабля даёт наглядное представление стоящий рядом с ним фрегат типа «Санта-Мария» (испанский вариант американского «Оливер Перри»). Фото автора
Концептуально УДК «Хуан Карлос I» близок к итальянскому авианосцу «Кавур» («Cavour»), но более ориентирован на выполнение амфибийных операций, а за счёт меньшей скорости хода и не столь сложного радиоэлектронного вооружения он заметно дешевле в постройке и эксплуатации.
Проект удачно вписывается в современную тенденцию создания «сверхуниверсальных» боевых кораблей. Вполне логично, что он был выбран в качестве прототипа новых УДК австралийского флота. Два таких корабля – L02 «Канберра» («Canberra») и L01 «Аделаида» («Adelaide») – вошли в состав ВМС Австралии в 2014–2015 гг. Любопытно, что их корпуса строились в Испании, а окончательно достраивались в австралийском Вильямстауне.
Австралийские УДК «Канберра» (L02) и «Аделаида» (L01) в Сиднее, 2019 г. Фото автора
Четвёртым УДК типа «Хуан Карлос I» стал L400 «Анадолу». Но, в отличие от австралийских кораблей, он полностью строился в Турции. Работы на верфи Sedef Tuzla Tersanesi (Тузла, Стамбул) начались 30 апреля 2016 года. Официальная закладка корабля состоялась в 310-метровом строительном доке 7 февраля 2018, спуск на воду (вывод из дока) – 4 мая 2019 года. Но из-за пандемии ковида достройка УДК затянулась. На ходовые испытания он вышел только 22 июня 2022 года. А торжественная церемония передачи корабля ВМС Турции, на которой присутствовал Эрдоган, состоялась 10 апреля 2023.
Таким образом, полный цикл постройки занял 7 лет. Согласно первоначальным планам, «Анадолу» должен был войти в строй на два года раньше.
Кстати, название «Анадолу» – чисто географическое: так по-турецки называется полуостров Анатолия (он же Малая Азия), на котором расположена большая часть современной Турции.
Первоначальный проект УДК «Анадолу». Схема: Turkish Defence Agency
Конструктивно турецкий корабль повторяет свой испанский прототип. Он имеет «авианосную» архитектуру с полётной палубой размерами 201,9 х 32 м и двумя самолётоподъёмниками. Внутри корпуса расположены подпалубный ангар площадью 990 кв. м, десантные помещения и док-камера площадью 1 165 кв. м для десантно-высадочных средств. Максимальная длина УДК – 232 м, ширина – 32 м, осадка – 6,9 м.
Главная энергетическая установка (ГЭУ) «Анадолу» отличается от «Хуана Карлоса». Она включает 5 дизель-генераторов Navantia мощностью по 11 000 л. с. (на испанском УДК – 2 дизель-генератора и 1 газотурбогенератор) и две поворотные винторулевые колонки Siemens-Schottel с маршевыми электродвигателями общей мощностью 30 000 л. с. и парой винтов – тянущим и толкающим. Кроме того, имеются два подруливающих устройства.
Такая схема ГЭУ обеспечивает кораблю хорошую манёвренность, высокую экономичность на малых ходах, низкий уровень вибрации и физических полей, а также ряд преимуществ, связанных с отсутствием традиционных рулей и гребных валов.
«Анадолу», как и «Хуан Карлос I», может быть укомплектован в двух конфигурациях: как универсальный десантный корабль-док и как лёгкий авианосец. В первом случае его полное водоизмещение составляет 27 079 т, а скорость полного хода – 19,5 узла. Во втором случае – 24 660 т и 21 узел соответственно. Расчётная дальность плавания экономическим ходом – 9 000 миль. Экипаж по штату насчитывает 261 чел., в том числе 30 офицеров и 49 унтер-офицеров.
L400 «Анадолу» у пристани Сарайбурну в Стамбуле, май 2023 г. Фото автора
Главная особенность архитектуры кораблей семейства – наличие носового трамплина с углом подъёма 12 градусов. До постройки «Хуана Карлоса I» таким трамплином оснащались исключительно авианосцы. Он даёт возможность использовать реактивные самолёты с укороченным взлётом, том числе американские F-35B. И УДК приобретают принципиально новые возможности. Неслучайно их всё чаще называют «кораблями проекции силы», хотя формально они остаются в классе десантных и несут на борту литеру «L».
Благодаря носовому трамплину в сочетании с другими конструктивными особенностями, УДК «Анадолу» приобретает возможности лёгкого авианосца. Фото автора
Однако с самолётами F-35B вышел облом. После приобретения Турцией, без согласования с командованием НАТО, российских ЗРК С-400 разразился скандал, и США продавать Эрдогану истребители пятого поколения отказались. Вот тогда и был взят курс на создание палубных беспилотников. Мера вынужденная, но она оказалась весьма и весьма перспективной.
Ширина трамплина – чуть больше половины ширины корпуса корабля. Этого достаточно для старта истребителя F-35B, а для БПЛА – тем более. Фото автора
Вообще Турция в области разработки и производства БПЛА достигла определённых успехов. Получивший широкую известность поршневой разведовательно-ударный беспилотник «Байрактар» (Bayraktar) TB2 компании Baykar, пожалуй, несколько переоценён в СМИ, но тем не менее является вполне надёжным аппаратом, способным решать достаточно широкий круг задач. Именно он и стал прототипом нового, уже чисто морского дрона TB3.
О разработке палубного «Байрактора» впервые было объявлено в феврале 2021 года, а в марте 2023 состоялся его первый полёт. TB3, по сравнению со своим предшественником, стал заметно тяжелее, он оснащён новым двигателем и имеет складывающиеся крылья с увеличенным на 2 метра размахом. Существенной модернизации подверглось его радиоэлектронное оборудование, а полезная нагрузка выросла почти вдвое – со 150 до 280 кг. Максимальная скорость – 300 км/ч. Предполагается, что на борту «Анадолу» может базироваться от 30 до 50 БПЛА «Байрактар» TB3.
«Байрактар» TB3 на палубе «Анадолу». Фото: Wikipedia
Однако главной сенсацией в области палубной авиации стало другое изделие компании Baykar – реактивный малозаметный палубный БПЛА «Кызылэлма» (Kizilelma). Это весьма серьёзный аппарат, созданный в рамках проекта боевого беспилотного авиационного комплекса MIUS. Предполагается, что он будет выпускаться в двух вариантах – дозвуковом (MIUS-A) и сверхзвуковом (MIUS-B). Его взлётная масса – около 6 тонн, из которых более 1,5 тонны – полезная нагрузка.
БПЛА будет оснащаться тремя вариантами двигателей – украинскими АИ 25ТЛТ, АИ-322Ф либо турецким TF-6000. Он может находиться в воздухе в течение 5–6 часов на высоте 12 км. Система управления связана с сетью передачи данных SATCOM, и потому дальность полёта, как заявляют в компании Baykar, ограничена лишь запасом топлива.
Как было заявлено, для обеспечения горизонтального взлёта и посадки реактивных БПЛА палубу УДК «Анадолу» в ближайшее время предполагается оснастить специальными разгонными устройствами и аэрофинишёрами.
Кстати, слово Kizilelma в переводе с турецкого означает «Красное яблоко». Столь странное для европейца название заимствовано из тюркской мифологии, в которой «Красным яблоком» именуется некий «город золотой» – райское место, которое в конце пути обретут странствующие кочевники...
БПЛА «Кызылэлма» на палубе «Анадолу», май 2023 г. Фото автора
Первый полёт опытного образца «Красного яблока» (с двигателем АИ-322Ф) состоялся 14 декабря 2022 года. Он же находился на палубе и во время официальной передачи УДК «Анадолу» военно-морскому флоту. Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии, сказал, что новый флагман турецких ВМС стал первым в мире полноценным кораблём-носителем ударных беспилотных летательных аппаратов, и что «Турция войдёт в число мировых лидеров в сфере технологий, систем и решений, меняющих ситуацию на местах».
Помимо БПЛА, во время церемонии ввода в строй на полётной палубе «Анадолу» находились вертолёты – противолодочные Sikorsky S-70B-28 «Сихок» и боевые Bell AH-1W «Супер-Кобра». В варианте УДК на борту корабля будут базироваться 14 вертолетов: четыре T-129 ATAK (турецкий ударный вертолёт на базе А-129 «Мангуст»), 8 транспортных AS-532 (или CН-47F «Чинук») и два противолодочных S-70B.
Вертолёт S-70B «Сихок» на палубе «Анадолу». Фото автора
Вид на УДК «Анадолу» с проходящего мимо круизного лайнера. На палубе хорошо видны БПЛА «Байрактар» TB3, «Кызылэлма» и вертолёты. Фото автора
Как десантно-штурмовой корабль «Анадолу» имеет внушительный грузовой отсек и доковую камеру, вмещающую четыре десантных катера типа LCM или два десантных корабля на воздушной подушке типа LCAC. На грузовых палубах могут разместиться 29 основных боевых танков или другая военная и прочая техника.
Кормовая часть УДК «Анадолу» с аппарелью док-камеры. Фото автора
Оборонительное вооружение корабля состоит из пяти 25-мм орудий национальной разработки (фирмы Aselsan) и двух американских 20-мм зенитных артиллерийских комплексов «Вулкан-Фаланкс». В официальных характеристиках также значится ЗРК RAM американского производства, однако он не просматривается – вероятно, пока не установлен.
25-мм артустановка фирмы Aselsan на носовом спонсоне левого борта. Фото автора
Боевая информационно-управляющая система (БИУС) корабля GENESIS-ADVENT – совместная разработка турецких компаний Aselsan и Havelsan. Главное средство наблюдения за воздушным и надводным пространством средней и большой дальности – трёхкоординатная РЛС SMART-S Mk.2. Она разработана ведущей европейской (голландско-французской) компанией Thales, но её приёмо-передающие модули также производятся фирмой Aselsan.
Носовая часть надстройки-«острова». На мачте виден антенный пост РЛС SMART-S Mk.2 с фазированной решёткой. Фото автора
Управление взлётом и посадкой летательных аппаратов в любых погодных условиях обеспечивает РЛС Leonardo SPN-720. Кроме того, имеются навигационные РЛС, системы космической связи, средства РЭБ и гидролокатор для обнаружения подводных диверсантов.
Кормовая часть надстройки. Виден зенитный артиллерийский комплекс «Вулкан-Фаланкс», а на бортовом спонсоне – одна из многочисленных установок пассивных помех. Фото автора
Есть все основания считать постройку авианесущего УДК «Анадолу» этапным событием для турецкого флота. Корабль стал не только крупнейшей боевой единицей ВМС Турции за всю их историю (знаменитый дредноут «Явуз» был меньше), но и поднял статус флота, придав ему принципиально новые возможности.
Однако останавливаться на достигнутом турецкое правительство во главе с «новоявленным султаном» Эрдоганом не собирается. Ещё в 2017 году, до спуска «Анадолу» на воду, было объявлено о планах строительства второго однотипного корабля. Ему даже присвоили имя – «Тракия» (Trakya – так по-турецки звучит название провинции Фракия).
Но аппетит приходит во время еды – Эрдогану захотелось большего. По его заданию руководство судостроительной компании Sedef в кооперации с испанским концерном Navantia приступили к проектированию более крупного и мощного авианесущего корабля. И на церемонии ввода «Анадолу» в строй президент Турции во всеуслышание заявил: «Мы планируем строительство полноценного авианосца». Что ж, как говорится, поживём – увидим.
«Анадолу» в Стамбуле. На заднем плане видна башня Беязит. Фото автора