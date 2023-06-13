«Флагман Эрдогана» в Стамбуле



L400 «Анадолу» в Стамбуле на фоне дворца Топкапы и Айя-Софии, май 2023 г. Фото автора



Родоначальника серии авианесущих УДК мне довелось увидеть лишь один раз и то издалека. На этом снимке, сделанном в 2016 г., «Хуан Карлос I» стоит в гавани военно-морской базы Рота на атлантическом побережье Испании. О высоте надводного борта корабля даёт наглядное представление стоящий рядом с ним фрегат типа «Санта-Мария» (испанский вариант американского «Оливер Перри»). Фото автора



Австралийские УДК «Канберра» (L02) и «Аделаида» (L01) в Сиднее, 2019 г. Фото автора



Первоначальный проект УДК «Анадолу». Схема: Turkish Defence Agency



L400 «Анадолу» у пристани Сарайбурну в Стамбуле, май 2023 г. Фото автора



Благодаря носовому трамплину в сочетании с другими конструктивными особенностями, УДК «Анадолу» приобретает возможности лёгкого авианосца. Фото автора



Ширина трамплина – чуть больше половины ширины корпуса корабля. Этого достаточно для старта истребителя F-35B, а для БПЛА – тем более. Фото автора



«Байрактар» TB3 на палубе «Анадолу». Фото: Wikipedia



БПЛА «Кызылэлма» на палубе «Анадолу», май 2023 г. Фото автора



Вертолёт S-70B «Сихок» на палубе «Анадолу». Фото автора



Вид на УДК «Анадолу» с проходящего мимо круизного лайнера. На палубе хорошо видны БПЛА «Байрактар» TB3, «Кызылэлма» и вертолёты. Фото автора



Кормовая часть УДК «Анадолу» с аппарелью док-камеры. Фото автора



25-мм артустановка фирмы Aselsan на носовом спонсоне левого борта. Фото автора



Носовая часть надстройки-«острова». На мачте виден антенный пост РЛС SMART-S Mk.2 с фазированной решёткой. Фото автора



Кормовая часть надстройки. Виден зенитный артиллерийский комплекс «Вулкан-Фаланкс», а на бортовом спонсоне – одна из многочисленных установок пассивных помех. Фото автора



«Анадолу» в Стамбуле. На заднем плане видна башня Беязит. Фото автора