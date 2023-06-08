БМД-4М вооружена 100-мм орудием, способным стрелять ПТУР, 30-мм автоматической пушкой и пулеметами. Это позволяет поражать широкий спектр целей, от бронетехники до укрепленных позиций. Данная комбинация систем вооружения не имеет себе равных среди БМП

Это позволяет машине быть очень маневренной на различных участках местности, обеспечивая быстрое реагирование на меняющиеся условия боя. Она способна быстро захватывать и удерживать важнейшие точки, такие как перекрестки, мосты и стратегически важные объекты. Эта может подрывать [целостность фронта] и изолировать линии снабжения ВСУ, что потенциально способно изменить стратегический баланс в пользу российских войск.

Этот сценарий подчеркивает стратегическое преимущество, которое БМД-4М может обеспечить в ходе боевых действий