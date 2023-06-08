«Комбинация систем вооружения не имеет себе равных»: в западной прессе комментируют работу БМП-4М по уничтожению пункта ВСУ с дальней дистанции

Одним из продуктов российской оборонки, разработанных в последние годы, является БМД-4М. Наряду с другими новинками отечественного ВПК данная боевая машина десанта активно используется в украинском конфликте. Её эффективное применение в противостоянии с ВСУ привлекло внимание западной прессы.
БМД-4М вооружена 100-мм орудием, способным стрелять ПТУР, 30-мм автоматической пушкой и пулеметами. Это позволяет поражать широкий спектр целей, от бронетехники до укрепленных позиций. Данная комбинация систем вооружения не имеет себе равных среди БМП
- говорится в издании World Defence News.
Указывается на «замечательную мобильность» машины, которая способна развивать высокую скорость и демонстрирует впечатляющие характеристики на бездорожье:
Это позволяет машине быть очень маневренной на различных участках местности, обеспечивая быстрое реагирование на меняющиеся условия боя. Она способна быстро захватывать и удерживать важнейшие точки, такие как перекрестки, мосты и стратегически важные объекты. Эта может подрывать [целостность фронта] и изолировать линии снабжения ВСУ, что потенциально способно изменить стратегический баланс в пользу российских войск.
При этом указывается на то, что БМД-4М не хватает тяжелой защиты, что делает ее более уязвимой для противотанкового оружия.
В качестве примера эффективной работы БМД-4М приводится видео, опубликованное МО РФ. На нём машина ведёт огонь из 100-мм пушки БМД-4М с закрытых позиций с большой дистанции по целеуказанию с беспилотника. В результате стрельбы, которая корректировалась с БПЛА, удалось уничтожить наблюдательный пункт противника с расстояния примерно в 4 км.
Этот сценарий подчеркивает стратегическое преимущество, которое БМД-4М может обеспечить в ходе боевых действий
- отмечается в издании, комментируя работу боевой машины.