Сенатор Карелин выступил с ценной инициативой, касающейся премирования военнослужащих в зоне СВО

Трехкратный чемпион мира и сенатор Александр Карелин выступил с ценной инициативой, касающейся премирования военнослужащих в зоне СВО. С передовой поступают сообщения об уничтожении большого количества западной техники, поэтому там будут рады премиям от российских предпринимателей.
Военнослужащие отмечают, что в качестве призов хотели бы получить беспилотники, автомобили и тепловизоры. Другими словами все то, чего им не хватает для боевой работы.
Видео выступления сенатора от Новосибирской области и трехкратного чемпиона мира по греко-римской борьбе Александра Карелина опубликовал в своем Telegram-канале первый зампред Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Политик предложил создать призовой фонд на средства российских предпринимателей, из которого участникам СВО будут выплачиваться премии за пленение вражеских командиров, а также за уничтожение вражеской техники, в первую очередь, зенитных ракетных комплексов и тяжелой бронетехники.
Конечно, денежные вознаграждения – это хороший метод мотивации. Но вместе с тем, как отмечают находящиеся на передовой военнослужащие, они испытывают острую потребность в квадрокоптерах, тепловизорах, противотепловизионных накидках, перископах, рациях, маскировочных сетях и многом другом.
Над тем, чтобы все это поступало в нужном количестве на фронт, усердно работают волонтеры во всех российских регионах. Практические в каждом населенном пункте нашей страны организован сбор средств, закупка всего необходимого для наших бойцов и отправка этих грузов на передовую.