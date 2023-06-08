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Сенатор Карелин выступил с ценной инициативой, касающейся премирования военнослужащих в зоне СВО

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Сенатор Карелин выступил с ценной инициативой, касающейся премирования военнослужащих в зоне СВО

Трехкратный чемпион мира и сенатор Александр Карелин выступил с ценной инициативой, касающейся премирования военнослужащих в зоне СВО. С передовой поступают сообщения об уничтожении большого количества западной техники, поэтому там будут рады премиям от российских предпринимателей.

Военнослужащие отмечают, что в качестве призов хотели бы получить беспилотники, автомобили и тепловизоры. Другими словами все то, чего им не хватает для боевой работы.

Видео выступления сенатора от Новосибирской области и трехкратного чемпиона мира по греко-римской борьбе Александра Карелина опубликовал в своем Telegram-канале первый зампред Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Политик предложил создать призовой фонд на средства российских предпринимателей, из которого участникам СВО будут выплачиваться премии за пленение вражеских командиров, а также за уничтожение вражеской техники, в первую очередь, зенитных ракетных комплексов и тяжелой бронетехники.

Конечно, денежные вознаграждения – это хороший метод мотивации. Но вместе с тем, как отмечают находящиеся на передовой военнослужащие, они испытывают острую потребность в квадрокоптерах, тепловизорах, противотепловизионных накидках, перископах, рациях, маскировочных сетях и многом другом.

Над тем, чтобы все это поступало в нужном количестве на фронт, усердно работают волонтеры во всех российских регионах. Практические в каждом населенном пункте нашей страны организован сбор средств, закупка всего необходимого для наших бойцов и отправка этих грузов на передовую.

Использованы фотографии:
https://vk.com/karelinfond
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16 комментариев
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  1. Hellcos
    Hellcos Сегодня, 14:20
    +2
    Военнослужащие отмечают, что в качестве призов были бы рады получить беспилотники, автомобили и тепловизоры.


    Как-то грустно от этого.
    1. Dym71
      Dym71 Сегодня, 14:27
      +11
      Цитата: Hellcos
      Как-то грустно от этого.

      Грустить бестолку, надо заявки бойцов выполнять. yes
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:37
      +1
      Как-то грустно от этого.

      Раз ввязались в драку нет повода грустить.
      Государство и страна должна помогать бойцам на передовой всем самым необходимым и в неограниченных объёмах.
      Бойцы заслужили максимального поощрения за свою храбрость, отвагу и самоотверженность.
      1. Hellcos
        Hellcos Сегодня, 14:47
        +1
        Да понятно, что бойцам помогать надо, новость в целом позитивная. Грустно от того, что бойцы не просят чего-то экстраординарного, а нуждаются в том, что по умолчанию должно быть.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:24
    +5
    Может ещё введём стахановское движение - больше укропа на гора.Нашим мужикам палец в рот не ложи,откусят по шею.Молодцы, удачи.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:43
      0
      Цитата: tralflot1832
      Нашим мужикам палец в рот не ложи, откусят по шею.

      Сколько можно тиражировать эту ошибку?
      Даже мультяшный советник выучил:
      Ну, ты царь-батюшка, скажешь. Тебе за словом в карман палец в рот не клади.

      Не говоря о:
  3. Теренин
    Теренин Сегодня, 14:24
    +7
    Военнослужащие отмечают, что в качестве призов были бы рады получить беспилотники, автомобили и тепловизоры.
    Парни, пока бейте в долг. Наши предприниматели пока раскачаются...
  4. topol717
    topol717 Сегодня, 14:28
    -3
    они испытывают острую потребность в квадрокоптерах, тепловизорах, противотепловизионных накидках, перископах, рациях, маскировочных сетях и многом другом.

    Ну я могу понять бездарность нашего генштаба, и у нас отсутствует связь, коптеры, и тепловизоры, но маскировочные сети?
    Интересно, Шойгу и Ген. Штаб как оценивают свою работу по снабжению и подготовке ВС, Отличной, Хорошей или Удовлетворительной?
    1. Alex DHG
      Alex DHG Сегодня, 14:37
      0
      А Ваш "генштаб", случаем, не под Винницей где-нибудь находится? feel
    2. kor1vet1974
      kor1vet1974 Сегодня, 14:43
      0
      работу по снабжению и подготовке ВС
       Работа по снабжению и подготовке может быть только удовлетворительной и неудовлетворительной,а хорошей и отличной,быть не может. yes
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:38
    0
    По мне так без условий и подарков ,надо обеспечить бойцов всем необходимым . Премии конечно хорошо ,но если бы все так было хорошо ,что премия единственный стимул .
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:42
    0
    отвергают обвинения, согласно которым эти компании считают в Киеве «спонсорами войны»
    Киев считает, а ЕС спешит исполнить. Уж кому говорить о "спонсорах войны", но только не Киеву, который за их счет еще существует. А ЕС не желает ввести санкции в отношении себя, как действительного спонсора войны?
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:46
    0
    Кстати, вот вопрос на засыпку, не укладывающийся в кукушку - почему перископы перестали производить? Вот просто интересно - как обосновывали в свое время прекращение производства ТР, труба разведчика?
    Просто насколько знаю, они с производства сняты...
  8. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 14:49
    0
    Перескопы-то зачем просят. Два зеркала и палка. Или может современные другие. С дальномером например request
    Я только старые видел.
    1. Бамблби
      Бамблби Сегодня, 15:02
      0
      Погуглите для чего нужны перископы))) Из за острой нехватки перископов, волонтеры их делали из пластиковых труб. Сейчас на Озоне и других сайтах большой выбор.
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:57
    0
    Цитата: topol717

    Ну я могу понять бездарность нашего генштаба, и у нас отсутствует связь, коптеры, и тепловизоры, но маскировочные сети?

    Можете понять? Вряд ли. Великий полководец?
    Вас пристроить поучаствовать в плетении масксетей? А то у нас бабушки в соседнем селе плетут так, что пыль столбом. Научат и масксети плести и Родину любить.