Военное обозрение
Войти Регистрация

Зона евро вошла в техническую рецессию по итогам шести месяцев

6
Зона евро вошла в техническую рецессию по итогам шести месяцев

Начинают подтверждаться пессимистические прогнозы экспертов относительно все более погружающейся в кризис экономики Евросоюза. По данным Евростата, официально опубликованным на сайте ведомства сегодня, ВВП зоны евро второй квартал подряд, начиная с четвертого триместра прошлого года и включая три первых месяца нынешнего, снижается на 0,1% в годовом исчислении. По правилам макроэкономики это означает, что еврозона вступила в стадию технической рецессии.


При этом в предварительных оценках Евростат прогнозировал рост ВВП зоны евро на 0,1% в четвертом квартале 2022 года и ускорение экономики на 0,2% в первом квартале 2023 года. Основываясь на этих ожиданиях, Еврокомиссия в майском отчете объявила, что зона евро «едва смогла избежать рецессии». Судя по окончательным фактическим подсчетам, не смогла.

Эксперты Евростата объяснили пересмотр показателей в сторону ухудшения значительным спадом промышленного производства, в первую очередь в крупнейшей экономике ЕС — Германии. Еще большее падение ВВП в четвертом квартале прошлого года произошло в целом в Евросоюзе, восемь стран которого не входят в еврозону. Замедление экономики ЕС по итогам трех последних месяцев 2022 года составило 0,2%. Правда, средний показатель ВВП стран Евросоюза в первом квартале этого года слегка подрос — на 0,1% с учетом сезонных колебаний.

Технической рецессией в макроэкономике называют относительно умеренный спад производства или замедление темпов экономического роста и снижение большинства финансовых показателей, отсутствие роста ВВП в течение как минимум шести месяцев непрерывно. Обычно такое положение дел в экономике не столь критично, если предпринимаются адекватные меры по ее выводу из состояния замедления. Однако ждать адекватных решений от чиновников ЕС, которые намерены и далее вводить санкции против России, тратиться на помощь Украине и даже вступить в торговую войну с Китаем, не приходится.



Судя по графику, опубликованному на сайте Евростата, проблемы с экономикой в еврозоне начались осенью 2021 года. С трудом сумев немного отыграть вверх, ВВП зоны евро ушел в окончательное пике в аккурат во втором квартале прошлого года, после начала СВО и введения ЕС масштабных антироссийских санкций. На нижеприведенном графике видно, что ожидания улучшений в будущем у жителей Европы, предпринимателей отсутствуют напрочь.

Использованы фотографии:
Сайт ЕК
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:56
    -1
    А шо ви хотели, когда у руля гинеколог и алкаш, а-ля Борька Е. Ссучите ножками, машите кулачками и дальше.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 15:02
      0
      Цитата: Uprun
      А шо ви хотели, когда у руля гинеколог и алкаш, а-ля Борька Е

      Наверно так будет точнее...........А що ви хотіли, коли біля керма гінеколог і алкаш, а-ля Борька Е
  2. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 14:56
    +1
    Такое впечатление что в СССР живем сталинской эпохи и наша экономика ни как не связана с западной и её кризисы нас не касаются. laughing
  3. zloybond
    zloybond Сегодня, 14:57
    0
    С детства, с советских времен слышу Эти бесконечные пропагандистские мантры - умирает капиталистическая экономика, додыхает долар, ковыляет под откос экономика врага.
    Только по итогу опять наш рупь упал в очередной раз. Финансовые власти видимо все это устраивает. Цены подрастают - главное делать это плавно, чтобы не шокировать население.
    Но - трубач на крыше время от времени кричит о последних взохах проклятого капитализма. Ну и мы конечно не можем дать ему загнутся - гоним туда как можно побольше стратегических ресурсов.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:00
    0
    Классическое : Жить стало лучше ,жить стало веселее.Нам тоже не сладко,а что они хотели - репараций?Так в очередь.Пока репарации сейчас Украина получает по полной от нас.Без мерседесов мы как нибудь проживём.Кому невтерпёж из Турции привезут или из Азербайджана.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:00
    +1
    Не меняется ничегошеньки.
    Как упали в рецессию-так и поднимутся.
    Надо им усиленно помогать оставаться в болоте-рф сможет отказать в поставках сырья и тп?
    Все еще впереди. И победы и компромиссы, и сливы возможнвх побед.