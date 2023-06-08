Зона евро вошла в техническую рецессию по итогам шести месяцев

Начинают подтверждаться пессимистические прогнозы экспертов относительно все более погружающейся в кризис экономики Евросоюза. По данным Евростата, официально опубликованным на сайте ведомства сегодня, ВВП зоны евро второй квартал подряд, начиная с четвертого триместра прошлого года и включая три первых месяца нынешнего, снижается на 0,1% в годовом исчислении. По правилам макроэкономики это означает, что еврозона вступила в стадию технической рецессии.При этом в предварительных оценках Евростат прогнозировал рост ВВП зоны евро на 0,1% в четвертом квартале 2022 года и ускорение экономики на 0,2% в первом квартале 2023 года. Основываясь на этих ожиданиях, Еврокомиссия в майском отчете объявила, что зона евро «едва смогла избежать рецессии». Судя по окончательным фактическим подсчетам, не смогла.Эксперты Евростата объяснили пересмотр показателей в сторону ухудшения значительным спадом промышленного производства, в первую очередь в крупнейшей экономике ЕС — Германии. Еще большее падение ВВП в четвертом квартале прошлого года произошло в целом в Евросоюзе, восемь стран которого не входят в еврозону. Замедление экономики ЕС по итогам трех последних месяцев 2022 года составило 0,2%. Правда, средний показатель ВВП стран Евросоюза в первом квартале этого года слегка подрос — на 0,1% с учетом сезонных колебаний.Технической рецессией в макроэкономике называют относительно умеренный спад производства или замедление темпов экономического роста и снижение большинства финансовых показателей, отсутствие роста ВВП в течение как минимум шести месяцев непрерывно. Обычно такое положение дел в экономике не столь критично, если предпринимаются адекватные меры по ее выводу из состояния замедления. Однако ждать адекватных решений от чиновников ЕС, которые намерены и далее вводить санкции против России, тратиться на помощь Украине и даже вступить в торговую войну с Китаем, не приходится.Судя по графику, опубликованному на сайте Евростата, проблемы с экономикой в еврозоне начались осенью 2021 года. С трудом сумев немного отыграть вверх, ВВП зоны евро ушел в окончательное пике в аккурат во втором квартале прошлого года, после начала СВО и введения ЕС масштабных антироссийских санкций. На нижеприведенном графике видно, что ожидания улучшений в будущем у жителей Европы, предпринимателей отсутствуют напрочь.