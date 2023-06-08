«Станет вторым после Су-57 истребителем с защитой от ракет с ИК-наведением»: в Турции разрабатывают систему YILDIRIM-300 для самолёта KAAN

Благодаря системам DIRCM серии YILDIRIM возможности противодействия воздушных платформ будут доведены до совершенства. В настоящее время количество стран, которые могут производить DIRCM и использовать её на своих платформах, весьма ограничено. С завершением создания YILDIRIM-300, разработанного для самолета KAAN, он станет вторым в мире истребителем 5-го поколения после Су-57 с готовой системой противодействия ИК-ракетам типа DIRCM

Турецкая компания ASELSAN раскрыла характеристики нового изделия YILDIRIM-100 типа DIRCM – «системы направленного инфракрасного (ИК) противодействия», предназначенной для защиты воздушных платформ от ракет с ИК-наведением.YILDIRIM-100 будет иметь конфигурацию из двух турелей, каждая из которых будет содержать по блоку точного слежения и генерации мощного лазерного луча, призванного нейтрализовать ракеты с тепловым наведением. В состав системы также войдет блок управления DIRCM и блок поддержки связи с системой предупреждения о ракетном нападении.Ожидается, что YILDIRIM-100 будет использоваться в вертолетах и на других воздушных платформах. Параллельно ASELSAN анонсировала разработку улучшенной версии YILDIRIM-300 для первого национального истребителя KAAN.- отмечается в издании SavunmaSanayiST, указывая, видимо, на технологическую незрелость DIRCM на американских самолетах F-35.Изделия типа DIRCM генерируют и посылают лазерную энергию высокой мощности на приближающуюся ракету с инфракрасным или ультрафиолетовым наведением. Энергия лазера ослепляет ГСН ракеты и заставляет её уйти от защищаемой платформы. На Су-57 устанавливается станция оптико-электронного подавления 101 КС-О.