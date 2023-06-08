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Кличко заявил Зеленскому о том, что у него ограничены полномочия, и попросил их расширить

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Кличко заявил Зеленскому о том, что у него ограничены полномочия, и попросил их расширить

Похоже, что недавняя история с запертыми убежищами в столице Украины набирает обороты и уже привела к конфликту среди киевских чиновников.


Напомним, что после удара ВС РФ по военным объектам в Киеве, президент Зеленский пригрозил мэру столицы Виталию Кличко «нокаутом» за запертые бомбоубежища. Последний же в свое оправдание заявил, что за укрытия в Киеве отвечают главы районов, добавив, что большинство из них являются членами партии «Слуга народа».

В свою очередь, на столь «дерзкое» заявление Кличко отреагировал глава Деснянского района Киева Дмитрий Ратников, предложив мэру столицы вместе ответить за вопиющее нарушение безопасности и подать в отставку.

Чемпиона мира по боксу такой вариант, судя по всему, не устроил. По крайней мере, об этом свидетельствует его намерение просить Зеленского о возвращении киевскому главе полномочий подавать предложения об увольнении глав районов столицы. Об этом чиновник написал в своем Telegram.

В сообщении говорится, что действующие главы районов пытаются разрушить систему городского управления. В связи с чем Киевский городской совет будет просить президента страны, Верховную Раду и кабмин позволить мэру столицы подавать предложения об увольнении действующих и назначении новых глав районов. По словам Кличко, его полномочия ограничены и принимать важных решений сейчас он не может. Полномочия, как считает киевский мэр, у градоначальника украинской столицы должны быть шире.

Впрочем, с учетом того, что 9 из 10 вышеупомянутых чиновников, по заявлению самого же Кличко, являются представителями правящей партии, инициативу мэра вряд ли одобрят.
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10 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:04
    +1
    Кличко заявил Зеленскому о том, что у него ограничены полномочия, и попросил их расширить
    belay Понятно, доброта спасет мир? recourse
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:05
    +1
    Какие такие полномочия?Он что,хочет командовать ПВО?Ну,тогда капец Киеву..
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:09
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Какие такие полномочия?Он что,хочет командовать ПВО?Ну,тогда капец Киеву..

      Он хочет командовать убежищами и деньгами, которые выделяются для их обеспечения. А капец Киеву будет без всяких сомнений.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 16:26
        0
        Цитата: Егоза
        убежищами и деньгами, которые выделяются для их обеспечения

        Кстати, а куда делись палатки "незаламности"? feel
  3. Normann
    Normann Сегодня, 16:06
    +2
    Цирк он и в Африке цирк, боксер( неумный, чтобы не обидеть) бодается с актером по-поводу обороны огромного города.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 16:07
    +1
    Еще ни разу в жизни Кличко не произносил фразу: "Вы уволены!".
  5. Романенко
    Романенко Сегодня, 16:09
    +1
    Почему-то никого из них не жалко, ни Кличко, ни глав районов, да пусть там хоть передерутся.
    Хотя, в этом случае главам конечно ничего не светит, мэра им не побить.
    Или пускай все вместе пойдут и клоуна отметелят.
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 16:10
    +1
    Впрочем, с учетом того, что 9 из 10 вышеупомянутых чиновников, по заявлению самого же Кличко, являются представителями правящей партии, инициативу мэра вряд ли одобрят.
    Да одобрят, но после отставки Клично и назначении на эту должность "своего слуги"
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:15
    +1
    Не пси, ща контрнахрюк провалите, хозяин вам всем не только расширит, но и развальцует))))
  8. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:15
    +1
    Двери скорее всего не просто так закрыты, а потому что "все уже украдено до нас".