Кличко заявил Зеленскому о том, что у него ограничены полномочия, и попросил их расширить

Похоже, что недавняя история с запертыми убежищами в столице Украины набирает обороты и уже привела к конфликту среди киевских чиновников.
Напомним, что после удара ВС РФ по военным объектам в Киеве, президент Зеленский пригрозил мэру столицы Виталию Кличко «нокаутом» за запертые бомбоубежища. Последний же в свое оправдание заявил, что за укрытия в Киеве отвечают главы районов, добавив, что большинство из них являются членами партии «Слуга народа».
В свою очередь, на столь «дерзкое» заявление Кличко отреагировал глава Деснянского района Киева Дмитрий Ратников, предложив мэру столицы вместе ответить за вопиющее нарушение безопасности и подать в отставку.
Чемпиона мира по боксу такой вариант, судя по всему, не устроил. По крайней мере, об этом свидетельствует его намерение просить Зеленского о возвращении киевскому главе полномочий подавать предложения об увольнении глав районов столицы. Об этом чиновник написал в своем Telegram.
В сообщении говорится, что действующие главы районов пытаются разрушить систему городского управления. В связи с чем Киевский городской совет будет просить президента страны, Верховную Раду и кабмин позволить мэру столицы подавать предложения об увольнении действующих и назначении новых глав районов. По словам Кличко, его полномочия ограничены и принимать важных решений сейчас он не может. Полномочия, как считает киевский мэр, у градоначальника украинской столицы должны быть шире.
Впрочем, с учетом того, что 9 из 10 вышеупомянутых чиновников, по заявлению самого же Кличко, являются представителями правящей партии, инициативу мэра вряд ли одобрят.