Во время попыток прорвать оборону российской армии боевики киевского режима несут серьезные потери временами даже до выхода на рубежи атаки.
На кадрах, снятых в районе боевых действий, можно увидеть, как бойцы из разведроты 503 полка ВС РФ уничтожили подразделение противника на марше, на подходе к линии боевого соприкосновения.
Сообщается, что в районе населенного пункта Работино противник при поддержке бронетехники пытается вести штурмовые действия крупными силами. Всего украинскими войсками задействовано не менее 35 единиц танков и ББМ, среди которых замечена военная техника западного производства.
Бронетанковый кулак украинской армии пытался прорвать оборону российских войск в районе населенного пункта Орехов. Бронегруппы ВСУ пытаются атаковать на стыке между двух ротных опорных пунктов.
Противнику удалось занять одну из удерживаемых ВС РФ высот, российские бойцы отошли с передовой линии укреплений на запасные позиции, откуда и были нанесены удары по оставшимся после первого огневого воздействия украинским формированиям. Этот маневр планировался заранее в случае наступления большой силы. По предварительным данным, на этом участке фронта ВСУ уже потеряли до 16 танков и около 15 других единиц другой техники.
Украинское командование бросило на Запорожское направление значительные силы, пытаясь продавить оборонительные позиции российской армии и пробиться к побережью Азовского моря, тем самым перерезав сухопутный коридор в Крым. Западные союзники четко дали понять Киеву, что от успеха наступления будет зависеть дальнейшее финансирование украинской армии.