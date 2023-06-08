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На Запорожском направлении подразделения ВСУ несут серьёзные потери до того, как выходят на рубеж атаки

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На Запорожском направлении подразделения ВСУ несут серьёзные потери до того, как выходят на рубеж атаки

Во время попыток прорвать оборону российской армии боевики киевского режима несут серьезные потери временами даже до выхода на рубежи атаки.


На кадрах, снятых в районе боевых действий, можно увидеть, как бойцы из разведроты 503 полка ВС РФ уничтожили подразделение противника на марше, на подходе к линии боевого соприкосновения.




Сообщается, что в районе населенного пункта Работино противник при поддержке бронетехники пытается вести штурмовые действия крупными силами. Всего украинскими войсками задействовано не менее 35 единиц танков и ББМ, среди которых замечена военная техника западного производства.

Бронетанковый кулак украинской армии пытался прорвать оборону российских войск в районе населенного пункта Орехов. Бронегруппы ВСУ пытаются атаковать на стыке между двух ротных опорных пунктов.

Противнику удалось занять одну из удерживаемых ВС РФ высот, российские бойцы отошли с передовой линии укреплений на запасные позиции, откуда и были нанесены удары по оставшимся после первого огневого воздействия украинским формированиям. Этот маневр планировался заранее в случае наступления большой силы. По предварительным данным, на этом участке фронта ВСУ уже потеряли до 16 танков и около 15 других единиц другой техники.

Украинское командование бросило на Запорожское направление значительные силы, пытаясь продавить оборонительные позиции российской армии и пробиться к побережью Азовского моря, тем самым перерезав сухопутный коридор в Крым. Западные союзники четко дали понять Киеву, что от успеха наступления будет зависеть дальнейшее финансирование украинской армии.
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11 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:37
    +6
    Хочется пожелать нашим ребятам непоколебимой веры в свою правоту и военной удачи.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:38
    +5
    Я думаю,что решится может в ближайшие дня три-четыре.Ну,не могут они ,эти всуки,нести значительные потери и биться лбом в стену.Надеюсь,что у нас все просчитано,заготовлнно и готово к применению.
    1. Gpn27
      Gpn27 Сегодня, 15:51
      +4
      В Херсонской области в районе Дудчан бились в лоб не один месяц. Для укров - это не проблема. Они положат столько личного состава сколько запланировано. Потери техники им не страшны - запад еще даст.
      1. СергейБ
        СергейБ Сегодня, 15:57
        +5
        Недавно прочитал хохму:
        Украинцы сегодня пошли в ночное контрнаступление, среди них есть выжившие!
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 16:16
      0
      Я думаю,что решится может в ближайшие дня три-четыре.Ну,не могут они ,эти всуки,нести значительные потери и биться лбом в стену.Надеюсь,что у нас все просчитано,заготовлнно и готово к применению

      При планировании наличность войск поделена на части - сколько на что можно себе позволить. Прорыв дамбы м.б. косвенно говорит о том, что начало у них пошло не по плану. Слушал украинских "экспертов" у Шелеста, так вот, то что наши воины бросят позиции сразу, они даже не обсуждали- упоминалось вскользь как само-собой разумеющееся как например восход солнца каждый день. Но случился облом, глазки Зели забегали, а западные деятели активизировались. Болтают уже об вступлении войск некоторых стран НАТО , но не от этой организации, а как бы по личной инициативе.
    3. bayard
      bayard Сегодня, 16:18
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      .Ну,не могут они ,эти всуки,нести значительные потери и биться лбом в стену.

      Похоже именно на это и сделана ставка - наступление на одном\двух\трёх узких участках с нарастающим усилием . Превратив свои войска в эдакий лом - наконечник крошится , стирается , но лом есть лом , пока войска не кончатся будут давить и бить в одно место .
      Сейчас у них в бой брошены преимущественно бригады теробороны , но у них за спиной стоят элитные бригады специально подготовленные для этого наступления . К тому же резервы с херсонского направления перебрасываются так же на запорожский фронт .
      А тем временем разведка США и НАТО работает , спутники следят откуда летают вертолёты , откуда бьёт артиллерия , как подвозится БК . Не забываем , что у них сейчас на вооружении сотни дальнобойных КР воздушного базирования , многочисленные РСЗО в т.ч. с управляемыми боеприпасами большой дальности . Нас ещё могут ждать сюрпризы .
      Ну а если это наступление выдохнется ... могут ударить на север и приступить к переговорам .
      Они будут вертеться как уж на сковороде , поэтому с нашей стороны разумным итогом будет только решительный и безоговорочный разгром сил противника и переход к наступательным операциям .
      В этом сражении как и в случае с Курской битвой , никаких особых сюрпризов не было - обе стороны знали направление главного удара , ждали его , готовились . Сейчас же битва только разгорается . И длиться ей от двух недель до месяца , пока не выдохнутся .
      Нашим стойкости , внимания и воинской удачи .
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 15:43
    +4
    боевики киевского режима несут серьезные потери

    Самые серьезные потери ВСУ понесли на погранпереходах в Польшу... остальные просто отработанный материал, списанный в утиль вашингтонским обкомом.
    Да... и ни когда еще мы не были так единодушны со Штатами в желании утилизирования бандерлогов... (сарказм для непонятливых)
    Нашим парням стойкости и силы духа в отражении атак. soldier
  4. spirit
    spirit Сегодня, 15:47
    +4
    Курская дуга 2.0
    Все все знали где ударят, какими силами и какой техникой, но отложить наступ уже не реально.
    У немцев хоть авиация была и грамотные командиры а тут нема.Мясорубка...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:50
      +2
      Цитата: spirit
      У немцев хоть авиация была и грамотные командиры а тут нема.Мясорубка...

      Зато заградотряды работают, чтобы не отступили.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:53
      +7
      Мне так кажется,что их поленья поимели.Заразили гонорее...,нет,гонором.Ну,не побежали наши(как лили в уши всукам),сражаются грамотно.Тут Ходорковский прав,впали в ступор.
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:29
    0
    Это долгий бой, который будет длиться много раундов. Думали выбить российскую армию в первом-втором раунде, но ошиблись. До сих пор основной удар несли украинцы. Они приняли много ударов.