Сегодня украинские СМИ сообщили, что Херсон подвергся обстрелу ВС РФ во время пребывания в городе президента Украины Владимира Зеленского. Ранее стало известно, что Зеленский приехал в город с целью посмотреть на последствия затопления.Днем 8 июня украинские СМИ опубликовали кадры прибытия Зеленского в Херсон. Украинского президента сопровождали вооруженные боевики и съемочные группы иностранных журналистов. Зеленский посетил переправу, через которую эвакуируют мирных жителей Херсона. Разумеется, он не стал объяснять жителям, каким образом получилось так, что была разрушена Каховская ГЭС, и почему власти не стали предупреждать население о риске затопления населенных пунктов.Затем в украинских СМИ появились сообщения о том, что ВС РФ якобы начали обстреливать Херсон. В связи с этим главу киевского режима оперативно увезли из города. Понятно, что такая «картинка» выгодна Украине, так как позволяет демонстрировать западным покровителям киевского режима невероятную «опасность», в которой якобы находится украинский президент, и его «смелость» при посещении населенных пунктов на передовой.Российское руководство заявляет, что подрыв Каховской ГЭС, приведший к затоплению прибрежных территорий у реки Днепр, стал следствием целенаправленной диверсии киевского режима. Таким способом украинские власти могли пытаться отвлечь внимание мировой общественности от неудачного контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, где украинские формирования теряют бронетехнику западного производства и несут большие потери в личном составе.