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Украинская сторона: Президент Зеленский срочно покинул Херсон из-за обстрела

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Украинская сторона: Президент Зеленский срочно покинул Херсон из-за обстрела

Сегодня украинские СМИ сообщили, что Херсон подвергся обстрелу ВС РФ во время пребывания в городе президента Украины Владимира Зеленского. Ранее стало известно, что Зеленский приехал в город с целью посмотреть на последствия затопления.


Днем 8 июня украинские СМИ опубликовали кадры прибытия Зеленского в Херсон. Украинского президента сопровождали вооруженные боевики и съемочные группы иностранных журналистов. Зеленский посетил переправу, через которую эвакуируют мирных жителей Херсона. Разумеется, он не стал объяснять жителям, каким образом получилось так, что была разрушена Каховская ГЭС, и почему власти не стали предупреждать население о риске затопления населенных пунктов.

Затем в украинских СМИ появились сообщения о том, что ВС РФ якобы начали обстреливать Херсон. В связи с этим главу киевского режима оперативно увезли из города. Понятно, что такая «картинка» выгодна Украине, так как позволяет демонстрировать западным покровителям киевского режима невероятную «опасность», в которой якобы находится украинский президент, и его «смелость» при посещении населенных пунктов на передовой.



Российское руководство заявляет, что подрыв Каховской ГЭС, приведший к затоплению прибрежных территорий у реки Днепр, стал следствием целенаправленной диверсии киевского режима. Таким способом украинские власти могли пытаться отвлечь внимание мировой общественности от неудачного контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, где украинские формирования теряют бронетехнику западного производства и несут большие потери в личном составе.
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18 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:27
    +5
    Ну Израилю не стрелять по зелебобе обещал ВВП, а не простой артиллерист - наводчик орудия. В армии как всегда, показательно "накажут" провинившегося медалью "За отвагу" и краткосрочным отпуском на Родину. Респект и уважуха артиллеристам.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 15:31
      +1
      Обещания аннулированы. Зелик пусть бережется.
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 15:34
      +3
      Цитата: Uprun
      Респект и уважуха артиллеристам.

      Бесспорно, но был ли мальчильчик? Или вместо российских обстрелов "артеллеристы" ГУР взорвали управляемые заряды на безопасном растоянии? )
      1. Слон
        Слон Сегодня, 17:00
        +1
        Скорее взорвали заряды, для медийной картинки
  2. Мельциар
    Мельциар Сегодня, 15:27
    0
    Пусть побегает немножко. От наших снарядов.
  3. Labrador
    Labrador Сегодня, 15:28
    +7
    Я, кажется, разгадал загадку о том, почему Зе всюду в таком наряде ходит. Потому что галстук ему не дают на всякий случай!
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:28
    +1
    Вычислять эту гниду надо.И "не якобы обстреляли",а конкретно-в утиль
  5. HAM
    HAM Сегодня, 15:33
    +5
    Скорей всего и "обстрел" был спектаклем....смелый Зе ничего не боится.Вечером сегодня ждём восхищений "героем" от ЕС и прочих....
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:37
    0
    Всем западным журналистам которые сопровождали зе в Херсоне- выдать медальку " Выжил под обстрелом" ,если такой нет учередить.А всу сейчас может под шумок ,автобус журналистами разбомбить и свалить на нас.Тогда медалька " Погиб под обстрелом".
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:43
      +1
      Ага.Лучше бы им каждому валун на могильный холмик..
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:46
      +2
      А они аккредитацию у нас в МИДе не получили, поэтому по фиг.
    3. 30 вис
      30 вис Сегодня, 17:28
      0
      Цитата: tralflot1832
      .А всу сейчас может под шумок ,автобус журналистами разбомбить и свалить на нас.Тогда медалька " Погиб под обстрелом"

      Да и хна с ними . Сами разбомбят , сами наградят посмертно , сами похоронят торжественно , Мы не потратим не копейки . Погалдят , поплюют в сторону России . нам к этому не привыкать . Собака лает , караван идёт . . ...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:38
    +1
    главу киевского режима оперативно увезли из города
    Под занавес медийной картинки с собой любимым решил ее усилить опасностью, которая его подстерегает на каждом шагу и придать сюжету интригу (доедет ли?). К сожалению доедет.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:41
    +2
    Обещание пора отозвать; публично, и публично же объявить об открытии охотничьего сезона.
  9. Комментарий был удален.
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:47
    0
    Украинская сторона: Президент Зеленский срочно покинул Херсон из-за обстрела
    request Ну шо, херой, достоин бюста на родине, кажется так.
    Хотя, хероя положенно давать за: смылился из под обстрела, а не из-за него. feel
  11. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 15:51
    0
    Родина там, где опа в тепле (с) Брат 2. Вот поэтоу и метается в основном по европе аля в визитах или на хромокеях в киеве. На каждую... найдется хитрый болт из кинжала.... Просто приказ не отдали. Удивленное лицо Дудаева весь мир обошло фото с иксы 25. Виртуальным секусом больше 5 минут заниматься по телефону не стоит
  12. alystan
    alystan Сегодня, 16:09
    +1
    Правильно поступил генерал Армагедон год назад, когда вывел войска и эвакуировал желающих местных из Херсона. Такой разлив украинцы планировали давно и могли организовать его в любой момент.
  13. Товарищ_Икс
    Товарищ_Икс Сегодня, 16:57
    0
    В 13-40 в Херсоне объявили воздушную тревогу. При этом над центром города самоликвидировалась ЗУР. Это и был "обстрел" главнокомандующего. )))