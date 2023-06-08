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Американская пресса: Украинский военный подтвердил начало контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении

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Американская пресса: Украинский военный подтвердил начало контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении

Украинские вооруженные силы действительно перешли в контрнаступление на Запорожском направлении, но оно проходит достаточно тяжело. Об этом пишет американское издание The Washington Post, ссылаясь на слова некоего анонимного источника – военнослужащего ВСУ.


По утверждению беседовавшего с корреспондентом издания украинского военного, на Запорожском направлении идут «непрерывные тяжелые бои». Боевик рассказал, что украинские авиация и артиллерия «работают», однако не менее интенсивно действуют и ВС РФ. Украинские формирования, признался представитель ВСУ, наступают «не так быстро, как хотелось бы».

Тем временем, официальный представитель командования группы ВСУ «Таврия» Валерий Шершень не стал подтверждать начало контрнаступления, но отметил, что на Запорожском направлении наблюдается «повышение активности» украинских формирований. Он подчеркнул, что ВСУ в этом российском регионе «все еще обороняются».

По словам украинского офицера, сейчас ВСУ осуществляют некие «небольшие контрнаступательные действия», которые имеют «местный масштаб». В качестве примера он привел бои в районе села Великая Новоселка, которое находится на границе с Запорожской областью, на территории Донецкой Народной Республики.

Мы ранее сообщали, что киевский режим может использовать такую стратегию: если контрнаступление окажется провальным, то в Киеве не будут сообщать о том, что оно вообще начиналось, а если оно будет хотя бы частично успешным, то тогда украинское командование признает факт его начала. Поскольку успехами ВСУ похвастать не могут, представители командования вынуждены рассуждать о «небольших контрнаступательных действиях» местного значения.
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5 комментариев
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  1. wanna
    wanna Сегодня, 15:33
    +1
    Правда ли, что на этот раз он наконец-то начался?
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 15:59
      +3
      Нет никакого контрнаступления. Идёт наступление Укровермахта. Контрнаступление начнется, когда ВС РФ отправят бандерлогов на свинорезку, и перейдут к освобождению от еврофашистских оккупантов российской земли.
  2. мазута
    мазута Сегодня, 15:38
    +1
    "Вчера мы не знали,что сегодня будет завтра".Классика от Кличко.Так и наступление:"и не то что бы да,и не то что бы нет..."Прорвуться значит "наступили",помрут значит "формирующие операции"проводят.
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 15:40
    +2
    Контр наступ? Да от него уже малось попахивает гнильецой. Вон уже леопёрды пошли... в панике от кинжала пэтриоты включали в авто режим... в котором пэтриот и никогда ничего на востоке не сбивал... даже обычный скад допотопный. Но всегда есть доступный агрорежим "до последнего украинца".
    Мир с ума сошел.... crying
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:48
    +2
    отметил, что на Запорожском направлении наблюдается «повышение активности» украинских формирований
    Еще несколько дней назад, с подачи западных СМИ, это называлось "Формированием условий для наступления", сегодня " повышение активности", а завтра наверное "запланированный переход к обороне". Если бы в первые дни ВСУ добились хотя бы минимального успеха, то не только они но и западная пресса уже бы трубили о начале долгожданного "контрнаступления" и нанесения противнику огромных потерь. Ну, а сегодня пока крутятся, как могут придумывая различные формулировки для наступлений, которые уже проводятся бригадами и с поддержкой западной бронетанковой техники.