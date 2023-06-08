Украинские вооруженные силы действительно перешли в контрнаступление на Запорожском направлении, но оно проходит достаточно тяжело. Об этом пишет американское издание The Washington Post, ссылаясь на слова некоего анонимного источника – военнослужащего ВСУ.
По утверждению беседовавшего с корреспондентом издания украинского военного, на Запорожском направлении идут «непрерывные тяжелые бои». Боевик рассказал, что украинские авиация и артиллерия «работают», однако не менее интенсивно действуют и ВС РФ. Украинские формирования, признался представитель ВСУ, наступают «не так быстро, как хотелось бы».
Тем временем, официальный представитель командования группы ВСУ «Таврия» Валерий Шершень не стал подтверждать начало контрнаступления, но отметил, что на Запорожском направлении наблюдается «повышение активности» украинских формирований. Он подчеркнул, что ВСУ в этом российском регионе «все еще обороняются».
По словам украинского офицера, сейчас ВСУ осуществляют некие «небольшие контрнаступательные действия», которые имеют «местный масштаб». В качестве примера он привел бои в районе села Великая Новоселка, которое находится на границе с Запорожской областью, на территории Донецкой Народной Республики.
Мы ранее сообщали, что киевский режим может использовать такую стратегию: если контрнаступление окажется провальным, то в Киеве не будут сообщать о том, что оно вообще начиналось, а если оно будет хотя бы частично успешным, то тогда украинское командование признает факт его начала. Поскольку успехами ВСУ похвастать не могут, представители командования вынуждены рассуждать о «небольших контрнаступательных действиях» местного значения.