Военное обозрение
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Показаны очередные кадры уничтожения техники НАТО во время контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении

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Показаны очередные кадры уничтожения техники НАТО во время контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении

Сегодня с ночи противник атакует наши позиции на Запорожском направлении. Со стороны ВСУ в бой идут механизированные штурмовые отряды, использующие так называемую волновую тактику. Украинское командование задействует в наступлении долго накапливаемую и сберегаемую в тылу натовскую бронетехнику, в том числе немецкие танки «Леопард».


Военкоры сообщают, что на линии нашей обороны в районе сел Работино и Вербовое вблизи с городом Орехов к полудню было отражено девять атак ВСУ, которые противник вел силами ротно-тактических групп 65-й омбр. Задача украинских штурмовиков очевидная — прорвать хотя бы в некоторых местах первую линию нашей обороны, закрепиться и далее подтягивать резервы для развития успеха.



Сообщается, что бойцы роты 291 полка ВС РФ оставили один из опорников на первой линии, отойдя на заранее подготовленные позиции. Этот маневр был заранее спланирован командованием для сдерживания именно такого мощного наступления. По занятым противником позициям работает артиллерия, помощь отступившим бойца оказывают военнослужащие разведки 42 мсд и 22 бригады спецназа. Дальнейшего продвижения ВСУ не имеют. К нашим парням пробивается подмога с соседних участков.

Российские бойцы отлично подготовились к активным действиям врага. Западные танки и другая бронетехника подрываются на минах, наши отрабатывают по украинским машинам из ПТУР. Не спит и артиллерия, которая разматывает пехоту и бронетехнику как на подступах к нашим позициям, так и в глубине от ЛБС. Очередные кадры уничтожения техники НАТО во время фактически провального контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, в том числе в ночное время, во множестве публикуются в российских пабликах.



В результате грамотной работы бойцов ВС РФ только на указанном участке Работино-Вербовое Запорожского фронта уничтожено 15 танков, четыре БМП и девять бронеавтомобилей ВСУ.

Использованы фотографии:
Соцсети
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13 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:59
    +7
    Интересная статистика, в первые дни БТР было в разы больше уничтожено по сравнению с танками, сейчас танков больше выбивается, что говорит о "железном кулаке".
    "Спасибо за подбитые танки. Это было главное - выбить у них танки" (Ю. Бондарев).
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 16:07
      +1
      Цитата: Uprun
      выбить у них танки

      Увы, но сейчас главное выбить у них пехоту... Там её ... ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ много и она идет по противотанковым минам прямо на наши позиции волнами
      уничтожено 15 танков, четыре БМП и девять бронеавтомобилей ВСУ.
      Самое интересное, что ровно так же они остановили ранее наше наступление на Угледар, нанеся артиллерийский удар по нашим войскам попавшим на минное поле, а теперь сами попадаются в похожее положение... То есть ни каких выводов они не сделали.
      1. Wer bist do
        Wer bist do Сегодня, 16:12
        +1
        Думали, что только они минные поля ставить умеют, и что на Запорожье будет так же как в харьковской области,а тут такой облом wink
      2. Легат
        Легат Сегодня, 16:20
        +1
        То есть ни каких выводов они не сделали.

        А какой вывод они должны были сделать? Искать где тонко? А если везде уже толсто? Вот каким им образом еще можно наступать, при том обеспечении которое у них есть? Если конечно искусственно ограничить себя только территорией Украины.
        Вот я лично больше никаких вариантов не вижу как только создать большой ударный кулак и навалится. Но у противоположной стороны же авиация и мобилизация проведена.
        1. Аскольд65
          Аскольд65 Сегодня, 17:08
          0
          Цитата: Легат
          Вот я лично больше никаких вариантов не вижу как только создать большой ударный кулак и навалится.

          Вариант существует только один -- предварительно расчистить путь для большого ударного кулака артиллерией. Хоть их артиллерия и стреляет точнее ( как утверждают с мест событий), но её намного меньше, чем у противоположной стороны. И практически нет авиации. При таком раскладе " большой ударный кулак" очень быстро превратится в большое кровавое месиво.
          1. Легат
            Легат Сегодня, 17:24
            0
            Большой ударный кулак и предполагает использование артиллерии. Даже остатки авиации желательно бы подтянуть. Ну и прикрыть всю эту армаду дальнобойной ПВО.
            А если просто:
            Вариант существует только один -- предварительно расчистить путь для большого ударного кулака артиллерией.

            И если наши не пальцем в носу ковырялись все это время, то удачи в спахивании полей.
            Арта может не дать поднять головы обороняющимся на определенным направлении пока войска прорываются. Для большего нужно с других направлений ее стянуть. Но вдруг там внезапно порвется из-за отсутствии арты?
    2. vvvjak
      vvvjak Сегодня, 16:22
      0
      Цитата: Uprun
      Интересная статистика, в первые дни БТР было в разы больше уничтожено по сравнению с танками, сейчас танков больше выбивается, что говорит о "железном кулаке".

      Возможно, это потому, что был нанесен упреждающий авиаудар по местам сосредоточения личного состава ВСУ. В одну "сялуху" аж 15 ФАБ 500 прилетело.
    3. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 16:22
      +3
      "Спасибо за подбитые танки. Это было главное - выбить у них танки" (Ю. Бондарев).

      Горячий снег, кажется?
  2. spirit
    spirit Сегодня, 16:00
    +8
    Ребята из Украинских телеграм/YouTube каналов которые смеялись над нашими лобовыми атаками через минные поля средь бела дня под Угледаром под предводительством "умных" генералов. Хочу вам сказать:
    Добро пожаловать в клуб hi drinks
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:10
      +1
      Очень надеюсь,что этих "умных"больше и на пушечный выстрел к командованию не подпустят.Дальше организации проведения КМБ не допускать...Ну,а этих,с фото..Пусть продолжают гореть.В аду
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:02
    +8
    использующие так называемую волновую тактику

    Матрасы все вопили, когда Китай такую использовал - мол "мясом заваливают" и гонят на убой. А тут стало резко можно - это же новые веянья передовой западной военной науки?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:04
    +7
    Обратил внимание ,выучка наших артеллеристов выросла ,нет такого разброса снарядов .9 атак - это очень много.
  5. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 17:03
    0
    Сейчас в обсуждение выползут украинские боты и пеной у рта начнут доказывать что это не танки и БТРы пожгла а снова комбайны и сеялки на полях попали под удар.