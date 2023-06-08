Показаны очередные кадры уничтожения техники НАТО во время контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении

Сегодня с ночи противник атакует наши позиции на Запорожском направлении. Со стороны ВСУ в бой идут механизированные штурмовые отряды, использующие так называемую волновую тактику. Украинское командование задействует в наступлении долго накапливаемую и сберегаемую в тылу натовскую бронетехнику, в том числе немецкие танки «Леопард».
Военкоры сообщают, что на линии нашей обороны в районе сел Работино и Вербовое вблизи с городом Орехов к полудню было отражено девять атак ВСУ, которые противник вел силами ротно-тактических групп 65-й омбр. Задача украинских штурмовиков очевидная — прорвать хотя бы в некоторых местах первую линию нашей обороны, закрепиться и далее подтягивать резервы для развития успеха.
Сообщается, что бойцы роты 291 полка ВС РФ оставили один из опорников на первой линии, отойдя на заранее подготовленные позиции. Этот маневр был заранее спланирован командованием для сдерживания именно такого мощного наступления. По занятым противником позициям работает артиллерия, помощь отступившим бойца оказывают военнослужащие разведки 42 мсд и 22 бригады спецназа. Дальнейшего продвижения ВСУ не имеют. К нашим парням пробивается подмога с соседних участков.
Российские бойцы отлично подготовились к активным действиям врага. Западные танки и другая бронетехника подрываются на минах, наши отрабатывают по украинским машинам из ПТУР. Не спит и артиллерия, которая разматывает пехоту и бронетехнику как на подступах к нашим позициям, так и в глубине от ЛБС. Очередные кадры уничтожения техники НАТО во время фактически провального контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, в том числе в ночное время, во множестве публикуются в российских пабликах.
В результате грамотной работы бойцов ВС РФ только на указанном участке Работино-Вербовое Запорожского фронта уничтожено 15 танков, четыре БМП и девять бронеавтомобилей ВСУ.