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Главком ВСУ Залужный запросил заседание ставки в связи с происходящим на Запорожском направлении

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Главком ВСУ Залужный запросил заседание ставки в связи с происходящим на Запорожском направлении

Пока в Киеве официально не подтверждают начала контрнаступления, в Генштабе ВСУ подводят первые итоги попыток прорыва на Запорожском направлении. По мнению украинских генералов, они недооценили российскую оборону.


Первый этап точечного контрнаступления, предложенного главкомом ВСУ Залужным, в рамках которого украинская армия должна была атаковать на разных участках и тем самым растягивать российские силы, не получился. Украинская армия, рассчитывающая еще на первом этапе прорвать оборону российских сил на каком-нибудь направлении, с задачей не справилась и откатилась на прежние позиции, понеся большие потери.

Как сообщают украинские источники, в Киеве просчитались при составлении плана, не учтя выстроенную Россией глубоко эшелонированную оборону и мужество российских военных, не пожелавших отступать. Возможно, что в офисе Зеленского рассчитывали повторить прошлогодний успех под Харьковом и думали, что российские войска побросают оружие и побегут. Этого не случилось.

Теперь Залужный просит собрать экстренное заседание ставки, на котором будут подведены итоги неудавшегося наступления. Кстати, побывавший в Херсоне Зеленский в курсе того, что украинской армии не удалось прорвать оборону российской.

Оборонительные сооружения российской армии сильно укреплены, а минные поля лишают ВСУ маневренности, из-за чего наша техника стает легкой целью для вражеской артиллерии

- сообщил один из источников.

Не исключено, что Киев попробует ударить на других направлениях или участках, вполне вероятен вариант с форсированием Днепра, тем более что часть российских позиций на левом берегу оказалась под водой из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС.
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31 комментарий
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:48
    -1
    Всвязи с феереческими "успехами" контрнахрюка, ВСУ рассматривают переименование Запорожского направления в Жопорожское...
  2. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 15:48
    +8
    Так Залужный оказывается жив и здоров что ли? Или че?
    1. алексеев
      алексеев Сегодня, 16:16
      +7
      " ..жив и здоров..."
      А кто точно знает? И запрашивал это заседание он или не запрашивал? Или запрашивал, но не он? what
      Главное, успеха нет и потери хохлопитеков, судя по всему, значительные. Наверняка, у нас есть ещё на данном направлении значительные резервы. Так что, сравнение с наступлением под Харьковом некорректно, ибо там сильной группировке бандерлогов противостояли "три калеки" на слабо оборудованной в инженерном отношении, без значительных МВЗ, не эшелонированной как положено линии обороны. Там же ими была применена давно известная тактика - просачивание, охват редких опорных пунктов. На Запорожском направлении не просочишься.... Войск сравнительно много, минные поля, авиация лютует.
      Для нас главное после отражения атак самим нанести мощный удар, захватить инициативу, а также продолжить огневое поражение резервов и тылов противника, максимально выводя из строя его живую силу и технику лишить его наступательных возможностей и деморализовать маленько. angry
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 16:27
        0
        hi
        Цитата: алексеев
        А кто точно знает?

        Ну кто то ж знает...причем точно. Меня сильно озадачили фото с "ним", при спуске катера "Буча". Если это действительно был он, то он был явно не в адекватном состоянии, возможно последствия сильнейшей контузии????? Но, что то мне говорит, что там был "ряженный" под Залужного.
        Цитата: алексеев
        бо там сильной группировке бандерлогов противостояли "три калеки"

        Да нет "калека" там был в единственном числе, остальные дрались очень хорошо, очень жаль было терять таких солдат и командиров.
        Цитата: алексеев
        Для нас главное после отражения атак самим нанести мощный удар, захватить инициативу,

        Сейчас главное максимально нанести поражение всем видам вооружения и главное их личному составу. Для многих из них это первые бои, после призыва и прохождения обучения за рубежом. И если сейчас они утратят веру в себя, то это надолго. А там, кто его знает как обстановка повернется, может и "вагнеров" вновь на них напустят...для полного эффекта
    2. Cronus
      Cronus Сегодня, 17:15
      0
      Так все СМИ писали погиб,инвалид,трепанацию делали.Вот и думай где настоящие новости,наверное их нет а смотреть только по делам и фронту.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:49
    +3
    Ну вот,откопался пан хенерал..Теперь пусть требует долива пива..
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 16:06
      +4
      Не факт, не факт... Может, это такой коллективный Залужный, живущий исключительно в сводках новостей и медиа-пространстве. В реальности он что-то не очень хорошо отбрасывает тень
  4. spirit
    spirit Сегодня, 15:50
    +3
    Сейчас Залужный провал свалит на Зелю а зеля на Запад(мол не дали истребители вовремя)И только одному простому Тарасу участвующему в наступлении уже все равно...
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 16:04
      +1
      Да и Тарасу- не все равно.. Разберут Тарасика, на органы.. А он так мечтал жить в Европе и служить в НАТО. Не срослось..
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 16:24
        +1
        Цитата: Андрей Николаевич
        А он так мечтал жить в Европе и служить в НАТО. Не срослось..

        Почему? Как раз переезжают в Европу... По частям
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:51
    +5
    А как же планирование наты и их разведданные? Все самому, все самому, ни на кого положиться нельзя. Походу будут перестраивать наступление по БУСВ МО СССР., раз натовский стандарт не прокатил. Неужели после трепанации черепа просветление пришло?
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 15:52
    +2
    Теперь Залужный просит собрать экстренное заседание ставки, на котором будут подведены итоги неудавшегося наступления.
    Очень бы хотелось посмотреть, хотя бы видео с ним... очень.
    вполне вероятен вариант с форсированием Днепра
    Да и этот вариант сейчас более реален, чем до подрыва плотины, так местами ширина Днепра, в некоторых местах упала с километров, до сотни метров. Одно хорошо, что ВСУ тратит силы своей обученной морской пехоты на запорожском направлении, а значит для форсирования придется назначать менее подготовленные к таким действиям механизированные бригады, да еще и только сформированные
    1. shm_kv
      shm_kv Сегодня, 16:55
      0
      На мой взгляд в ближайшее время этот вариант не реален, точнее для солдат ВСУ это будет самоубийство. Я не сомневаюсь, что они без труда смогут преодолеть водную преграду, а дальше что? Дальше оголившее заиленное болото, которое будет высыхать еще не одну неделю (при отсутствии дождей). Вся наземная техника там потонет в прямо смысле этого слова. Живая сила будет плестись по колено в иле. Кто-то, конечно, доползет до "твердой" земли, но это тоже самое, что попытки захвата ЗАЭС в том году.
  7. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:54
    +2
    Единственная возможность прорвать оборону, задействование армий других стран, чего надеюсь не будет, всё таки обмена ударами не хочется. Все эти атаки уже бессмысленны, просто медленное самоубийство. Даже если где то удастся организовать клин, его размотают без шансов. request
    Пусть личиком где нибудь посветит, а то вещает из под полы, раз здоров и бодр.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:55
    +1
    в Киеве просчитались при составлении плана
    Поэтому необходимо срочно назначить виновного за провал и большие потери.
    вполне вероятен вариант с форсированием Днепра
    А вот это не факт даже если и заготовили плав средства. Не так это просто на сегодняшний день да еще с техникой и артиллерией хотя и рассчитывают, что нашим в связи с большой водой пришлось отойти с первой линии обороны.
  9. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 15:57
    +3
    Днепр разлился форсировать это будет ой как не просто а когда вода сойдёт будет болото по которому лезть тоже не подарок.
  10. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:57
    +1
    Оборонительные сооружения российской армии сильно укреплены, а минные поля лишают ВСУ маневренности, из-за чего наша техника стает легкой целью для вражеской артиллерии
    Всегда знал, что русский язык труден для иностранцев, но попадались виртуозы, особенно среди немцев.... А тут говорят брателло (хотя простите, не верю request ) request , а медведь на ухо наступил, не слышет, что левая нога пишет. СТАНОВИТСЯ - пиши по-русски коли пишешь. angry
    1. solar
      solar Сегодня, 16:59
      0
      из-за чего наша техника стает легкой целью

      Возможно, писал тот, для кого родной язык- украинский.
  11. мазута
    мазута Сегодня, 16:01
    +3
    Я думаю попробуют форсировать Днепр(первую линию смыло,нашим хочешь-не хочешь пришлось отойти в глубь от Днепра,ну или утонуть,что в наши планы не входит естественно) и одновременно продолжат атаки,стараясь прорваться на Мелитополь.Плюс в ночь видимо на Кинбурнскую косу могут высадить десант.Храни Господь наших ребят!
    1. Sebostyuan
      Sebostyuan Сегодня, 16:22
      0
      Думаю, что потопление СДК онуфриенко поставило крест на укродесанте.
      1. мазута
        мазута Сегодня, 16:39
        0
        Для этого будут использованы совсем другие средства(аналоги советских ГСП,ПТС и т.д плюс скоростные катера).Янки усердно все поставляли,через Одессу,далее в Николаев и на ЛБС в Херсон,Станислав и другие прибрежные города.
  12. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 16:09
    0
    Стоило всукам нарваться не на ополченцев с мосинками, а на минные поля и грамотно выстроенную оборону, как вся их распиаренная тактика маневренных групп пошла коту под хвост.
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:12
    0
    Я не понимаю тягу к медийности ВСУ,неужели западу нужна картинка любой ценой?
    1. мазута
      мазута Сегодня, 16:19
      0
      "Картинка"это товар,а любой товар имеет цену и может быть продан.Дешево,дорого-это уже зависит от эксклюзивности.А деньги буржуи считать умеют,поэтому в плане медийности всу и стараются.Там комаров дима вроде этим сейчас заведует из "Мира наизнанку".
  14. Адрей
    Адрей Сегодня, 16:27
    0
    Совершенно поверхностная заметка, нацеленная на подбрасывание вверх чепчиков.
    Как можно оценивать результаты наступления по итогу двух дней? Тем более, в связи с "неожиданно" появившимися обстоятельствами (ГЭС), которые уже дают себя знать
    Противник ночью пытался разрезать оборону российских войск, атакуя в районе Каховского водохранилища
    1. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 17:06
      0
      Каховское водохранилище находится выше разрушенной плотины,и причем тогда "обстоятельства"с ГЭС.как раз хинзирам выгодно затопление,можно перекинуть освободившееся войска.
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 17:20
        0
        Цитата: ГГВ
        .как раз хинзирам выгодно затопление,можно перекинуть освободившееся войска.

        Не вижу смысла вам "разжовывать" очевидные вещи
  15. Адрей
    Адрей Сегодня, 16:57
    0
    Есть на сайте саперы? Приходилось летать на севере с металлических ВПП (пассажиром). Прообраз, ВПП Люфтваффе используемые в Карелии, причем в наше глубоком тылу, в качестве аэродромов подскока.
    Сколько норма укладки таких путей на сложных грунтах в сутки шириной 10 м? На ваш взгляд? И если "сильно захотеть"?
  16. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:19
    0
    Происходит бойня, самый высокопоставленный украинский генерал встревожен происходящим.
  17. bumerang.
    bumerang. Сегодня, 17:31
    0
    Цитата: Lemur2023
    Так Залужный оказывается жив и здоров что ли? Или че?

    Мерзнет Залужный наверно," одели его" в такую жару в зимнюю форму. Вот его фото в такой же одежде, но 12 мая, a есть и в декабре https://rueconomics.ru/24045723-glavkom_vsu_zaluzhnii_dal_pervoe_interv_yu_posle_sluhov_o_ego_gibeli размытый задний фон и свет падает одинаково. Снимали в один и тот же день.
  18. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 17:32
    0
    Прежде чем писать о том, что Залужный чегой-то там накомандовал или потребовал, неплохо бы его живого увидеть))) потому как, с начала прошлого месяца, он присутствует в нашей реальности, только виртуально))) как и Танцюра)))