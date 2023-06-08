Главком ВСУ Залужный запросил заседание ставки в связи с происходящим на Запорожском направлении

Пока в Киеве официально не подтверждают начала контрнаступления, в Генштабе ВСУ подводят первые итоги попыток прорыва на Запорожском направлении. По мнению украинских генералов, они недооценили российскую оборону.
Первый этап точечного контрнаступления, предложенного главкомом ВСУ Залужным, в рамках которого украинская армия должна была атаковать на разных участках и тем самым растягивать российские силы, не получился. Украинская армия, рассчитывающая еще на первом этапе прорвать оборону российских сил на каком-нибудь направлении, с задачей не справилась и откатилась на прежние позиции, понеся большие потери.
Как сообщают украинские источники, в Киеве просчитались при составлении плана, не учтя выстроенную Россией глубоко эшелонированную оборону и мужество российских военных, не пожелавших отступать. Возможно, что в офисе Зеленского рассчитывали повторить прошлогодний успех под Харьковом и думали, что российские войска побросают оружие и побегут. Этого не случилось.
Теперь Залужный просит собрать экстренное заседание ставки, на котором будут подведены итоги неудавшегося наступления. Кстати, побывавший в Херсоне Зеленский в курсе того, что украинской армии не удалось прорвать оборону российской.
Оборонительные сооружения российской армии сильно укреплены, а минные поля лишают ВСУ маневренности, из-за чего наша техника стает легкой целью для вражеской артиллерии
- сообщил один из источников.
Не исключено, что Киев попробует ударить на других направлениях или участках, вполне вероятен вариант с форсированием Днепра, тем более что часть российских позиций на левом берегу оказалась под водой из-за прорыва дамбы Каховской ГЭС.