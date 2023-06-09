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Американский адмирал: ВМС США должны оставаться первыми по сдерживанию стран, бросающих вызов международным правилам

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Американский адмирал: ВМС США должны оставаться первыми по сдерживанию стран, бросающих вызов международным правилам

Выступая менее чем через неделю после «небезопасного морского взаимодействия» с китайским боевым кораблём в Тайваньском проливе, адмирал Майк Гилдей сказал, что США хотят, чтобы «всё оставалось стабильным и предсказуемым».


ВМС США должны оставаться первыми по сдерживанию стран, бросающих вызов международным правилам.

- высказался командующий военно-морскими операциями через несколько дней после того, как китайский корабль сблизился с кораблями американских и канадских военно-морских сил в Тайваньском проливе.

Интересно, о каких международных правилах идёт речь, если де-юре США сами признают Тайвань территорией КНР, стало быть, и Тайваньский пролив - акваторией контроля со стороны ВМС КНР. Исходя из этого, проходы кораблей НАТО через пролив - откровенная провокация.

Мы не можем просто слоняться без дела. Это должно быть целенаправленно и не должно вызывать провокаций

— сказал адмирал Майк Гилдей на мероприятии в Брукингском институте.

В субботу эсминец USS Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal проходили через Тайваньский пролив, где, как заявили в ВМС США, действует свобода навигации. У Пекина на этот счёт иное мнение.

В итоге эсминец ВМС Китая дважды пытался пересечь курс Chung-Hoon. Об этом сообщается в пресс-релизе Индо-Тихоокеанского командования США.

Согласно сообщению, Chung-Hoon пришлось снизить скорость, чтобы избежать столкновения с китайским эсминцем, который в какой-то момент находился в 120 м от него.

Мы действуем в соответствии с международным правом под водой, на поверхности и над морем. Мы стараемся действовать очень ответственно. Мы не стремимся к провокациям. Мы хотим, чтобы всё оставалось стабильным и предсказуемым. Это наша работа в мирное время. И намерены удерживать кого-либо от каких-либо злонамеренных действий, насколько это возможно

— сказал Гилдей.
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4 комментария
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  1. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 07:01
    0
    Вот где пригодились бы морские дроны!
    Интересно, как эсминец или фрегат США будет бороться с волчьей стаей таких скорлупок.
    Врачи не любят своих лекарств.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 07:01
    0
    В чём США действительно первые так это в разжигании конфликтов по всему миру. И это ни как не приводит к стабильности.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:08
    0
    Что бы проверить работают ли международные правила, надо направить в Мексиканский залив парочку китайских эсминцев. Сразу всё станет понятно. Америкосы очень любят комиксы, то есть объяснения "на пальцах", иначе им не понять.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:09
    0
    ВМС США должны оставаться первыми по сдерживанию стран, бросающих вызов международным правилам

    Может правильнее говорить о правилах навязанных США всему миру а не международных правилах?
    Амеры горазды прикрываться радением о международной безопасности.