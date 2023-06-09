Американский адмирал: ВМС США должны оставаться первыми по сдерживанию стран, бросающих вызов международным правилам

ВМС США должны оставаться первыми по сдерживанию стран, бросающих вызов международным правилам.

Мы не можем просто слоняться без дела. Это должно быть целенаправленно и не должно вызывать провокаций

Мы действуем в соответствии с международным правом под водой, на поверхности и над морем. Мы стараемся действовать очень ответственно. Мы не стремимся к провокациям. Мы хотим, чтобы всё оставалось стабильным и предсказуемым. Это наша работа в мирное время. И намерены удерживать кого-либо от каких-либо злонамеренных действий, насколько это возможно

Выступая менее чем через неделю после «небезопасного морского взаимодействия» с китайским боевым кораблём в Тайваньском проливе, адмирал Майк Гилдей сказал, что США хотят, чтобы «всё оставалось стабильным и предсказуемым».- высказался командующий военно-морскими операциями через несколько дней после того, как китайский корабль сблизился с кораблями американских и канадских военно-морских сил в Тайваньском проливе.Интересно, о каких международных правилах идёт речь, если де-юре США сами признают Тайвань территорией КНР, стало быть, и Тайваньский пролив - акваторией контроля со стороны ВМС КНР. Исходя из этого, проходы кораблей НАТО через пролив - откровенная провокация.— сказал адмирал Майк Гилдей на мероприятии в Брукингском институте.В субботу эсминец USS Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal проходили через Тайваньский пролив, где, как заявили в ВМС США, действует свобода навигации. У Пекина на этот счёт иное мнение.В итоге эсминец ВМС Китая дважды пытался пересечь курс Chung-Hoon. Об этом сообщается в пресс-релизе Индо-Тихоокеанского командования США.Согласно сообщению, Chung-Hoon пришлось снизить скорость, чтобы избежать столкновения с китайским эсминцем, который в какой-то момент находился в 120 м от него.— сказал Гилдей.