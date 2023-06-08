На британском специальном полигоне украинских военных обучают ведению боёв в условиях городской застройки

Эта подготовка позволяет овладеть необходимыми тактическими умениями, повышает безопасность и профессионализм действий Вооруженных сил Украины, чтобы военнослужащие могли умело использовать полученные необходимые тактические знания для защиты Украины.

Генеральный штаб Украины распространяет сообщение о том, что на специальном полигоне в Британии украинские военнослужащие во время боевой подготовки отрабатывают действия в городской застройке. В сообщении говорится о том, что на британском полигоне созданы условия урбанизированной территории, где можно отрабатывать боестолкновение с противником.ГШ ВСУ сообщает, что украинские военные проводят такие занятия совместно с военнослужащими вооружённых сил Канады. Названы и конкретные подразделения. Это подразделения 2-го и 3-го батальонов канадской лёгкой пехоты (входят в дивизию имени Принцессы Патрисии).Миссия украинских военных по обучению в Британии совместно с другими подразделениями носит обозначение INTERFLEX. Командуют процессом обучения украинцев ведению боевых действий в городской застройке британские и канадские офицеры. Как сообщается, у многих из них есть опыт ведения боевых действий в городах Ирака и Афганистана.ГШ ВСУ:Напомним, что украинские военные проходят подготовку на полигонах не только Британии, но также Польши, Германии, Нидерландов, США, Канады и других стран НАТО.Для справки: лица на фото отретушированы ГШ ВСУ.