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На британском специальном полигоне украинских военных обучают ведению боёв в условиях городской застройки

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На британском специальном полигоне украинских военных обучают ведению боёв в условиях городской застройки

Генеральный штаб Украины распространяет сообщение о том, что на специальном полигоне в Британии украинские военнослужащие во время боевой подготовки отрабатывают действия в городской застройке. В сообщении говорится о том, что на британском полигоне созданы условия урбанизированной территории, где можно отрабатывать боестолкновение с противником.


ГШ ВСУ сообщает, что украинские военные проводят такие занятия совместно с военнослужащими вооружённых сил Канады. Названы и конкретные подразделения. Это подразделения 2-го и 3-го батальонов канадской лёгкой пехоты (входят в дивизию имени Принцессы Патрисии).



Миссия украинских военных по обучению в Британии совместно с другими подразделениями носит обозначение INTERFLEX. Командуют процессом обучения украинцев ведению боевых действий в городской застройке британские и канадские офицеры. Как сообщается, у многих из них есть опыт ведения боевых действий в городах Ирака и Афганистана.



ГШ ВСУ:

Эта подготовка позволяет овладеть необходимыми тактическими умениями, повышает безопасность и профессионализм действий Вооруженных сил Украины, чтобы военнослужащие могли умело использовать полученные необходимые тактические знания для защиты Украины.

Напомним, что украинские военные проходят подготовку на полигонах не только Британии, но также Польши, Германии, Нидерландов, США, Канады и других стран НАТО.



Для справки: лица на фото отретушированы ГШ ВСУ.
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10 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:54
    +1
    Эти научат... Они-то привыкли ИРА разгонять, а сами-то хрен когда воевали, потому как армии сухопутной не было у них никогда - колонии за них воевали, то канадцы, то австралийцы, то вон гуркхи на Фолклендах.
    Вот и обучают партизан разгонять, с пистолетами - от таких пуль можно и за фанерной легковушкой укрыться, а на улицах вон заборы из рабицы целые... А в реальности все трое кладутся одной очередью, на втором снимке. Или одной гранатой из подствольника
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 16:11
      +1
      привыкли ИРА разгонять
      Полигон на фото как раз и воссоздает обстановку маленького пригорода в Северной Ирландии. Есть (был) еще похожий в Англии- копия кишлака в Афганистане, где даже для реалистичности настоящих афганцев -"беженцев" запускали. По ним, правда,боевыми не стреляли.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 16:18
        +1
        Цитата: Болторез
        Полигон на фото как раз и воссоздает обстановку маленького пригорода в Северной Ирландии.

        Так я потому и написал, мне прям живо вот этот фильм вспомнился:

        Информатор, 1990-какой-то год
      2. hohol95
        hohol95 Сегодня, 16:45
        +1
        Пяти и девятиэтажки там имеются?
        На этом полигоне.
        Читал недавно статью о появлении подобного полигона. Обучали военных и полицию выявлению активных членов ИРА и мерам противодействия при возникновении беспорядков.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 16:12
      0
      У них в отличии от нашей армии, со связью в подразделениях, полный порядок. А это главное.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:55
    +1
    Я так понимаю, что готовят для обороны куева.
  3. monetam
    monetam Сегодня, 16:00
    +2
    Ого, чистенькие солдатики с чистенькими винтовочками среди чистеньких же домиков на чистейших улочках играют войнушку :-)
    Играйте-играйте. Вагнеры отдохнут, приедете к ним экзамены сдавать, чему там вас научили.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:19
    0
    Это где "Топ Гир" в войнушку играл ? Помню серия была.
  5. ddmitrij
    ddmitrij Сегодня, 16:20
    0
    Судя по первой фотке, полигон имитирует российский город, а не украинский. Поэтому уместнее писать не "украинские военные" а, "террористы".
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 16:33
      +1
      полигон имитирует российский город, а не украинский
      Такие дома на две семьи (semi-detached house) строят в Британии в качестве соцжилья. А наборные заборы из бетонных плит- вообще местная визитная карточка.