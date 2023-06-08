На британском специальном полигоне украинских военных обучают ведению боёв в условиях городской застройки

Генеральный штаб Украины распространяет сообщение о том, что на специальном полигоне в Британии украинские военнослужащие во время боевой подготовки отрабатывают действия в городской застройке. В сообщении говорится о том, что на британском полигоне созданы условия урбанизированной территории, где можно отрабатывать боестолкновение с противником.
ГШ ВСУ сообщает, что украинские военные проводят такие занятия совместно с военнослужащими вооружённых сил Канады. Названы и конкретные подразделения. Это подразделения 2-го и 3-го батальонов канадской лёгкой пехоты (входят в дивизию имени Принцессы Патрисии).
Миссия украинских военных по обучению в Британии совместно с другими подразделениями носит обозначение INTERFLEX. Командуют процессом обучения украинцев ведению боевых действий в городской застройке британские и канадские офицеры. Как сообщается, у многих из них есть опыт ведения боевых действий в городах Ирака и Афганистана.
ГШ ВСУ:
Эта подготовка позволяет овладеть необходимыми тактическими умениями, повышает безопасность и профессионализм действий Вооруженных сил Украины, чтобы военнослужащие могли умело использовать полученные необходимые тактические знания для защиты Украины.
Напомним, что украинские военные проходят подготовку на полигонах не только Британии, но также Польши, Германии, Нидерландов, США, Канады и других стран НАТО.
Для справки: лица на фото отретушированы ГШ ВСУ.