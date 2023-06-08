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Сергей Шойгу сообщил об отражении очередной попытки прорыва ВСУ на Запорожском направлении

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Сергей Шойгу сообщил об отражении очередной попытки прорыва ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска сумели отразить наступление украинской армии, противник не сумел добиться желаемого и отошел с потерями. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.


Согласно заявлению главы военного ведомства, очередная попытка наступления ВСУ на Запорожском направлении началась в ночь со среды на четверг. В 01:30 подразделения 47-й механизированной бригады ВСУ предприняли попытку прорыва нашей обороны. В атаке на позиции российской армии участвовало до полутора тысяч человек личного состава и 150 единиц различной бронетехники.

Расчет противника на внезапность не сыграл, разведка ВС России заблаговременно обнаружила выдвижение подразделений ВСУ, после чего по ним был нанесен превентивный удар артиллерией, противотанковыми средствами и авиацией. Наступление шло сразу на четырех участках, бой длился около двух часов, за это время противник потерял большое количество личного состава и техники.

На всех четырёх направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел

- заявил министр.

По данным военного ведомства, в течение ночи ВСУ потеряли до 350-и человек личного состава, 30 танков и 11 боевых машин пехоты. За вчерашние сутки, 7 июня, у наступающего противника потери составили 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 различных бронемашин и 3 самоходки польского производства.

Таким образом специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили

- добавил Шойгу.
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14 комментариев
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  1. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 16:12
    +2
    Хорошо, как сводка информбюро.
    мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:16
      +2
      Согласен ,коротко и ясно.Но всё равно сейчас на сайт десант высадится.Этоже Щойгу сказал.
  2. Романенко
    Романенко Сегодня, 16:15
    +4
    Пока что не выполнили, это надо хорошо помнить и сделать так, чтобы СОВСЕМ не выполнили. И в этом главная обязанности министра обороны всея Руси, а докладывать у него есть говорящий генерал Конашенков.
    1. Альф
      Альф Сегодня, 17:36
      0
      Цитата: Романенко
      а докладывать у него есть говорящий генерал Конашенков.

      Народ уже не верит, начинает вопросы задавать, вот и пришлось самому впрягаться.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 16:16
    +7
    Рано, рано радоваться... В тылу у противника еще достаточно сил для нового мощного удара. хорошо бы сейчас пройтись по выявленным местам дислокации ракетными ударами, для "поднятия духа" на небывалую высоту , этих "контрнаступцев". Июнь будет ОЧЕНЬ жарким...
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 16:29
      +7
      Цитата: svp67
      Рано, рано радоваться...


      Да пока вообще поводов для радости нет.... вот представьте, в конце февраля 2022 года, тут на сайте написать, что боевые действия длятся, почти 1,4 года, ВС РФ сидят в обороне, и обсуждают возможности Украины по контрнаступлению, а ? Явно не здорово....

      Надеюсь, что контрнаступление ВСУ провалится, и мы наконец то пойдем вперед, а не на очередные переговоры, в стиле Минска-3. но с закреплением пары областей за нами).
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 16:52
        0
        Надеюсь, что контрнаступление ВСУ провалится, и мы наконец то пойдем вперед, а не на очередные переговоры,

        Они свой контрнаступ прекратят когда у них на балансе останется не меньше 50-60% имеющихся сил. А может и раньше. Это не так мало, чтобы опрокинуть и преследовать их в стиле Курская дуга. Политики на Западе занервничали. Хороший признак.
    2. nobody75
      nobody75 Сегодня, 16:33
      +4
      Планировать нужно из расчета, что оборона будет прорвана...
      С Уважением
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:19
    +6
    Может Шойгу заменить Конашенкова на его посту?У него с информированием как то лучше получается... belay
  5. parabyd
    parabyd Сегодня, 16:21
    -1
    То есть уже минус сотня танков, а то и 120, с учётом подбитых 4-5 числа. Дай Бог, дай Бог. Это уже очень серьёзные потери, о Крыме уже точно можно забыть украинцам. Обещали им 750, дали пока только 450, значит 25% техники уже нет, как и результата
  6. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 16:23
    +7
    Это все, конечно, хорошо. Если вспомнить в каком контексте проходит СВО, то картина странная. Я, конечно, не политик и все такое, но никак не могу уловить смысла в таком ключе проведения СВО. Зайти колоннами, выйти, оставить занимаемые позиции, отойти и сидеть в бороне больше полу года и ждать наступления ВСУ. При этом позволять насыщать ВСУ всевозможным оружием.
    1. Strannik96
      Strannik96 Сегодня, 16:33
      +1
      А зачем лезть на укрепления, когда они сами объявили о наступлении, им даже деваться некуда - деньги надо
      отработать, дедушка сказал надо. Весь обман выходит боком, теперь надо посылать вперёд, даже если это поражение полное
  7. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 16:58
    0
    На данный момент, спустя 6 дней русская армия очень хорошо сопротивляется и наносит противнику огромные потери.
    1. Альф
      Альф Сегодня, 17:38
      0
      Цитата: Carlos Sala
      спустя 6 дней русская армия очень хорошо сопротивляется и наносит противнику огромные потери.

      И как долго она еще будет сопротивляться, а не наступать ?