Сергей Шойгу сообщил об отражении очередной попытки прорыва ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска сумели отразить наступление украинской армии, противник не сумел добиться желаемого и отошел с потерями. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Согласно заявлению главы военного ведомства, очередная попытка наступления ВСУ на Запорожском направлении началась в ночь со среды на четверг. В 01:30 подразделения 47-й механизированной бригады ВСУ предприняли попытку прорыва нашей обороны. В атаке на позиции российской армии участвовало до полутора тысяч человек личного состава и 150 единиц различной бронетехники.
Расчет противника на внезапность не сыграл, разведка ВС России заблаговременно обнаружила выдвижение подразделений ВСУ, после чего по ним был нанесен превентивный удар артиллерией, противотанковыми средствами и авиацией. Наступление шло сразу на четырех участках, бой длился около двух часов, за это время противник потерял большое количество личного состава и техники.
На всех четырёх направлениях противник был остановлен и с большими потерями отошел
- заявил министр.
По данным военного ведомства, в течение ночи ВСУ потеряли до 350-и человек личного состава, 30 танков и 11 боевых машин пехоты. За вчерашние сутки, 7 июня, у наступающего противника потери составили 945 человек личного состава, 33 танка, 28 боевых машин пехоты, 38 различных бронемашин и 3 самоходки польского производства.
Таким образом специально подготовленные резервные силы противника для осуществления этого прорыва свою задачу не выполнили
- добавил Шойгу.