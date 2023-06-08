Замена советским МиГ-29: представлены первые южнокорейские самолёты FA-50 для ВВС Польши

Минобороны добилось производства в краткие сроки 12 самолетов FA-50 для замены переданных на Украину истребителей МиГ-29

Хотя Минобороны заявляет о том, что FA-50 – это легкий истребитель, на самом деле он является легкой учебно-боевой машиной, производной от учебно-тренировочного самолета KAI T-50 Golden Eagle. Военное ведомство часто сравнивает FA-50 с F-16C, однако по сравнению с ним FA-50gf имеет довольно скромные возможности в части типов и массе загружаемого вооружения

Польское командование реализует программу перехода на три типа боевых самолётов – F-16, F-35 и FA-50. Последняя модель призвана заменить советские истребители МиГ-29, которые активно передавались Варшавой киевскому режиму.Изготовленные для ВВС Польши первые FA-50 были официально представлены в Южной Корее, где они производятся в рамках контракта на поставку 48 единиц. На презентации присутствовали два экземпляра, которые должны прибыть в Польшу в августе 2023 года. Всего в течение текущего года планируется отгрузить 12 машин. Параллельно идёт обучение лётчиков.- заявили в военном ведомстве, указав, что в настоящее время ведутся переговоры о создании в стране сервисного центра по их обслуживанию.Предназначенные для Варшавы самолеты выпускаются в модификации FA-50gf (Gap-Filler). Они оснащены 20-мм пушкой A-50 от General Dynamics с боезапасом в 205 снарядов; могут снаряжаться неуправляемыми ракетами Hydra 70, бомбами Mk 82, Mk 83, в том числе оснащенными модулями JDAM, позволяющими корректировать полет с помощью GPS/INS-навигации, и Paveway II, использующими лазерное наведение. Для подсветки целей лазерным лучом используется подвесной контейнер AN/AAQ-33 Sniper. Вооружение для борьбы с воздушными объектами представлено ракетами AIM-9 Sidewinder.- отмечается в польском издании Defence24.Примечательно, что 48 ед. FA-50 обошлись польскому бюджету в $3 млрд, в то время как приобретение 32 F-35 – в $4,6 млрд. При этом разница между двумя этими классами самолётов колоссальная. Видимо, правительство страны решило, что вместо дополнительной покупки F-35 целесообразнее обзавестись более лёгкой и дешевой машиной, не требующей огромных средств на её эксплуатацию и обслуживание.